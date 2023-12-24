Враг пытается разведать, какими средствами были уничтожены 3 российских Су-34, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеские войска пытаются разведать, чем были уничтожены сразу три их самолета Су-34.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбивание российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", - сказал Игнат.
По его словам, таким образом, значительно меньше применяются врагом авиационные средства поражения.
"Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи", – подчеркнул Игнат.
По его словам, враг должен прекрасно понимать и уже понял, что наши системы, в том числе предоставленные партнерами дальнобойные системы, могут появляться на разных направлениях.
"Не только там, где претерпели эту историю российские Су-34. Это и Одесщина, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос лишь в том, чтобы было больше этих систем", - подытожил Игнат.
Ранее сообщалось, что три российских Су-34 уничтожено силами ПВО на Южном направлении 22 декабря 2023 года.
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Разрушительные потери были не только в одну сторону. При этом ВВС США понесли потери, которые сегодня показались бы непостижимыми. Пятнадцать B-52 - гордость американского флота - были сбиты, ШЕСТЬ только за ОДИН ДЕНЬ, а 33 летчика погибли .17 дек. 2022 г."
А все потери авиации во Вьетнаме более 3350 самолётов и вертолётов,в том числе 22 Б-52
Мабуть просто не знали.
Мабуть, просто не встигла. Бо якась підступна медсестра Ганя підступно вколола в дупу Безвуглій заштрик галоперидолу, внаслідок чого Безвугла поринула в гармонію і щастя. І забула питати питання фундаментальної ваги.
Через пару днів Самі розкажуть на ОвноМарафоні.
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а ще ніжними руцями: якщо хто дивиться маратон-неатенський
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Інформація точна - зранку бабенції під під'їздом про то говорили. А вони усе знають!
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