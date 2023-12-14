РФ до конца 2023 года наберет полмиллиона россиян на войну против Украины, - Путин
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в армию РФ до конца года привлекут полмиллиона личного состава. В настоящее время контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Путин рассказал, что в результате широкомасштабной кампании было набрано почти полмиллиона "добровольцев" и сейчас контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.
"Мы прошли частичную мобилизацию - мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов.
До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", - цитируют РосСМИ Путина.
Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор ответил, что необходимости в этом нет.
Пожалуйста, подождите...
І до чого тут бюжджет до прямих зарплат військовим. Їх навпаки лише понизили фактично.
Ти "Танчик", запізнився на два роки.
Приписки . Чвкашники які і так воюють підписали контракти . Контрактники , які перзаключили контракти .
Ситуацію в економіці все гірше - нехватка робочих рук - мобілізація , відїзд "таджиків " через облави та пдіння курсу рубля ".
Але Титанік "гордо " пливе . Та попереду - айсберги ...
Як я і казав, гарантій що проголосують як треба Україні зараз немає ніяких. Риторика що рано чи пізно буде саме так і ніяк інакше, хибна і вже не раз призводила до розбитого корита.
Так , вони цьогоріч набрали значну кількість чмобів , але - навряд чи півмільйона .
Іноді кацапня в соцмережах забуває тримати язик за зубами , і викладає те що йде врозріз з офіційними цифрами. В одного кацапського блогера читав що за 3 квартали план по мобілізації виконали лише на 70% , інший з посиланням на свого приятеля в генштабі рф говорив про 200 тис + , за півроку , і про те що охочих все менше і менше .
Коли читаєш кацапські соцмережі , де цензура вже не така потужна як на провладних змі , то дуже чітко видно , що не все в них так райдужно . Наприклад - кацапи вже пишуть що в чоловіків (потенційних мобіків) почали відбирати закордонні паспорти . Питання - для чого це ? Якщо ***** каже що в нього немає проблем з мобілізацією . ?
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