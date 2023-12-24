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Повесток в "Дії" не будет никогда, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В приложении "Дія" никогда не будут раздавать повестки военнообязанным.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+38 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий24.12.2023 10:20
+35 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий24.12.2023 10:09
+33 walshebneg
показать весь комментарий24.12.2023 10:08
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Но общество тогда должно выдвинуть встречное требование зеленскому.
Хочешь большую мобилизацию - давай искореняй коррупцию под корень. Люди не должны погибать за то что есть сейчас.
Повісток не буде (с) федоров.