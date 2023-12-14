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Новости За рубежом
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зерно (997) Польша (7490) эмбарго (220)

Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,жнива

Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.

Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.

Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.

Читайте: В Польше перевозчикам запретили устраивать новую блокаду КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, - СМИ

В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.
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Топ комментарии
+17
Зате ми їх молочну продукцію, макаронні вироби, печиво, шоколад, конфети і т.і. приймаємо й продаємо..
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14.12.2023 14:52
+12
Дякуємо, братушки!!
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14.12.2023 14:49
+8
Почали щоб продовжувати справу попередників? Щось це все насторожує.
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14.12.2023 14:50
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Правила форума Совет форумчан
ай да туск.....
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14.12.2023 14:49 Ответить
Дякуємо, братушки!!
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14.12.2023 14:49 Ответить
Почали щоб продовжувати справу попередників? Щось це все насторожує.
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14.12.2023 14:50 Ответить
Зате ми їх молочну продукцію, макаронні вироби, печиво, шоколад, конфети і т.і. приймаємо й продаємо..
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14.12.2023 14:52 Ответить
То не купуйте в магазинах , не будуть завозити ! Беріть українське , поміж іншого -якісніше аніж польська молочка та хімічні фрукти 1
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14.12.2023 17:18 Ответить
А чого взяли, що я купую?? Де я сказала - покупаю?
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14.12.2023 18:57 Ответить
Ось тут взяв : "Зате ми їх молочну продукцію, макаронні вироби, печиво, шоколад, конфети і т.і. приймаємо й продаємо.." Чи то не вами написано? (( Якщо взялися від "ми" писати , будьте готовими за "ми" і відповідати. Не маєте такого бажання , то пишіть щось таке : " Зате наш уряд ....." і до вас ніяких претензій від простих читатів , ну хіба що СБУ проведе виховну роботу раптом палку перегнете ((
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14.12.2023 19:05 Ответить
Де тут купуємо? А приймаємо та продаємо - то узагальнення до держави.

Чи Ви кожного польського водія, що блокує кордон поіменно викладати будете? Чи узагальните до Польщі, як держави, що безлад утворила?
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14.12.2023 21:16 Ответить
Ви державою керуєте ..........зрозумів , тоді успіхів ((
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14.12.2023 23:02 Ответить
Навчіться читати й розуміти прочитане.
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15.12.2023 02:37 Ответить
Краще навчіться писати розумно , а я тоді вже якось написане прочитаю
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15.12.2023 02:40 Ответить
Через оте Ваше - якось прочитаю, виходить для Вас незрозумілим.

Не бачу сенсу Вам щось пояснювати, або доводити. Ви або прикидаєтесь дурником, через дефіцит спілкування. Ну або реально не розумієте. В обох випадках, будь що доводити, пояснювати - не має сенсу. Бб.
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15.12.2023 02:44 Ответить
Мар'янка Безугла вам часом не рідня ? Бо фразою : "А чого взяли, що я купую?? Де я сказала - покупаю?" ви мене вже привчили не дивуватися черговій : "Через оте Ваше - якось прочитаю, виходить для Вас незрозумілим." Зберіться з думками , у вас у голові броунівський рух , а ви іще прагнете щось пояснити та довести ((
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15.12.2023 02:57 Ответить
Друзі будуть блокувати наші кордони так довго, як це буде треба.
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14.12.2023 14:54 Ответить
А друзі лі це?
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14.12.2023 14:58 Ответить
Це був сарказм.
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14.12.2023 15:58 Ответить
дразі заблокували кардони тіки для вивозу збіжжя а для мешканців украіни заблокувала влада на чьолі з говподіном єрмаком і його вірним шутом Зеленським.
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14.12.2023 15:06 Ответить
Ніт, КПП заблокувала ультраправа польска партія Конфедерація. На чолі з Ральфом Меклером, поляком теж. Вони працюють на москву. Бо пуйло спонсує всі ультраправі проросійські партії у ЄС.
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14.12.2023 16:00 Ответить
Ві кто чукча ілі бурят ? ((
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14.12.2023 19:07 Ответить
Шмигаль з Стефанішиною тільки очами лупають, і ФСЬО…
Приклад, сидіння на посадах в органах державного управління, тупих бездарів, відповідно до вимог Регламенту КабМіну!!
І ні гу-гу… єрмак дасть команду Уряду, що вони мають робити….
Премєр міністр …, а не аби хто… Такі СРАТЬхі, і сидять у СТАВЦІ…, тільки палиці, для України, в колеса вставляють…
А ставки високі, ЖИТТЯ та КРОВ Українців!
Слава Україні! Пильнуймо рідну державу від Оманських інвесторів
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14.12.2023 14:58 Ответить
зеленій команді глибоко срати на все, як на війну так і на зовнішню політику. вони чекають транш щоб ********. на цьому все.
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14.12.2023 15:01 Ответить
Они члены ЕС и там есть свои правила/квоты/дотации и т.п.
Польша защищает свои экономические интересы и надо их понять - это их право!
Может полякам еще разрешить работать нашим таксистам без кассовых аппаратов ?
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14.12.2023 15:02 Ответить
дійсно, навіщо там якісь угоди про вільну торгівлю, СОТ, та інше. взять і заборонити.
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14.12.2023 15:31 Ответить
Шо ви хничете,а не кумір д...ів зі своїм карманим сбу ім баканова заарештували помічника Туска за фіктівними звинуваченнями коли він знаходився в Україні у 2020 році а потім відпустили під вимогою ЄС.Чи бидлячества гопників думаєте просто так пройде.У політиці так не буває.І поляки вам нічого не винні.А їхня влада винна тіки полякам.
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14.12.2023 15:02 Ответить
не треба демпінгувати аби тільки вивезти, та бабло в оффшори відправити
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14.12.2023 15:03 Ответить
Це називається,ми зажрались і опускати ціни на своє зерно хліб і продукти для населення не збираємось.
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14.12.2023 15:14 Ответить
Але основна проблема в кордоны, а не в эмбарго.
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14.12.2023 15:19 Ответить
"потрібно напрацювати спільні ринкові рішення між Україною та Євросоюзом" - дивно звучить, правда, - "напрацювати ринкові рішення"? Тоді, коли справжнім і єдиним ринковим рішенням є відсутність обмежень для ринку, що здійснюються урядом. Поляки мабуть не дуже знають установчий договір ЄС, у якому написано що ЄС усіляко захищає конкуренцію і вільний ринок. Шмигалику з кодлою, чому польське барахло досі валяється в наших магазинах і на ринках?
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14.12.2023 15:30 Ответить
..ні }|{uga, ні ляха.. - так писав Кобзар про умови українського щастя
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14.12.2023 15:31 Ответить
комментаторы раскомментировались, замалчивая тот факт, что украинское зерно - это не зерно Украинцев
собственники зерна хитропопые, прячутся в чёрных дырах - но ведь полякам всё известно
в сухом остатке имеем: группа дельцов/олигархов получила отлуп от еврорынка и теперь вынуждена продавать зерно, скупленное у Украинцев, за угандийские тугрики
печалька...
вы, дебилы, сперва удостойтесь вступления в ЕС, чтобы качать права
как поляки
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14.12.2023 15:39 Ответить
КПП заблокувала ультраправа польска партія Конфедерація. На чолі з Ральфом Меклером, поляком теж. Вони працюють на москву. Бо пуйло спонсує всі ультраправі проросійські партії у ЄС.
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14.12.2023 19:36 Ответить
цікаво, як Українці думають, що те зерно - українське
зерно скупили олігархи/ бариги і мріють продати його за ЄВРО. а не за тугрики в Уганду
ось чому галас
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14.12.2023 15:45 Ответить
Більшість українського зерна перетинає кордони України вже не в статусі українського .
На нашому ринку більшість компаній - зернотрейдерів ( бариг - олігархів ) закордонні ,, з закордонною реєстрацією .
Вони лише скупляють те зерно у наших фермерів і агрофірм , і куди вони його після цього везуть - то вже не наші проблеми .
Не розумію , чому те зерно продовжують вперто називати - українським . !?
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14.12.2023 15:58 Ответить
О ще один борець з баригами.Один вже сидить у реформованой Грузіі.
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14.12.2023 16:08 Ответить
це ти його посадив?
ні?
ну так і не пізди
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14.12.2023 16:10 Ответить
Ну вот и дождались Туска...
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14.12.2023 15:48 Ответить
жди дальше, ждун
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14.12.2023 16:08 Ответить
Ну ніяк не втокмачимо в свою голову, що друзів в цьому світі зовсім не існує, є тільки особисті інтереси.
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14.12.2023 17:10 Ответить
І чим позиція поляків відрізняється від Орбана?
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14.12.2023 18:53 Ответить
Позиція поляків відрізняється від позиції Обрана, що поляки захищають свій ринок, а Орбн захищає інтереси росії. Я звичйно за Україну, але щоб зрозуміти логіку поляків станьте на 5 хвилин полякми. Що, немає іншої країни в світі в той час, коли кацапи не дають вивозити зерно морем, то ми маємо його збагрити в Польщу і там хай думають, що з ним робити? Чомусь при минулій владі вдалося налагодити все, весь товар пішов не на росію, яка нам об'явила ембарго і закрила свої кордони, а на Європу, а при цій владі скрізь якісь проблеми і не прості проблеми, а дуже великі.
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14.12.2023 19:59 Ответить
 
 