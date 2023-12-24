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Новини Війна в Україні
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Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Володимир Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволяє Росії зберегти схід України.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель попередив, що в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.

"Можливо, це той момент, коли ми повинні поглянути на небезпеку, що виходить від великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не лише Україні. І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", - зазначив топдипломат Європейського Союзу.

Боррель пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – додав він.

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Боррель повторив, що Путін помилявся в розрахунках і сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західного світу на його дії.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+31
@Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - підсумував дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3463501@

нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
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24.12.2023 11:25
+21
А ви там на Заході соплі подовше жуйте. Всі красиво балакають і ніхто нічого не робить.
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24.12.2023 11:27
+15
Очень много букафф. Цивилизованный мир просто обязан прихлопнуть парашу раз и навсегда как таракана, уничтожив и её, и всё её население.
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24.12.2023 11:30
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@Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - підсумував дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3463501@

нихера себе кто деду таблетку адекватности подсунул)
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24.12.2023 11:25 Відповісти
такий молодий
а вже такий умний!!!
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24.12.2023 11:27 Відповісти
А ви там на Заході соплі подовше жуйте. Всі красиво балакають і ніхто нічого не робить.
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24.12.2023 11:27 Відповісти
А завжди казали що це ми довго запрягаєм.
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24.12.2023 11:28 Відповісти
Крістмас в нас - нам по крістмасам кордони *****...
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24.12.2023 11:30 Відповісти
робимо над цим - згоден платити налоги втричі більше,
або діло було зроблене.
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24.12.2023 11:39 Відповісти
Україна робить - он закінчує копати п'ятьсот міліонів ямок для першого міліарду дерев від зеленого еколога, ремонтує стадіони, у два рази збільшела фінансування ментів, школ(куди діти вже котрий рік не ходять), готує яскраві телешоу - от запад і думає - українцям пох, чого ми їм щось винні?
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24.12.2023 14:07 Відповісти
які ж ви догадливі...
то був жест дoброї волі, то була перегрупіпіровка...
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24.12.2023 11:28 Відповісти
Очень много букафф. Цивилизованный мир просто обязан прихлопнуть парашу раз и навсегда как таракана, уничтожив и её, и всё её население.
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24.12.2023 11:30 Відповісти
Боррель знає фразу "соплі жувати" ?
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24.12.2023 11:39 Відповісти
не знаю за бореля, а ви так точно її знаєте...
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24.12.2023 11:40 Відповісти
шашличню на шаурму - да, брат?
клован, гетманьська цеп длінніша, бо клован високий, да, брат?
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24.12.2023 11:46 Відповісти
То може вже вам досить чухатися-давайте зброї побільше(бо свою ''хтось'' про**ав) і не обмежуйте по цілям, бо доведеться і вам воювати!
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24.12.2023 11:40 Відповісти
"І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі свої можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні " --- я так розумію справи дедалі херовіші і заяви уже починають лунати прямо не самі оптимістичні
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24.12.2023 11:45 Відповісти
ну, в межах агітації... А в євросоюзі зараз йде боротьба за виділення Україні на допомогу бюджету, (тобто, пенсій таким як я, і на зарплати чиновникам) більше п'ятидесяти лярдів євро на рік. А в цій агітації допускається що називається "згустити фарби".
Справи то справді, херові, бо є такі собі як Орбани та Фіцо; і є греки-социки, та інші подібні, які хотіли би ці мільярди до себе в кишеню...
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24.12.2023 12:19 Відповісти
а якже попередня новина шо путін хочк перемовин
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24.12.2023 11:49 Відповісти
"ми йдемо і бачимо на шляху наш фініш.
і через тей фініш на шляху ми знаємо який в нас буде фініш"
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24.12.2023 11:53 Відповісти
Він хоче дождатись трампа.
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24.12.2023 11:56 Відповісти
Один з прийомів інформаційної війни - трансляція протилежних імпульсів. Кожний чує те, що хоче почути. Когось ці сигнали розслаблять, і він знизить рівень участі в протистоянні з росією.
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24.12.2023 12:17 Відповісти
а тьотка вчора сказала і була права!
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24.12.2023 11:54 Відповісти
а позавчера- путен помре скоро
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24.12.2023 12:18 Відповісти
та він і помер за інформацією деяких "інсайдерів".. тільки для України це абсолютно нічого не змінює, тому що там колективний хутін, тобто все його оточення та й практично майже все насілєніє того лепрозорію.. там абсолютно нема з ким говорити. навіть якщо там і розвалиться те політбюро і до влади приведуть якогось умовного Навального чи Ходорковського, то його те бидло через кілька років знову знесе і захоче нового сцаря, бо по-іншому воно не вміє та й не зможе жити...
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24.12.2023 12:48 Відповісти
Єдине а чому ху-йло не помилилося це в яловій реакції Заходу. А Штати так його очікування навіть перевершили - злилися вже після першого року війни.
Навіть Європа з макронами не веде себе настільки ссикливо...
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24.12.2023 11:53 Відповісти
Тому й поліз, бо чудово знав ситуацію. Недооцінив він тільки українців. А ми - навпаки, дуже переоцінили Захід, і сподівалися, що "Запад нам паможет". А треба було весь час розраховувати тільки на свої сили і робити стратегію, покладаючись на них. А ми зайнялися шапкозакидуванням, аж допоки ***** не перегрупувався, не змінив тактику і не почав війну на виснаження.
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24.12.2023 12:35 Відповісти
Боррель хотів донести інше. Що теза поділити Україну не така вже примарна. І Захід в принципі до неї готовий. Але тепер ***** не хоче. Він хоче всю Україну аж до Парижа.
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24.12.2023 11:56 Відповісти
тобто уряд у вигнанні втече в Париж ?
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24.12.2023 12:01 Відповісти
Дальше. Бо НаБерлін, Англічанка гадіт, Паріж ми бралі. Так що у Вашингтон.
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24.12.2023 12:07 Відповісти
А йух в с*аку він не хоче?
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24.12.2023 12:01 Відповісти
***** хоче всіх українців мертвими , це так складно?
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24.12.2023 12:03 Відповісти
мало ли чего он хочет,по факту усыраються за посадки под авдеевкой уже как год )
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24.12.2023 12:06 Відповісти
Мова не про *****, а про потенційну згоду Заходу на консервації війни по ******** лінії фронту. А ось *****, мовляв, цього вже не бажає.
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24.12.2023 12:09 Відповісти
А може це в нас популярна ідея "консервації"? І ще якось дивно звучить від багатьох, коли вони майже в одному реченні кажуть, що Захід штовхає Зе до "консервації" і що Захід натравлює Україну на РФ, хоча ці дві тези повністю протирічать одна одній
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24.12.2023 12:52 Відповісти
Жодного разу не чув ніде і ні від кого, що Захід натравлює Україну на рифи. Про консервацію безліч з різних вуст.
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24.12.2023 12:56 Відповісти
це добре
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24.12.2023 13:01 Відповісти
А почему ***** хотеть перемирие? Он прекрасно видит, какие крохи запад начал давать Украине, он прекрасно видит какие они тряпки и трусы, он прекрасно видит "санкции из ада", смешные. Людей у них больше раз в пять, оружие они клепают, ракеты они клепают, шахеды клепают. Рано или поздно, но у кого-то фронт посыпется, к сожалению. А еврей Зеленский благополучно уедет на запад и будет жить на спецдотации, как Горбачев в свое время.
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24.12.2023 14:28 Відповісти
Ух ты!Раздухарился, наконец таки
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24.12.2023 12:07 Відповісти
"до остаточної перемоги" - це що, до знищення України?
Дожилися "мудрий нарід"! Це ж треба бути таким тупим й байдужим до своєї нації, своєї держави!
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24.12.2023 12:08 Відповісти
Ну а які в нього були "цілі сво"? Капітуляція України, армія рівня Бєларуссії, знищення усіх патріотів (денафікація). Це все було зрозуміло з першого дня, і з цього потрібно було виходити, будуючи оборону.
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24.12.2023 12:38 Відповісти
Шкода, що автори сайту не наголосили в заголовку, що Боррель (по смислу тексту) мав на увазі війну ***** до остаточної перемоги над Європою, над Євросоюзом; а чинна війна з Україною - лиш шлях ***** в Європу. Подібно до того, як Гітлер перед другою світовою анексував Австрію та чеські Судети, а Сралін - частину Фінляндії та країни Балтії...
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24.12.2023 12:08 Відповісти
кста, прочитав коменти... Ну, шо - мрак від єврофобів. Он, наприклад, Alex24 який читає лише заголовки, вже ********** "вчера газета Нью-Байден Таймс писала что хутин сдается".
Заголовки вкрай важливі...
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24.12.2023 12:12 Відповісти
Alex24 не читатель ,Alex24 писатель
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24.12.2023 12:16 Відповісти
питання: а звідки песатель під VPN?
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24.12.2023 12:21 Відповісти
до последнего бурята
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24.12.2023 12:14 Відповісти
***** майже ніколи неьдоводить справу до кінця, це помилковий образ, що він такий рішучий і цілеспрямований. Він кидав всі справи, які важко йшли.
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24.12.2023 12:24 Відповісти
Згоден. Наприклад, з 2001 він намагався інтегрувати РФ до Західного світу, але в 2007 кинув цю фігню. Також, носився з темою інновації, Сколково і т.п. і теж це закинув. А ще в нього були теми "реформа ЖКХ" і "матєрінский капитал", і де це все тепер?
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24.12.2023 12:48 Відповісти
Ну фактично всі війни виходять з попередніх конфліктів
Комуняк не прихлопнули разом з Гітлером. Думали вони цивілізуються.
От і маємо
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24.12.2023 12:28 Відповісти
У центрі Европи дикуни напали на країну розміром з Францією , і дехто ще з дикунами торгує.

А ЗМІ евррпейські не говорять що це війнА , а називають це конфліктом. Д

21 вік
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24.12.2023 12:31 Відповісти
на олимпиаду приглашают. Выставки, конференции...
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24.12.2023 17:04 Відповісти
***** - це ще півбіди. Наша тряпка не хоче нашої Перемоги, бо зразу присяде на довічне. От що з цим робити?
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24.12.2023 12:33 Відповісти
Оно, это ничтожество, может фантазировать в свою пользу все, что угодно. Тем страшнее для него будет реальность!)))
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24.12.2023 15:50 Відповісти
А чому б і ні? Українських чмобіків він здолає легше ніж армію 2022-2023.
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24.12.2023 12:36 Відповісти
зилишилось тільки взяти авдіївку і ще пару сіл
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24.12.2023 12:43 Відповісти
Коли візьмуть Авдіївку, ти все одно будеш посміюватись, типу не так вже й швидко програємо.
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24.12.2023 12:48 Відповісти
Задача не "взяти" якісь села, а стерти у цих селах ворожу армію. Зітруть нашу - програємо. Зітремо кацапську - виграємо. Країна, армію якої розбито - капітулює.
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24.12.2023 13:25 Відповісти
Путін буде воювати до повної Пабєди . Побєда - це розвал Російської *********
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24.12.2023 12:42 Відповісти
До останнього кацапа
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24.12.2023 12:48 Відповісти
Боррель предполагає,чи разполагає путькиними данними?
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24.12.2023 12:49 Відповісти
Нафтове ембарго здатне знищити цю "імперію" швидше будь-якої зброї.
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24.12.2023 13:10 Відповісти
Ембарго не спрацює, як і санкції.
Спрацює масований ракетний удар по уренгойських родовищах.
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24.12.2023 16:48 Відповісти
и кто его нанесет?
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24.12.2023 17:05 Відповісти
москалі програють
московія буде деколонізована
крапка
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24.12.2023 13:56 Відповісти
З Польші - видніше (якщо не vpn).

Може в Україну заїдеш ? Тоді точно здійсниться
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24.12.2023 14:38 Відповісти
ти не Україна.
ти курва москальська
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24.12.2023 14:40 Відповісти
ти, Royal Flush d24c21f6 , ганьба для України : будучи на чужині незламно розказувати "московія буде деколонізована" .

Як, будучи в безпечній і спокійній Польщі, можна щось знати? Приїдь та допоможи .

p.s. Не витрачай час і не пиши, що кидаєш з кожної польскої зп 500 євро на ЗСУ . Наперед скажу: "ага, вірю".
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24.12.2023 18:52 Відповісти
чому від тебе так смердить москалятиною і лайном?
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24.12.2023 19:09 Відповісти
Незламний Royal Flush d24c21f6 , в Україну заїдь , бо з Польщі і нюх і зір якийсь не той .
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25.12.2023 10:55 Відповісти
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24.12.2023 14:44 Відповісти
Бо не можливо виграти війну проти РФ в Україні, виграти війну проти РФ можна тільки на території РФ...
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24.12.2023 14:44 Відповісти
Потроху розум з'яаляється навіть на Заході ...х.ло віришив воювати до кінця ...свого кінця !!! Шось підказує шо він буде у нього неочікуванно близько і швидко ...Дай Боже, почуй наші молитви Матір Божа , у такий гарний святий день !!!
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24.12.2023 15:20 Відповісти
щоб змінити курс, спочатку потрібно щоб кермо, газ і гальмо керувалися одним водієм. А в гаражі Борреля це неможливо, бо кермують одразу все.
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24.12.2023 17:34 Відповісти
І ???
Де ленд ліз, де сотні одиниць новітньої авіації, де ембарго для росії на продаж нафти, газу, алмазів???
Тільки триндять і непокояться 😡
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24.12.2023 17:36 Відповісти
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
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24.12.2023 19:59 Відповісти
Хорошая работа у таких политиков или ничего не делать или делать ничего не значищее заявления.
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24.12.2023 20:18 Відповісти
 
 