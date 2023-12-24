Враг пытается разведать, какими средствами были уничтожены 3 российских Су-34, - Игнат

Вражеские войска пытаются разведать, чем были уничтожены сразу три их самолета Су-34.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбивание российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", - сказал Игнат.

По его словам, таким образом, значительно меньше применяются врагом авиационные средства поражения.

"Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи", – подчеркнул Игнат.

Читайте: Игнат об уничтожении трех вражеских Су-34: Молниеносная операция. Их пилоты подлетели поближе, чтобы ударить КАБами по нашим войскам

По его словам, враг должен прекрасно понимать и уже понял, что наши системы, в том числе предоставленные партнерами дальнобойные системы, могут появляться на разных направлениях.

"Не только там, где претерпели эту историю российские Су-34. Это и Одесщина, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос лишь в том, чтобы было больше этих систем", - подытожил Игнат.

Ранее сообщалось, что три российских Су-34 уничтожено силами ПВО на Южном направлении 22 декабря 2023 года.