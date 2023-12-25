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Новости Война в Украине
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Украине не удалось достичь результатов в рамках летнего контрнаступления из-за действий Запада, - генерал Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Запад не обеспечил украинские войска необходимыми для реализации планов вооружениями. Теперь война будет идти еще минимум год. Однако нельзя сказать, что Киев уже проиграл.

Об этом на Youtube-канале Silicon Curtain заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - считает генерал.

По мнению генерала, Запад не предоставил Украине "высокоточное оружие большой дальности". Вследствие этого "продолжена война по крайней мере в год".

Мировые СМИ сосредоточились на том, что ВСУ не удалось отвоевать десятки или тысячи километров. Однако Ходжес предложил обратить внимание на потери, понесенные ВС РФ в течение этих месяцев — уничтожение "российской артиллерии, танков, боевых машин". Кроме того, россияне потеряли около 300 тыс. человек живой силы в общей сложности, из них во время осенних штурмов - 20 тысяч. При этом они "завоевали" несколько квадратных километров на окраине Авдеевки.

Читайте: Что делала Украина с 2014? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов, - генерал Ходжес

Тем временем напомнил генерал, Украина с помощью ракет Storm Shadow разрушила штаб ЧФ РФ, а перед этим военные корабли в сухом доке в Севастополе. Ходжес подчеркнул, что Запад долгое время отказывался предоставить дальнобойные ракеты, а когда предоставил, то в небольшом количестве и с рядом запретов.

"Если мы [дальнобойные ракеты - ред.] предоставим, это будет значительное увеличение возможностей для Украины. Но, кажется, что Запад регулирует или даже привязывает руки Украины за спиной", — заявил американский офицер.

В частности, объяснил Ходжес, Украина запрещает использовать эти ракеты для ударов по штабам ВС РФ на территории России. По его мнению, такого не должно быть.

"Мы, по сути, рассказываем им, что они не могут ударить по территории России, они могут ударить только по оккупированным территориям. Конечно, потом России становится легко разместить часть своего логистического командования и контроля за пределами досягаемости Украины", - отметил генерал. 

Читайте также: Пентагон о контрнаступлении ВСУ: "Они продолжают вести очень тяжелую борьбу"
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Топ комментарии
+21
Тимошенко це би був напевно найгірший варіант зі всіх можливих.
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25.12.2023 08:12
+20
Захід точно не винен що українці ПІД ЧАС ВІЙНИ обрали зелене шапіто до влади
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25.12.2023 08:04
+19
якби не Зе, то точно був би Порошенко. за бабу Жулю ніхто з притомних вже не буде голосувати. так само як і за Бойка.
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25.12.2023 08:22
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Правила форума Совет форумчан
а ми вперті не зважаючі ні на шо.
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25.12.2023 07:51 Ответить
"Канабіс-Безумна" без "плану" не в курсі.
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25.12.2023 11:23 Ответить
танок самки краба я вже бачив - жалюгідне видовищє...
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25.12.2023 11:26 Ответить
Все правильно сказав. Треба негайно це виправляти.
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25.12.2023 07:52 Ответить
треба - але ніхто не знає як.
ні криворогатню з місця не зрушиш, ні рудий марш не зупиниш - тут тільки до Бога і остається...
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25.12.2023 08:15 Ответить
Всі знають як - робити своє.
Але вже п'ятий рік при владі мародери та зрадники.
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25.12.2023 11:11 Ответить
що і робимо.
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25.12.2023 11:32 Ответить
Вибух під Хмельницьким пам'ятаєте? То була зброя для контрнаступу і ще декілька під Чудновом в Вільшанці. Ось і весь контрнаступ. А, як я міг забути про вкрадені гроші на снаряди, дрони, екіпіровку, харчування.
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25.12.2023 07:52 Ответить
Зе за все відповідатиме 😡
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25.12.2023 08:00 Ответить
Мав би, але-ніт.
Бо бездіяльність та безвідповідальність-то фішки української влади.
Згадайте жертву Майдану Кучму-відповів? А за ракети та ракетоносці, що ворогу люб'язно надав? Його посіпаки Пінчуки/Ахмедов й досі страждають під тиском відповідальності
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25.12.2023 08:32 Ответить
Цікаво, у адептів сивочолого гетьмана є хоч трохи логіки? Ходжес прямо заявив - Захід винен в ненаданні зброї. Щось я чув у його промові ні про корупцію, ні про зелену владу, ні про дерьмака. Я не адепт Зеленського, але порохоботи і тут його приплели. Лише ідіоти не бачать, що між Заходом і кацапами є певні домовленості. Ненадання нам достатньої кількості адекватного озброєння очевидно підтверджує цей факт. Але порохоботи все одно лише одну маток повторюють - зєлєбобіки винні в усьому. Реально якісь обмежені люди.
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25.12.2023 15:53 Ответить
Захід точно не винен що українці ПІД ЧАС ВІЙНИ обрали зелене шапіто до влади
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25.12.2023 08:04 Ответить
Где-то согласен. Но если б не Зе, был бы Бойко или Тимошенко, но не порошенко. Хотя Тимошенко лучший вариант был бы.
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25.12.2023 08:09 Ответить
Тимошенко це би був напевно найгірший варіант зі всіх можливих.
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25.12.2023 08:12 Ответить
якби не Зе, то точно був би Порошенко. за бабу Жулю ніхто з притомних вже не буде голосувати. так само як і за Бойка.
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25.12.2023 08:22 Ответить
Венгерські прибилі навіть зелені журнашлюхи не вважають компроматом.
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25.12.2023 08:42 Ответить
Звісно ніхто не буде - "А памятаєш кумо як та шо з косою виплатила тисячу грн за совкові вклади - ніхто не виплачував а вона виплатила (діалог двох кумась ше продовжувався довго і завершився тим шо тре за жінку з косою голосувати - тре і все тутка)".
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25.12.2023 08:31 Ответить
якби у бюлетені 2019-го не було ЗЕ (нового і розпіареного), то у Жулі не було би шансів проти Пороха. то очевидний факт. подивіться на результати 1 туру. скільки тоді набрав Порох і скільки тоді набрала Жуля... Жуля умудрилась програти вибори навіть зеку..
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25.12.2023 08:48 Ответить
Міг бути варіант Кучма VS Симоненко ( ледь згадав прізвище комуняки ) дубль номер ту варіант 2019 року.
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25.12.2023 08:55 Ответить
не міг бути. Кучма відбув 2 каденції і не мав конституційного права балотуватись на 3-й президентський термін.
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25.12.2023 08:57 Ответить
Ви мене не так зрозуміло а я не повністью розгорнув тему - "Міг бути варіант Кучма VS Симоненко ( ледь згадав прізвище комуняки )" тіко замініть прізвища в цьому тексті на Порошенко і Тимошенко ( я мав на увазі подібність ситуацій а не те шо ви подумали).
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25.12.2023 09:01 Ответить
треба уважно читати бюлетень перш ніж ставити хрестик ! там були Кошулинський і Безсмертний , а ось комуняк не було .
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25.12.2023 09:18 Ответить
Найдіть тутка два прізвища шо ви навели - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1999 .
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25.12.2023 09:22 Ответить
то вибори якого року ? мова шла про 2019 рік . 2015 році компартія в Україні заборонена ! я ще раз повторюю уважним треба бути !
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25.12.2023 09:28 Ответить
Якшо вам не важко прогляньте коменти в цій гілці від самого початку - і тоді надіюсь питання у вас пропадуть ( питання шодо моєї уважності ).
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25.12.2023 09:30 Ответить
закусуйте ! зі Святом вас !
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25.12.2023 09:38 Ответить
Шоб закусувати то тре етиловий спирт вживати - а я не вживаю ( відповідно я трезвий ), а те шо ви чогось не розумієте то це ніц страшного - я ось в риболовлі ніц від слова зовсім не розумію, і ніц живу якось. І вас також вітаю з Святом .
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25.12.2023 09:58 Ответить
ви і виборах нічого не розумієте ,але щось намагаєтесь друкувати ! де згадується 1999 рік якій ви змішали з 2019 ?
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25.12.2023 10:06 Ответить
як же я вас дебілів ненавиджу та зневажаю, ви обираєте до влади наволоч, а потім бідкаєтесь про долю...
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25.12.2023 08:30 Ответить
Лайк за те,що без прізвищ і кольорів наволочі.
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25.12.2023 08:57 Ответить
Як би був бойко або баба юлька ми вже щі хльобали.
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25.12.2023 08:32 Ответить
що палимо?
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25.12.2023 08:50 Ответить
Псевдодемократи. Однією рукою дають, іншою забирають
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25.12.2023 08:16 Ответить
Включаємо шановне товариство свою фантазію (і в міру своєї спроченості) шоб уявити, шоб генерали США сказали тому індивіду який би наказав наступати в тій ситуації шо склалася , з тими можливостями шо мали ми.
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25.12.2023 08:17 Ответить
Міллі схвалив план наступу. Ще щось додати?
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25.12.2023 08:57 Ответить
Є шо додати - Міллі шо український генерал ?
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25.12.2023 09:13 Ответить
Так ти ж написав про американських генералів. Я відповів - той індивід, який схвалив наказ наступати - Міллі.
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25.12.2023 09:32 Ответить
Міллі командував контрнаступом, чи все таки він просто схвалив план який сам не мав виконувати ?
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25.12.2023 09:36 Ответить
Чого ти пробуєш відбілити Міллі і Ко? Він публічно визнав свою помилку, як і Залужний.
Залужний пропонував наступ на трьох ділянках одночасно (звісно, меншими силами - так би мовити - потужна розвідка боєм) і визначити, яке місце найслабкіше, щоб потім оперативно перекинути туди всі сили наступу.
Міллі особисто настояв, щоб наступ був саме на Токмак і всі наявні сили в один кулак.
От і нарвалась (як орки під Вугледаром) - виявилось все заміноване і пристріляне. Втратили багато західної техніки. Єдине, що втрати особового складу порівняно значно менші (все таки тезніка врятувала).
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25.12.2023 10:07 Ответить
"Захід не забезпечив українські війська потрібними для реалізації планів озброєннями,-

Добре, але нахіба тоді Україна у віслючою впертістю намагалася реалізувати план, під який не мала ресурсів? Замість того, щоб коректувати свої плани та чекати слушної нагоди для їх реалізації?

"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", -

А це взагалі маячня.
Скільки могил загиблих в Україні солдат додалося з квітня на ваших цвинтарях-десятки чи сотні, а в нас-десятки тисяч. Хоч влада й мовчить про це, що картинку пропогондонську не псувати.
Тоді так: Захід-лузер, Україна-переможець, бо гундосікі отримують лайки та прихильні коменти, капає бабло за рекламу.
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25.12.2023 08:24 Ответить
Оцього я не розумію. Можливо, Лідор істерики закатував і вимагав реалізації контрнаступу, інакше б ніхто з військових не ломанувся б у таку самовбивчу авантюру. Бо розпіарили " небачений у світі контрнаступ" з кожної праски.
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25.12.2023 14:13 Ответить
Авжеж, з одного боку зброю даєте ''піпетковими дозами'' та ще й обмежуєте по цілям. З іншого боку зелені з усіх ''прасок'' пів-року трубили про контрнаступ таким чином дали кацапам час щоб звести укріплення.
Ось і маємо те що союзники все ескалації бояться, а зелені гниди ''омани виконують''.
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25.12.2023 08:26 Ответить
В першу чергу через дії США!!!
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25.12.2023 08:47 Ответить
Немножко хорошего

​Полностью выгорело 6 из 13 цистерн с дизтопливом: росСМИ о прилетах в Иловайске
Роспаблики пишут о том, что удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS. В результате было отминусовано 6 цистерн по 55 тонн каждая,

https://www.dialog.ua/ukraine/287076_1703486303
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25.12.2023 08:55 Ответить
про це я писав ще влітку . добре хоч зараз генерал про це згадав .
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25.12.2023 08:59 Ответить
Коли в Україну повернеться зброя що рашист перш за все думатиме не про наступ, не про оборону, а як швидше ********* звідси через страх "ескалації"?
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25.12.2023 08:59 Ответить
​"Ресурс исчерпался", - Z-канал признал, что с артиллерией РФ все плохо

"Кроме проблем с северокорейскими снарядами и минами,существует еще несколько.

В частности, это износ артиллерийских стволов и некачественные отечественные снаряды из новых партий… После 22 месяцев интенсивных боевых действий ресурс почти всех советских стволов или уже исчерпался, или подходит к концу.

Эксплуатировать их дальше опасно для самих расчетов артустановок", - рассказал российский ресурс.

https://www.dialog.ua/war/287046_1703419128
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25.12.2023 09:10 Ответить
У ворога - перевага в артилерії: Військовий розкрив плани окупантів під Бахмутом - які міста під загрозою

https://patrioty.org.ua/politic/u-voroha--perevaha-v-artylerii-viiskovyi-rozkryv-plany-okupantiv-pid-bakhmutom--iaki-mista-pid-zahrozoiu-496310.html
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25.12.2023 10:11 Ответить
Екси дивним чином прозрівають.
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25.12.2023 09:32 Ответить
"..через дії Заходу" © - "..через БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Заходу"
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25.12.2023 10:31 Ответить
захід не мав досвіду у війні таких масштабів,
тому не зміг адекватно оцінити потреби,
а українським запитам не дуже вірили
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25.12.2023 10:42 Ответить
Не тільки дядько Сем забороняє використовувати свої ракети по цілях РФ, так само заблоковане виробництво Вільх і Громів. Ким заблоковане? Які насправді цілі переслідує транснаціональна мафія глобалістів?
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25.12.2023 14:08 Ответить
"Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".

Байден/Шольц - винні в зайвій українській крові = 100%
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25.12.2023 16:25 Ответить
 
 