РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
13 638 79
война (46847) путин (29862) Боррель (580)

Путин решил продолжать войну до окончательной победы, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановиться или даже согласиться на соглашение, позволяющее России сохранить восток Украины.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель предупредил, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.

"Может быть, это тот момент, когда мы должны взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все свои возможности , это позволит Путину выиграть войну в Украине", - отметил топдипломат Европейского Союза.

Боррель объяснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

"Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – добавил он.

Читайте: Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается сорвать военную помощь, - ISW

Боррель повторил, что Путин ошибался в расчетах и силы своей армии, и силы украинского сопротивления и реакции западного мира на его действия.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нам", – подытожил дипломат.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
@Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - підсумував дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3463501@

нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
показать весь комментарий
24.12.2023 11:25
+21
А ви там на Заході соплі подовше жуйте. Всі красиво балакають і ніхто нічого не робить.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:27
+15
Очень много букафф. Цивилизованный мир просто обязан прихлопнуть парашу раз и навсегда как таракана, уничтожив и её, и всё её население.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - підсумував дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3463501@

нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
показать весь комментарий
24.12.2023 11:25 Ответить
такий молодий
а вже такий умний!!!
показать весь комментарий
24.12.2023 11:27 Ответить
А ви там на Заході соплі подовше жуйте. Всі красиво балакають і ніхто нічого не робить.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:27 Ответить
А завжди казали що це ми довго запрягаєм.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:28 Ответить
Крістмас в нас - нам по крістмасам кордони *****...
показать весь комментарий
24.12.2023 11:30 Ответить
робимо над цим - згоден платити налоги втричі більше,
або діло було зроблене.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:39 Ответить
Україна робить - он закінчує копати п'ятьсот міліонів ямок для першого міліарду дерев від зеленого еколога, ремонтує стадіони, у два рази збільшела фінансування ментів, школ(куди діти вже котрий рік не ходять), готує яскраві телешоу - от запад і думає - українцям пох, чого ми їм щось винні?
показать весь комментарий
24.12.2023 14:07 Ответить
які ж ви догадливі...
то був жест дoброї волі, то була перегрупіпіровка...
показать весь комментарий
24.12.2023 11:28 Ответить
Очень много букафф. Цивилизованный мир просто обязан прихлопнуть парашу раз и навсегда как таракана, уничтожив и её, и всё её население.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:30 Ответить
Боррель знає фразу "соплі жувати" ?
показать весь комментарий
24.12.2023 11:39 Ответить
не знаю за бореля, а ви так точно її знаєте...
показать весь комментарий
24.12.2023 11:40 Ответить
шашличню на шаурму - да, брат?
клован, гетманьська цеп длінніша, бо клован високий, да, брат?
показать весь комментарий
24.12.2023 11:46 Ответить
То може вже вам досить чухатися-давайте зброї побільше(бо свою ''хтось'' про**ав) і не обмежуйте по цілям, бо доведеться і вам воювати!
показать весь комментарий
24.12.2023 11:40 Ответить
"І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні " --- я так розумію справи дедалі херовіші і заяви уже починають лунати прямо не самі оптимістичні
показать весь комментарий
24.12.2023 11:45 Ответить
ну, в межах агітації... А в євросоюзі зараз йде боротьба за виділення Україні на допомогу бюджету, (тобто, пенсій таким як я, і на зарплати чиновникам) більше п'ятидесяти лярдів євро на рік. А в цій агітації допускається що називається "згустити фарби".
Справи то справді, херові, бо є такі собі як Орбани та Фіцо; і є греки-социки, та інші подібні, які хотіли би ці мільярди до себе в кишеню...
показать весь комментарий
24.12.2023 12:19 Ответить
а якже попередня новина шо путін хочк перемовин
показать весь комментарий
24.12.2023 11:49 Ответить
"ми йдемо і бачимо на шляху наш фініш.
і через тей фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш"
показать весь комментарий
24.12.2023 11:53 Ответить
Він хоче дождатись трампа.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:56 Ответить
Один з прийомів інформаційної війни - трансляція протилежних імпульсів. Кожний чує те, що хоче почути. Когось ці сигнали розслаблять, і він знизить рівень участі в протистоянні з росією.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:17 Ответить
а тьотка вчора сказала і була права!
показать весь комментарий
24.12.2023 11:54 Ответить
а позавчера- путен помре скоро
показать весь комментарий
24.12.2023 12:18 Ответить
та він і помер за інформацією деяких "інсайдерів".. тільки для України це абсолютно нічого не змінює, тому що там колективний хутін, тобто все його оточення та й практично майже все насілєніє того лепрозорію.. там абсолютно нема з ким говорити. навіть якщо там і розвалиться те політбюро і до влади приведуть якогось умовного Навального чи Ходорковського, то його те бидло через кілька років знову знесе і захоче нового сцаря, бо по-іншому воно не вміє та й не зможе жити...
показать весь комментарий
24.12.2023 12:48 Ответить
Єдине а чому ху-йло не помилилося це в яловій реакції Заходу. А Штати так його очікування навіть перевершили - злилися вже після першого року війни.
Навіть Європа з макронами не веде себе настільки ссикливо...
показать весь комментарий
24.12.2023 11:53 Ответить
Тому й поліз, бо чудово знав ситуацію. Недооцінив він тільки українців. А ми - навпаки, дуже переоцінили Захід, і сподівалися, що "Запад нам паможет". А треба було весь час розраховувати тільки на свої сили і робити стратегію, покладаючись на них. А ми зайнялися шапкозакидуванням, аж допоки ***** не перегрупувався, не змінив тактику і не почав війну на виснаження.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:35 Ответить
Боррель хотів донести інше. Що теза поділити Україну не така вже примарна. І Захід в принципі до неї готовий. Але тепер ***** не хоче. Він хоче всю Україну аж до Парижа.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:56 Ответить
тобто уряд у вигнанні втече в Париж ?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:01 Ответить
Дальше. Бо НаБерлін, Англічанка гадіт, Паріж ми бралі. Так що у Вашингтон.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:07 Ответить
А йух в с*аку він не хоче?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:01 Ответить
***** хоче всіх українців мертвими , це так складно?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:03 Ответить
мало ли чего он хочет,по факту усыраються за посадки под авдеевкой уже как год )
показать весь комментарий
24.12.2023 12:06 Ответить
Мова не про *****, а про потенційну згоду Заходу на консервації війни по ******** лінії фронту. А ось *****, мовляв, цього вже не бажає.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:09 Ответить
А може це в нас популярна ідея "консервації"? І ще якось дивно звучить від багатьох, коли вони майже в одному реченні кажуть, що Захід штовхає Зе до "консервації" і що Захід натравлює Україну на РФ, хоча ці дві тези повністю протирічать одна одній
показать весь комментарий
24.12.2023 12:52 Ответить
Жодного разу не чув ніде і ні від кого, що Захід натравлює Україну на рифи. Про консервацію безліч з різних вуст.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:56 Ответить
це добре
показать весь комментарий
24.12.2023 13:01 Ответить
А почему ***** хотеть перемирие? Он прекрасно видит, какие крохи запад начал давать Украине, он прекрасно видит какие они тряпки и трусы, он прекрасно видит "санкции из ада", смешные. Людей у них больше раз в пять, оружие они клепают, ракеты они клепают, шахеды клепают. Рано или поздно, но у кого-то фронт посыпется, к сожалению. А еврей Зеленский благополучно уедет на запад и будет жить на спецдотации, как Горбачев в свое время.
показать весь комментарий
24.12.2023 14:28 Ответить
Ух ты!Раздухарился, наконец таки
показать весь комментарий
24.12.2023 12:07 Ответить
"до остаточної перемоги" - це що, до знищення України?
Дожилися "мудрий нарід"! Це ж треба бути таким тупим й байдужим до своєї нації, своєї держави!
показать весь комментарий
24.12.2023 12:08 Ответить
Ну а які в нього були "цілі сво"? Капітуляція України, армія рівня Бєларуссії, знищення усіх патріотів (денафікація). Це все було зрозуміло з першого дня, і з цього потрібно було виходити, будуючи оборону.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:38 Ответить
Шкода, що автори сайту не наголосили в заголовку, що Боррель (по смислу тексту) мав на увазі війну ***** до остаточної перемоги над Європою, над Євросоюзом; а чинна війна з Україною - лиш шлях ***** в Європу. Подібно до того, як Гітлер перед другою світовою анексував Австрію та чеські Судети, а Сралін - частину Фінляндії та країни Балтії...
показать весь комментарий
24.12.2023 12:08 Ответить
кста, прочитав коменти... Ну, шо - мрак від єврофобів. Он, наприклад, Alex24 який читає лише заголовки, вже ********** "вчера газета Нью-Байден Таймс писала что хутин сдается".
Заголовки вкрай важливі...
показать весь комментарий
24.12.2023 12:12 Ответить
Alex24 не читатель ,Alex24 писатель
показать весь комментарий
24.12.2023 12:16 Ответить
питання: а звідки песатель під VPN?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:21 Ответить
до последнего бурята
показать весь комментарий
24.12.2023 12:14 Ответить
***** майже ніколи неьдоводить справу до кінця, це помилковий образ, що він такий рішучий і цілеспрямований. Він кидав всі справи, які важко йшли.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:24 Ответить
Згоден. Наприклад, з 2001 він намагався інтегрувати РФ до Західного світу, але в 2007 кинув цю фігню. Також, носився з темою інновації, Сколково і т.п. і теж це закинув. А ще в нього були теми "реформа ЖКХ" і "матєрінский капитал", і де це все тепер?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:48 Ответить
Ну фактично всі війни виходять з попередніх конфліктів
Комуняк не прихлопнули разом з Гітлером. Думали вони цивілізуються.
От і маємо
показать весь комментарий
24.12.2023 12:28 Ответить
У центрі Европи дикуни напали на країну розміром з Францією , і дехто ще з дикунами торгує.

А ЗМІ евррпейські не говорять що це війнА , а називають це конфліктом. Д

21 вік
показать весь комментарий
24.12.2023 12:31 Ответить
на олимпиаду приглашают. Выставки, конференции...
показать весь комментарий
24.12.2023 17:04 Ответить
***** - це ще півбіди. Наша тряпка не хоче нашої Перемоги, бо зразу присяде на довічне. От що з цим робити?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:33 Ответить
Оно, это ничтожество, может фантазировать в свою пользу все, что угодно. Тем страшнее для него будет реальность!)))
показать весь комментарий
24.12.2023 15:50 Ответить
А чому б і ні? Українських чмобіків він здолає легше ніж армію 2022-2023.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:36 Ответить
зилишилось тільки взяти авдіївку і ще пару сіл
показать весь комментарий
24.12.2023 12:43 Ответить
Коли візьмуть Авдіївку, ти все одно будеш посміюватись, типу не так вже й швидко програємо.
показать весь комментарий
24.12.2023 12:48 Ответить
Задача не "взяти" якісь села, а стерти у цих селах ворожу армію. Зітруть нашу - програємо. Зітремо кацапську - виграємо. Країна, армію якої розбито - капітулює.
показать весь комментарий
24.12.2023 13:25 Ответить
Путін буде воювати до повної Пабєди . Побєда - це розвал Російської *********
показать весь комментарий
24.12.2023 12:42 Ответить
До останнього кацапа
показать весь комментарий
24.12.2023 12:48 Ответить
Боррель предполагає,чи разполагає путькиними данними?
показать весь комментарий
24.12.2023 12:49 Ответить
Нафтове ембарго здатне знищити цю "імперію" швидше будь-якої зброї.
показать весь комментарий
24.12.2023 13:10 Ответить
Ембарго не спрацює, як і санкції.
Спрацює масований ракетний удар по уренгойських родовищах.
показать весь комментарий
24.12.2023 16:48 Ответить
и кто его нанесет?
показать весь комментарий
24.12.2023 17:05 Ответить
москалі програють
московія буде деколонізована
крапка
показать весь комментарий
24.12.2023 13:56 Ответить
З Польші - видніше (якщо не vpn).

Може в Україну заїдеш ? Тоді точно здійсниться
показать весь комментарий
24.12.2023 14:38 Ответить
ти не Україна.
ти курва москальська
показать весь комментарий
24.12.2023 14:40 Ответить
ти, Royal Flush d24c21f6 , ганьба для України : будучи на чужині незламно розказувати "московія буде деколонізована" .

Як, будучи в безпечній і спокійній Польщі, можна щось знати? Приїдь та допоможи .

p.s. Не витрачай час і не пиши, що кидаєш з кожної польскої зп 500 євро на ЗСУ . Наперед скажу: "ага, вірю".
показать весь комментарий
24.12.2023 18:52 Ответить
чому від тебе так смердить москалятиною і лайном?
показать весь комментарий
24.12.2023 19:09 Ответить
Незламний Royal Flush d24c21f6 , в Україну заїдь , бо з Польщі і нюх і зір якийсь не той .
показать весь комментарий
25.12.2023 10:55 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2023 14:44 Ответить
Бо не можливо виграти війну проти РФ в Україні, виграти війну проти РФ можна тільки на території РФ...
показать весь комментарий
24.12.2023 14:44 Ответить
Потроху розум з'яаляється навіть на Заході ...х.ло віришив воювати до кінця ...свого кінця !!! Шось підказує шо він буде у нього неочікуванно близько і швидко ...Дай Боже, почуй наші молитви Матір Божа , у такий гарний святий день !!!
показать весь комментарий
24.12.2023 15:20 Ответить
щоб змінити курс, спочатку потрібно щоб кермо, газ і гальмо керувалися одним водієм. А в гаражі Борреля це неможливо, бо кермують одразу все.
показать весь комментарий
24.12.2023 17:34 Ответить
І ???
Де ленд ліз, де сотні одиниць новітньої авіації, де ембарго для росії на продаж нафти, газу, алмазів???
Тільки триндять і непокояться 😡
показать весь комментарий
24.12.2023 17:36 Ответить
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:59 Ответить
Хорошая работа у таких политиков или ничего не делать или делать ничего не значищее заявления.
показать весь комментарий
24.12.2023 20:18 Ответить
 
 