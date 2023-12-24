Повесток в "Дії" не будет никогда, - Федоров

В приложении "Дія" никогда не будут раздавать повестки военнообязанным.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - говорится в сообщении.

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