Рашисты ударили по Херсону: Женщина получила контузию, повреждены дома (обновлено)

В Херсоне гремят взрывы во время воздушной тревоги. Россияне бьют по городу с оккупированного левобережья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Глава ГВА Мрочко впоследствии сообщил, что российские войска с временно оккупированного левого берега в очередной раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду.

В пригороде получила контузию женщина 1941 года рождения. Также есть повреждения домов. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что россияне обстреливают Херсон.

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