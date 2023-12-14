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Рашисты ударили по Херсону: Женщина получила контузию, повреждены дома (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне гремят взрывы во время воздушной тревоги. Россияне бьют по городу с оккупированного левобережья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Глава ГВА Мрочко впоследствии сообщил, что российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду.
В пригороде получила контузию женщина 1941 года рождения. Также есть повреждения домов. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что россияне обстреливают Херсон.
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Ніколи , ви кацапури не станете хУзяінами на нашій землі , ось вам 🖕🖕🖕