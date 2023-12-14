РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14249 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
15 608 153
армия РФ (15397) война (46991) путин (29871) россия (91317)

РФ до конца 2023 года наберет полмиллиона россиян на войну против Украины, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в армию РФ до конца года привлекут полмиллиона личного состава. В настоящее время контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Путин рассказал, что в результате широкомасштабной кампании было набрано почти полмиллиона "добровольцев" и сейчас контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.

"Мы прошли частичную мобилизацию - мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов.

До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", - цитируют РосСМИ Путина.

Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор ответил, что необходимости в этом нет.

Также смотрите: Мир в Украине будет, когда Россия достигнет своей цели, - Путин. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Якеж воно кончене...
показать весь комментарий
14.12.2023 11:58
+23
В нього вибори на носі, він перед виборами не буде робити ніяких дій які кинуть тінь на його рейтинг. Тому ставтесь до таких заяв зі скептицизмом. Але не впадайте в телемарафонний оптимізм.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:05
+17
Але крім людей також потрібна ЗБРОЯ,якої мало
Чи лопатами воювати разом з кулебою?
Зелені мародери теж хочуть закидувати трупами
показать весь комментарий
14.12.2023 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зарплату ВСУ мог бы оплачивать Запад, который в тысячу раз богаче парашки.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:31 Ответить
Так він фактично і сплачує надаючи величезні гроші на підтримку бюджету України. То ж ти "koreyko" спізнився із пропозицією майже на два роки!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:59 Ответить
10 тысяч долларов в месяц каждому бойцу. Тогда бы и ТЦК не понадобились.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:14 Ответить
А з чого ти узяв що ТАКУ зарплатню отримують хоча б солдати НАТО?! Що це за маячня із ТАКИМ розміром оплати. Один кинув фейк, при тому що рашисти повсюду плачуться що їх чи то на ЙО, чи то на Є, але БИВАЮТЬ регулярно і НІЧОГО у розмірах обіцяного не отримують! Тому візьми цей фейк та засунь його у дупу замість того щоб цім лайном ефір бруднити!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:20 Ответить
Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд для противостояния России и Китаю. 1% хватило бы на полгода.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:34 Ответить
Не переймайся за США, в тебе точно рашистська хвороба все переводити на американців. Мене турбує Україна, а тебе мабуть Московія (т.з. "роССія"), то ж кремлядський тролль "koreyko", займайся власними справами та не лізь у чужі, бо ця ваша рашистська звичка лізти до чужого храму із власним уставом точно вас до добра не доведе!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:44 Ответить
Так у тебя все кремлевские тролли. Половину комментариев на этом сайте пишешь.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:46 Ответить
Зарплатнб військовим Україна виплачує з власного ьюджету. Американці та європейці на це гроші не дають. На соціальні програми, зарплатню бюджетникам - так. А на це - ні....
показать весь комментарий
14.12.2023 17:21 Ответить
Може, але чогось не хоче.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:07 Ответить
Дубль: Захід фактично і сплачує надаючи величезні гроші на підтримку бюджету України. То ж ти "451-й" спізнився із зауваженням майже на два роки!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:21 Ответить
Ти чув щось про неголосування в конгресі? Чи в світі фантазій перебуваєш?
І до чого тут бюжджет до прямих зарплат військовим. Їх навпаки лише понизили фактично.
Ти "Танчик", запізнився на два роки.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:24 Ответить
Да по)(єр, бо той же Конгрес через деякий час прийме все необхідне для допомоги Україні, раніше приймав рішення що надавали допомогу, в Пентагона є ще 5,5 млрд на допомогу і цього вистачить в отриманні майбутньої. Майже усі (за незначним виключенням) країни ЄС та Велика Британія із Канадою продовжують допомагати ба навіть збільшують обсяги допомоги. Це тільки тупі рашисти, аби хоч чомусь порадіти крутяться навкруги голосувань котрі мають ТИМЧАСОВИЙ характер. А або тупі, або зацікавлені у відповідній винагороді від Кремля розповсюджують ці рашистські співи КОТРІ ПОСТІЙНО ОБЕРТАЛИСЯ ЗВОРОТНІМ незалежно того щоб кремляді не сповіщали стосовно "похорон" то США, то ЄС, то України! ТОж слухай і далі, але при цьому ЧУЙ що кажуть, а не те чого ти бажаєш, бо ВЖЕ сповіщенно що допомога буде, але республіканці вважають що до Різдва (24.12.2023) не встигнуть! ОТ І УСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, а не жити казками та сподіваннями рашистів!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:37 Ответить
Мені твої висери нецікаво читати. Вода і відхід від теми.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:44 Ответить
Хочуть а чи зможуть . В наступному році в московії закладений ріст доходів бюджету на 20 % . Яким чином коли вся цивільна економіка в жопі ? Правильно - друк рубля . І зарплата котнтрактника з 2000 баксів пертворюється на 1300 . , а той на 1000 . І чи сенс за такі гроші помирати ?
показать весь комментарий
14.12.2023 13:04 Ответить
У 2013 році ВВП Московії (т.з. "роССії") складав більше 2 трлн баксів, у 2021-му - вже 1,5 трлн доларів США. Зараз він ще менше, а ви, відстійні, продовжуйте усе рахувати в дерев'яних та через його знецінення вважайте наявність "зростання"...... АЛЕ ЗВОРОТНЬОГО! Тож кремлівські мрійники - продовжуйте думкою багатіти! А Захід якраз добре допомагає що дозволяє платити українським військовим РЕГУЛЯРНО достойну зарплату за їх роботу по захисту Вітчизни!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:27 Ответить
пишут что в случае смерти им платят 50 тыс долларов
показать весь комментарий
14.12.2023 16:32 Ответить
тим . кого вивезли. а нема тіла - нема бабла
показать весь комментарий
14.12.2023 19:35 Ответить
Чудово дохнуть кацапи та удобрюють чудові чорноземи на полях України! Молодець *****, утилізуй і надалі кацапсяче лайно!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:21 Ответить
Голим патріотизмом виграють лише вискочки які в колі не вчилися і вони не розуміють, що таке потужніший ввп. Ну до такої степені неграмотні, що ясне діло проголосують за клоуна, а той всім наобісцяє.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:26 Ответить
Те що ДЕЯКІ зробивші помилку у 2019-му продовжують бути на боці ЗЕзидента та його "слуг" не робить погоди, бо більшість навряд чи наступить на ті ж граблі т.я. НАДТО ЯВНО "кварталівці" продемонстрували свою злочинність та недолугість!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:58 Ответить
Кремлівський мясник за роботою! Мочить своїх орків. ..
показать весь комментарий
14.12.2023 12:27 Ответить
їх ще потрібно на якусь техніку посадити, типу БТР, БМП, а з цим у них напряг. Мясні штурми продовжуть
показать весь комментарий
14.12.2023 12:28 Ответить
Зате з фпв дронами та артою все в порядку, погляньте на карту, підори повільно але просуваються на великих ділянках фронту.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:37 Ответить
Десь просуваються, десь відступають. Зараз йде позиційна війна і перехід якихось ділянок з рук у руки йде постійно, як було й перед визволенням значної частини Харківської області та на Херсонщині, тому не розумію "Богданчику" з чого ти так сумно дивишся на карту рашистських підарасів, згадай яка вона була навесні 2022-го та порівняй із ********!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:52 Ответить
позітівний бот у всій своїй красі.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:58 Ответить
Супер проблеми ще немає, але якраз просуваються, назад ми їх взагалі ніде не вибили, тобто ми в глухій обороні
показать весь комментарий
14.12.2023 14:23 Ответить
Фпв дрони раптово змінили сценарій. І тут вони нас обійшли.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:48 Ответить
Хто, кого й у чому обійшов?! Будь ласка додай подробиць "юГій", а то крізь твої шмарклі важко тебе зрозуміти!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:54 Ответить
В дронах. Особливо фпл-дронах, що в них уже на державному рівні виробляють. Плюс в них потужна РЄБ.
показать весь комментарий
14.12.2023 17:19 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 12:32 Ответить
На папері можна і мільйон , і два набрати . І взяти лісабон За два тижні.

Приписки . Чвкашники які і так воюють підписали контракти . Контрактники , які перзаключили контракти .

Ситуацію в економіці все гірше - нехватка робочих рук - мобілізація , відїзд "таджиків " через облави та пдіння курсу рубля ".

Але Титанік "гордо " пливе . Та попереду - айсберги ...
показать весь комментарий
14.12.2023 12:42 Ответить
Навіщо казати "набере"?! Вже набрані не зберігаються десь окремо, як товар на складі, про запас. Тож вони ВЖЕ воюють проти України в Україні, несуть втрати, і до них додадуть ще якусь кількість до кінця року що складе разом пів мільйона, А НЕ ТАК ЩО ХТОСЬ ВОЮЄ І ДО НИХ ДОДАДУТЬ 500 тисяч, тому інформація надана у викривленому вигляді!!! До того ж усі ці "контрактники" є звичайними мобілізованими котрі заради отримання відповідної винагороди підписали контракт, а може і не з власної волі а через примус усіма можливими способами, і не мають досвіду ведення бойових дій та є цивільними котрі отримали форму та може не проходили навіть курсів "молодого бійця"!!! Тож яка різниця на контракті цей фарш, чи ні, тому будь хто х окупантів підлягає утилізації у будь якому випадку за участь у загарбницькій війні проти України!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:46 Ответить
putin XUYLO ta 3,14zdun
показать весь комментарий
14.12.2023 12:54 Ответить
сьогодні Сенат прийняв бюджет для Пентагону, в якому є пункт, який передбачає пролонгацію закону про ленд-ліз на 2024-й рік. Тож якщо будуть зволікати з прийняттям того пакету допомоги Україні на 61 лярд, зброю і ********** будуть постачати по ленд-лізу. Хоча і допомогу проголосують теж, бо там не тільки Україні допомога, а разом в пакеті і допомога Ізраїлю, і Тайваню, і на облаштування стіни з Мексикою. Тож не все так печально. Звісно, що нам хотілося би чим пошвидше, але це вже не від нас залежить. і навіть не від зашквареної нашої зеленої влади.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:50 Ответить
А бюджетне забезпечення ленд-лізу на святому дусі буде функціонувати? Під нього також потрібен бюджет і не менше тих же 60 мільярдів, щоб допомога була не менше ніж в цьому році.
Як я і казав, гарантій що проголосують як треба Україні зараз немає ніяких. Риторика що рано чи пізно буде саме так і ніяк інакше, хибна і вже не раз призводила до розбитого корита.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:55 Ответить
Ну де ж ви бачили рашиста, і "Фаренгейт 451" не виключення, котрий не сподівався би хоч якось, порушуючи будь яку логіку, довести що його ідеї то є є "не" брехня, а "істина", а його сподівання що українцям "буде погано" обов'язково "виправдаються"! Дурні думкою багатіють, отак й рашисти!
показать весь комментарий
14.12.2023 14:07 Ответить
для того, щоб запрацював по факту ленд-ліз додатково прописуються між урядами додаткові угоди до цього основного документу. і в цих додаткових угодах узгоджуються усі цінові питання. тобто умовно кажучи, ціну абрамса там можуть прописати якусь мінімальну, тобто в рази меншу від його реальної вартості. Принаймні так говорив Валерій Чалий, фаховий дипломат і колишній посол України в США.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:08 Ответить
Це сенат тільки прийняв, а щоб закон потрапив на підпис до Байдена - потрібно, щоб і палата представників прийняла
показать весь комментарий
14.12.2023 15:54 Ответить
у Палаті теж приймуть, бо там всі демократи проголосують за цей закон і притомні республіканці. тож голосів точно вистачить. Це коли закони ініціюються в Палаті, де зараз є більшість у респів, то така ініціатива поставити той закон на голосування виключно в прерогативі спікера Палати. а Джонсон не хоче ставити той закон на голосування. якби поставив би, то і в Палаті за нього теж проголосували би.
показать весь комментарий
14.12.2023 16:51 Ответить
Ще не всі кремлядські троллі, у т.ч. "Фаренгейт 451", зрозуміли, що їх інформаційні вкидання зрадофільних настроїв у українське суспільство МАРНІ, як були марними намагання підготувати "зустріч квітами" рашистських загарбників та розповсюдження ідей "руССкого мира" серед громадян України. Так, ДЕЯКІ дурні повелись на цю пропаганду, але їх кількість на стільки мала, що замість "теплої зустрічі" московські нацисти отримали 3,14здюлєй!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:53 Ответить
Мабуть тому що там був й не одноразово ще з 21.03.2022, а отакі гніди як ти все ще сподіваються сховатись від усього за спинами таких як я при цьому, як то прийнято у рашистів та вчив Геббельс, звинувачують ІНШИХ у ВЛАСНИХ злочинах!
показать весь комментарий
14.12.2023 14:04 Ответить
Якщо був, то що ти тут ще робиш? Невже ти такий гівна мішок, що навіть при нинішній мобілізації кривих та косих тебе все одно не взяли?
показать весь комментарий
14.12.2023 14:08 Ответить
Всі цифри які настирливо озвучуються ( і не тільки в плані мобілізації ) пропагандонами і ****** , мають мету , в першу чергу - всіх залякати ,, і нас і Захід . Тобто - тут більше понтів ніж діла .
Так , вони цьогоріч набрали значну кількість чмобів , але - навряд чи півмільйона .
Іноді кацапня в соцмережах забуває тримати язик за зубами , і викладає те що йде врозріз з офіційними цифрами. В одного кацапського блогера читав що за 3 квартали план по мобілізації виконали лише на 70% , інший з посиланням на свого приятеля в генштабі рф говорив про 200 тис + , за півроку , і про те що охочих все менше і менше .
Коли читаєш кацапські соцмережі , де цензура вже не така потужна як на провладних змі , то дуже чітко видно , що не все в них так райдужно . Наприклад - кацапи вже пишуть що в чоловіків (потенційних мобіків) почали відбирати закордонні паспорти . Питання - для чого це ? Якщо ***** каже що в нього немає проблем з мобілізацією . ?
показать весь комментарий
14.12.2023 13:22 Ответить
Гм - ми не казали, що в нас недостатньо пакетів. АРХ М
показать весь комментарий
14.12.2023 13:48 Ответить
А що це "АРХ М"?! Ані я, ані Google не в курсі!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:57 Ответить
Спитай у Гоголя Н.В., Шевченка Т.Г., як найближчих(з України), вони Гугла не мали, але знали. Це приблизно як з Києм, багато думають що постать міфічна, а ацтеки й майя кажуть суща правда, тож: "...Якби ви вчились так, як треба...". АРХ М
показать весь комментарий
14.12.2023 17:30 Ответить
"Час СКАЗАТИ людям ПРАВДУ". Мартін Брест, ветеран АТО.
ютуб
показать весь комментарий
14.12.2023 13:55 Ответить
Я із ним не згоден, а його позиція явно є слідством того, що він не дуже володіє дійсними настроями суспільства й сприймає його через окремі нетипові негативні приклади власного оточення, при цьому транслюючи це на УСЕ суспільство що є помилкою!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 14:01 Ответить
Главное верить во всем тов. путину, такой человек всегда говорит правду, и всего-то надо его слова всюду и везде повторять, чтобы все тоже верили! Ох уж... эти сми )
показать весь комментарий
14.12.2023 14:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 