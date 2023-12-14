Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.
Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.
Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.
В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Чи Ви кожного польського водія, що блокує кордон поіменно викладати будете? Чи узагальните до Польщі, як держави, що безлад утворила?
Не бачу сенсу Вам щось пояснювати, або доводити. Ви або прикидаєтесь дурником, через дефіцит спілкування. Ну або реально не розумієте. В обох випадках, будь що доводити, пояснювати - не має сенсу. Бб.
Приклад, сидіння на посадах в органах державного управління, тупих бездарів, відповідно до вимог Регламенту КабМіну!!
І ні гу-гу… єрмак дасть команду Уряду, що вони мають робити….
Премєр міністр …, а не аби хто… Такі СРАТЬхі, і сидять у СТАВЦІ…, тільки палиці, для України, в колеса вставляють…
А ставки високі, ЖИТТЯ та КРОВ Українців!
Слава Україні! Пильнуймо рідну державу від Оманських інвесторів
Польша защищает свои экономические интересы и надо их понять - это их право!
Может полякам еще разрешить работать нашим таксистам без кассовых аппаратов ?
собственники зерна хитропопые, прячутся в чёрных дырах - но ведь полякам всё известно
в сухом остатке имеем: группа дельцов/олигархов получила отлуп от еврорынка и теперь вынуждена продавать зерно, скупленное у Украинцев, за угандийские тугрики
печалька...
вы, дебилы, сперва удостойтесь вступления в ЕС, чтобы качать права
как поляки
зерно скупили олігархи/ бариги і мріють продати його за ЄВРО. а не за тугрики в Уганду
ось чому галас
На нашому ринку більшість компаній - зернотрейдерів ( бариг - олігархів ) закордонні ,, з закордонною реєстрацією .
Вони лише скупляють те зерно у наших фермерів і агрофірм , і куди вони його після цього везуть - то вже не наші проблеми .
Не розумію , чому те зерно продовжують вперто називати - українським . !?
ні?
ну так і не пізди