Путин решил продолжать войну до окончательной победы, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин готов остановиться или даже согласиться на соглашение, позволяющее России сохранить восток Украины.
Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Боррель предупредил, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза.
"Может быть, это тот момент, когда мы должны взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все свои возможности , это позволит Путину выиграть войну в Украине", - отметил топдипломат Европейского Союза.
Боррель объяснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.
"Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – добавил он.
Боррель повторил, что Путин ошибался в расчетах и силы своей армии, и силы украинского сопротивления и реакции западного мира на его действия.
"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза ее соседям – и особенно нам", – подытожил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
а вже такий умний!!!
або діло було зроблене.
то був жест дoброї волі, то була перегрупіпіровка...
клован, гетманьська цеп длінніша, бо клован високий, да, брат?
Справи то справді, херові, бо є такі собі як Орбани та Фіцо; і є греки-социки, та інші подібні, які хотіли би ці мільярди до себе в кишеню...
і через тей фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш"
Навіть Європа з макронами не веде себе настільки ссикливо...
Дожилися "мудрий нарід"! Це ж треба бути таким тупим й байдужим до своєї нації, своєї держави!
Заголовки вкрай важливі...
Комуняк не прихлопнули разом з Гітлером. Думали вони цивілізуються.
От і маємо
А ЗМІ евррпейські не говорять що це війнА , а називають це конфліктом. Д
21 вік
Спрацює масований ракетний удар по уренгойських родовищах.
московія буде деколонізована
крапка
Може в Україну заїдеш ? Тоді точно здійсниться
ти курва москальська
Як, будучи в безпечній і спокійній Польщі, можна щось знати? Приїдь та допоможи .
p.s. Не витрачай час і не пиши, що кидаєш з кожної польскої зп 500 євро на ЗСУ . Наперед скажу: "ага, вірю".
Де ленд ліз, де сотні одиниць новітньої авіації, де ембарго для росії на продаж нафти, газу, алмазів???
Тільки триндять і непокояться 😡
Главком пише про це:
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.