Украине не удалось достичь результатов в рамках летнего контрнаступления из-за действий Запада, - генерал Ходжес

Запад не обеспечил украинские войска необходимыми для реализации планов вооружениями. Теперь война будет идти еще минимум год. Однако нельзя сказать, что Киев уже проиграл.

Об этом на Youtube-канале Silicon Curtain заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - считает генерал.

По мнению генерала, Запад не предоставил Украине "высокоточное оружие большой дальности". Вследствие этого "продолжена война по крайней мере в год".

Мировые СМИ сосредоточились на том, что ВСУ не удалось отвоевать десятки или тысячи километров. Однако Ходжес предложил обратить внимание на потери, понесенные ВС РФ в течение этих месяцев — уничтожение "российской артиллерии, танков, боевых машин". Кроме того, россияне потеряли около 300 тыс. человек живой силы в общей сложности, из них во время осенних штурмов - 20 тысяч. При этом они "завоевали" несколько квадратных километров на окраине Авдеевки.

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Тем временем напомнил генерал, Украина с помощью ракет Storm Shadow разрушила штаб ЧФ РФ, а перед этим военные корабли в сухом доке в Севастополе. Ходжес подчеркнул, что Запад долгое время отказывался предоставить дальнобойные ракеты, а когда предоставил, то в небольшом количестве и с рядом запретов.

"Если мы [дальнобойные ракеты - ред.] предоставим, это будет значительное увеличение возможностей для Украины. Но, кажется, что Запад регулирует или даже привязывает руки Украины за спиной", — заявил американский офицер.

В частности, объяснил Ходжес, Украина запрещает использовать эти ракеты для ударов по штабам ВС РФ на территории России. По его мнению, такого не должно быть.

"Мы, по сути, рассказываем им, что они не могут ударить по территории России, они могут ударить только по оккупированным территориям. Конечно, потом России становится легко разместить часть своего логистического командования и контроля за пределами досягаемости Украины", - отметил генерал.

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