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Повісток у "Дії" не буде ніколи, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У застосунку "Дія" ніколи не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+38 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар24.12.2023 10:20
+35 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар24.12.2023 10:09
+33 walshebneg
показати весь коментар24.12.2023 10:08
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Но общество тогда должно выдвинуть встречное требование зеленскому.
Хочешь большую мобилизацию - давай искореняй коррупцию под корень. Люди не должны погибать за то что есть сейчас.
Повісток не буде (с) федоров.