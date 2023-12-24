Повісток у "Дії" не буде ніколи, - Федоров

У застосунку "Дія" ніколи не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так", - йдеться у повідомленні.

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