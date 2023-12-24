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Повісток у "Дії" не буде ніколи, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дія

У застосунку "Дія" ніколи не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Повісток в "Дії" не буде, таке впровадження не планується взагалі, - Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Ці напевно також "броньовані". Жодне із цих 40-річних, вгодованих рил не мобілізоване.

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24.12.2023 10:20
+35
Тарифи теж казали що не будуть підіймати....
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24.12.2023 10:09
+33
ніколи не кажи "ніколи"
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24.12.2023 10:08
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Значить буде точно
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24.12.2023 11:45 Відповісти
дія))-це винахід єрмозелечма для нехитрої маніпуляціі лохторатом-можна було спостерігати як це працювало на болотах
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24.12.2023 11:54 Відповісти
Ще б додав про травневі шашлички
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24.12.2023 12:09 Відповісти
Звичайна зелена практика: закинути інфу, а потім рачком назад, бо пахне звіздюлями.
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24.12.2023 12:27 Відповісти
Що причин для падіння гривни ви також тиждень тому казали.
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24.12.2023 12:34 Відповісти
Кнопочний телефон, хай шлють. Захищати оті статки суддів, прокурорів, ментів, чинуш зеленского - крадіїв у котрих руки по плечі у української крові. Щас.
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24.12.2023 13:33 Відповісти
В ваших словах есть логика.
Но общество тогда должно выдвинуть встречное требование зеленскому.
Хочешь большую мобилизацию - давай искореняй коррупцию под корень. Люди не должны погибать за то что есть сейчас.
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24.12.2023 16:04 Відповісти
Я теж думав, шо у українців є логіка, до 19 року. Та коли більшість не може розрахувати, не то шо всі ризики, а навіть на один крок на перед, та обирає людину з явними ознаками наркозалежності та рашистьскими ознаками - то це може призвести до незворотьніх історічних подій для України. А йього дії - передбачувані - на 24 рік, бюджет мусарів збільшений у два рази і повним ходом йде закупка автозаків, замість посилення обороноздатьності ЗСУ.
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24.12.2023 16:27 Відповісти
Якщо ні,то так.
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24.12.2023 13:34 Відповісти
Молодий Вовочка скачками наздоганяє старого Вову!
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24.12.2023 15:10 Відповісти
Дрони будуть (с) федоров.
Повісток не буде (с) федоров.
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24.12.2023 15:11 Відповісти
Зная как у нас все происходит, будет скорее наоборот
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24.12.2023 16:06 Відповісти
Не здивуюсь якщо кожного хто не проголосує за Зєлєнського будуть судити за антисемітизм. Ви ж цього хотіли коли голосували за жида... Вже маєте граблі (мінору) на Майдані...
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24.12.2023 15:30 Відповісти
Ти з кацапляндії? В Україні взагалі пох*й його національність як і інших також, це тільки кацап'є почало про це постійно строчити, з надією. Якийсь
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25.12.2023 06:03 Відповісти
Отже, будуть.
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24.12.2023 21:20 Відповісти
Тупі і огидні малороси-х@хли у владі. І на 50% - рузґє.
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24.12.2023 21:55 Відповісти
Питання вирішується просто: перед тим, як повістки з'являться в Дії, міністра Федорова звільняють, і його обіцянку пришивати вже нема куди.
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24.12.2023 22:34 Відповісти
Народна прикмета: Коли Зельониє щось клятвено обіцяють, що цього ніколи не буде, значить буде обов'язково.
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24.12.2023 22:36 Відповісти
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25.12.2023 01:54 Відповісти
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25.12.2023 01:55 Відповісти
А де докази?
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25.12.2023 06:05 Відповісти
як тільки скажуть, що будуть повістки в Дії, всі її видалять нафіг.
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25.12.2023 11:30 Відповісти
зарікалась свиня кошти з дронів не красти ...
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25.12.2023 12:11 Відповісти
шо резко люди стали удалять дию?) от тупые зебуины это ж нада уметь вредить ********
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25.12.2023 13:54 Відповісти
Хех, ну а скумбрія хоч буде? Чи мо яйця, кхе-кхе? О, а медичний канабіс буде? Влада аватарів квартальних!!!
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25.12.2023 16:06 Відповісти
ЦЕ для ВПЛИВОВИХ СВІТУ https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0
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25.12.2023 21:59 Відповісти
Все дуже просто. Необхідно 500 тис. Ген штаб пропонував мобілізувати поліцію, прокуратуру, державних службовців, нац гвардію. І щоб цей варіант не знадобився необхідно мобілізувати цивільних, щоб поліція і прокуратура не знадобилася)
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25.12.2023 22:31 Відповісти
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