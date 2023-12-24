Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволяє Росії зберегти схід України.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Боррель попередив, що в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.
"Можливо, це той момент, коли ми повинні поглянути на небезпеку, що виходить від великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не лише Україні. І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", - зазначив топдипломат Європейського Союзу.
Боррель пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.
"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – додав він.
Боррель повторив, що Путін помилявся в розрахунках і сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західного світу на його дії.
"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
а вже такий умний!!!
або діло було зроблене.
то був жест дoброї волі, то була перегрупіпіровка...
клован, гетманьська цеп длінніша, бо клован високий, да, брат?
Справи то справді, херові, бо є такі собі як Орбани та Фіцо; і є греки-социки, та інші подібні, які хотіли би ці мільярди до себе в кишеню...
і через тей фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш"
Навіть Європа з макронами не веде себе настільки ссикливо...
Дожилися "мудрий нарід"! Це ж треба бути таким тупим й байдужим до своєї нації, своєї держави!
Заголовки вкрай важливі...
Комуняк не прихлопнули разом з Гітлером. Думали вони цивілізуються.
От і маємо
А ЗМІ евррпейські не говорять що це війнА , а називають це конфліктом. Д
21 вік
Спрацює масований ракетний удар по уренгойських родовищах.
московія буде деколонізована
крапка
Може в Україну заїдеш ? Тоді точно здійсниться
ти курва москальська
Як, будучи в безпечній і спокійній Польщі, можна щось знати? Приїдь та допоможи .
p.s. Не витрачай час і не пиши, що кидаєш з кожної польскої зп 500 євро на ЗСУ . Наперед скажу: "ага, вірю".
Де ленд ліз, де сотні одиниць новітньої авіації, де ембарго для росії на продаж нафти, газу, алмазів???
Тільки триндять і непокояться 😡
Главком пише про це:
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.