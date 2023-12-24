Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, - Боррель

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволяє Росії зберегти схід України.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель попередив, що в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.

"Можливо, це той момент, коли ми повинні поглянути на небезпеку, що виходить від великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не лише Україні. І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", - зазначив топдипломат Європейського Союзу.

Боррель пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – додав він.

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Боррель повторив, що Путін помилявся в розрахунках і сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західного світу на його дії.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.