Путин решил продолжать войну до окончательной победы, - Боррель

Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановиться или даже согласиться на соглашение, позволяющее России сохранить восток Украины.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель предупредил, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.

"Может быть, это тот момент, когда мы должны взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все свои возможности , это позволит Путину выиграть войну в Украине", - отметил топдипломат Европейского Союза.

Боррель объяснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

"Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – добавил он.

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Боррель повторил, что Путин ошибался в расчетах и силы своей армии, и силы украинского сопротивления и реакции западного мира на его действия.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нам", – подытожил дипломат.