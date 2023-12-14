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Рашисты ударили по Херсону: Женщина получила контузию, повреждены дома (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсоне гремят взрывы во время воздушной тревоги. Россияне бьют по городу с оккупированного левобережья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава ГВА Мрочко впоследствии сообщил, что российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду.

В пригороде получила контузию женщина 1941 года рождения. Также есть повреждения домов. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что россияне обстреливают Херсон.

Смотрите: Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО
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Знову кацапи луплять по нашому Херсону , в надіі , що місто стане їхнім 😠
Ніколи , ви кацапури не станете хУзяінами на нашій землі , ось вам 🖕🖕🖕
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14.12.2023 13:59 Ответить
Місто не стане їхнім,вони люплять задля того,щоб місто не було нашим,ми б могли таке саме робити з містом-Бєлгородом.
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14.12.2023 14:02 Ответить
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14.12.2023 14:03 Ответить
Та нє, це москалі показують "при раzzии било лучче, не стреляли", а вата хаває, п.х. що то москалі обстрілюють
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14.12.2023 14:08 Ответить
 
 