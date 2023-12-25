Украине не удалось достичь результатов в рамках летнего контрнаступления из-за действий Запада, - генерал Ходжес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Запад не обеспечил украинские войска необходимыми для реализации планов вооружениями. Теперь война будет идти еще минимум год. Однако нельзя сказать, что Киев уже проиграл.
Об этом на Youtube-канале Silicon Curtain заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - считает генерал.
По мнению генерала, Запад не предоставил Украине "высокоточное оружие большой дальности". Вследствие этого "продолжена война по крайней мере в год".
Мировые СМИ сосредоточились на том, что ВСУ не удалось отвоевать десятки или тысячи километров. Однако Ходжес предложил обратить внимание на потери, понесенные ВС РФ в течение этих месяцев — уничтожение "российской артиллерии, танков, боевых машин". Кроме того, россияне потеряли около 300 тыс. человек живой силы в общей сложности, из них во время осенних штурмов - 20 тысяч. При этом они "завоевали" несколько квадратных километров на окраине Авдеевки.
Тем временем напомнил генерал, Украина с помощью ракет Storm Shadow разрушила штаб ЧФ РФ, а перед этим военные корабли в сухом доке в Севастополе. Ходжес подчеркнул, что Запад долгое время отказывался предоставить дальнобойные ракеты, а когда предоставил, то в небольшом количестве и с рядом запретов.
"Если мы [дальнобойные ракеты - ред.] предоставим, это будет значительное увеличение возможностей для Украины. Но, кажется, что Запад регулирует или даже привязывает руки Украины за спиной", — заявил американский офицер.
В частности, объяснил Ходжес, Украина запрещает использовать эти ракеты для ударов по штабам ВС РФ на территории России. По его мнению, такого не должно быть.
"Мы, по сути, рассказываем им, что они не могут ударить по территории России, они могут ударить только по оккупированным территориям. Конечно, потом России становится легко разместить часть своего логистического командования и контроля за пределами досягаемости Украины", - отметил генерал.
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ні криворогатню з місця не зрушиш, ні рудий марш не зупиниш - тут тільки до Бога і остається...
Але вже п'ятий рік при владі мародери та зрадники.
Бо бездіяльність та безвідповідальність-то фішки української влади.
Згадайте жертву Майдану Кучму-відповів? А за ракети та ракетоносці, що ворогу люб'язно надав? Його посіпаки Пінчуки/Ахмедов й досі страждають під тиском відповідальності
Залужний пропонував наступ на трьох ділянках одночасно (звісно, меншими силами - так би мовити - потужна розвідка боєм) і визначити, яке місце найслабкіше, щоб потім оперативно перекинути туди всі сили наступу.
Міллі особисто настояв, щоб наступ був саме на Токмак і всі наявні сили в один кулак.
От і нарвалась (як орки під Вугледаром) - виявилось все заміноване і пристріляне. Втратили багато західної техніки. Єдине, що втрати особового складу порівняно значно менші (все таки тезніка врятувала).
Добре, але нахіба тоді Україна у віслючою впертістю намагалася реалізувати план, під який не мала ресурсів? Замість того, щоб коректувати свої плани та чекати слушної нагоди для їх реалізації?
"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", -
А це взагалі маячня.
Скільки могил загиблих в Україні солдат додалося з квітня на ваших цвинтарях-десятки чи сотні, а в нас-десятки тисяч. Хоч влада й мовчить про це, що картинку пропогондонську не псувати.
Тоді так: Захід-лузер, Україна-переможець, бо гундосікі отримують лайки та прихильні коменти, капає бабло за рекламу.
Ось і маємо те що союзники все ескалації бояться, а зелені гниди ''омани виконують''.
Полностью выгорело 6 из 13 цистерн с дизтопливом: росСМИ о прилетах в Иловайске
Роспаблики пишут о том, что удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS. В результате было отминусовано 6 цистерн по 55 тонн каждая,
https://www.dialog.ua/ukraine/287076_1703486303
"Кроме проблем с северокорейскими снарядами и минами,существует еще несколько.
В частности, это износ артиллерийских стволов и некачественные отечественные снаряды из новых партий… После 22 месяцев интенсивных боевых действий ресурс почти всех советских стволов или уже исчерпался, или подходит к концу.
Эксплуатировать их дальше опасно для самих расчетов артустановок", - рассказал российский ресурс.
https://www.dialog.ua/war/287046_1703419128
https://patrioty.org.ua/politic/u-voroha--perevaha-v-artylerii-viiskovyi-rozkryv-plany-okupantiv-pid-bakhmutom--iaki-mista-pid-zahrozoiu-496310.html
тому не зміг адекватно оцінити потреби,
а українським запитам не дуже вірили
Байден/Шольц - винні в зайвій українській крові = 100%