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Новости Война в Украине
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Федоров Михаил (424) Дія (353) повестка (78)

Повесток в "Дії" не будет никогда, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дія

В приложении "Дія" никогда не будут раздавать повестки военнообязанным.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - говорится в сообщении.

Читайте: Повесток в "Дії" не будет, такое внедрение не планируется вообще, - Федоров
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Топ комментарии
+38
Ці напевно також "броньовані". Жодне із цих 40-річних, вгодованих рил не мобілізоване.

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24.12.2023 10:20
+35
Тарифи теж казали що не будуть підіймати....
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24.12.2023 10:09
+33
ніколи не кажи "ніколи"
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24.12.2023 10:08
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Значить буде точно
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24.12.2023 11:45 Ответить
дія))-це винахід єрмозелечма для нехитрої маніпуляціі лохторатом-можна було спостерігати як це працювало на болотах
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24.12.2023 11:54 Ответить
Ще б додав про травневі шашлички
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24.12.2023 12:09 Ответить
Звичайна зелена практика: закинути інфу, а потім рачком назад, бо пахне звіздюлями.
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24.12.2023 12:27 Ответить
Що причин для падіння гривни ви також тиждень тому казали.
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24.12.2023 12:34 Ответить
Кнопочний телефон, хай шлють. Захищати оті статки суддів, прокурорів, ментів, чинуш зеленского - крадіїв у котрих руки по плечі у української крові. Щас.
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24.12.2023 13:33 Ответить
В ваших словах есть логика.
Но общество тогда должно выдвинуть встречное требование зеленскому.
Хочешь большую мобилизацию - давай искореняй коррупцию под корень. Люди не должны погибать за то что есть сейчас.
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24.12.2023 16:04 Ответить
Я теж думав, шо у українців є логіка, до 19 року. Та коли більшість не може розрахувати, не то шо всі ризики, а навіть на один крок на перед, та обирає людину з явними ознаками наркозалежності та рашистьскими ознаками - то це може призвести до незворотьніх історічних подій для України. А йього дії - передбачувані - на 24 рік, бюджет мусарів збільшений у два рази і повним ходом йде закупка автозаків, замість посилення обороноздатьності ЗСУ.
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24.12.2023 16:27 Ответить
Якщо ні,то так.
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24.12.2023 13:34 Ответить
Молодий Вовочка скачками наздоганяє старого Вову!
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24.12.2023 15:10 Ответить
Дрони будуть (с) федоров.
Повісток не буде (с) федоров.
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24.12.2023 15:11 Ответить
Зная как у нас все происходит, будет скорее наоборот
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24.12.2023 16:06 Ответить
Не здивуюсь якщо кожного хто не проголосує за Зєлєнського будуть судити за антисемітизм. Ви ж цього хотіли коли голосували за жида... Вже маєте граблі (мінору) на Майдані...
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24.12.2023 15:30 Ответить
Ти з кацапляндії? В Україні взагалі пох*й його національність як і інших також, це тільки кацап'є почало про це постійно строчити, з надією. Якийсь
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25.12.2023 06:03 Ответить
Отже, будуть.
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24.12.2023 21:20 Ответить
Тупі і огидні малороси-х@хли у владі. І на 50% - рузґє.
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24.12.2023 21:55 Ответить
Питання вирішується просто: перед тим, як повістки з'являться в Дії, міністра Федорова звільняють, і його обіцянку пришивати вже нема куди.
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24.12.2023 22:34 Ответить
Народна прикмета: Коли Зельониє щось клятвено обіцяють, що цього ніколи не буде, значить буде обов'язково.
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24.12.2023 22:36 Ответить
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25.12.2023 01:54 Ответить
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25.12.2023 01:55 Ответить
А де докази?
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25.12.2023 06:05 Ответить
як тільки скажуть, що будуть повістки в Дії, всі її видалять нафіг.
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25.12.2023 11:30 Ответить
зарікалась свиня кошти з дронів не красти ...
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25.12.2023 12:11 Ответить
шо резко люди стали удалять дию?) от тупые зебуины это ж нада уметь вредить ********
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25.12.2023 13:54 Ответить
Хех, ну а скумбрія хоч буде? Чи мо яйця, кхе-кхе? О, а медичний канабіс буде? Влада аватарів квартальних!!!
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25.12.2023 16:06 Ответить
ЦЕ для ВПЛИВОВИХ СВІТУ https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0
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25.12.2023 21:59 Ответить
Все дуже просто. Необхідно 500 тис. Ген штаб пропонував мобілізувати поліцію, прокуратуру, державних службовців, нац гвардію. І щоб цей варіант не знадобився необхідно мобілізувати цивільних, щоб поліція і прокуратура не знадобилася)
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25.12.2023 22:31 Ответить
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