Україні не вдалося досягти результатів в рамках літнього контрнаступу через дії Заходу, - генерал Ходжес

Захід не забезпечив українські війська потрібними для реалізації планів озброєннями. Тепер війна йтиме ще мінімум рік. Проте не можна сказати, що Київ вже програв.

Про це на Youtube-каналі Silicon Curtain заявив екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Звичайно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", - вважає генерал.

На думку генерала, Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".

Світові ЗМІ зосередились на тому, що ЗСУ не вдалось відвоювати десятки чи тисячі кілометрів. Однак Ходжес запропонував звернути увагу на втрати, яких зазнали ЗС РФ протягом цих місяців — знищення "російської артилерії, танків, бойових машин". Крім того, росіяни втратили близько 300 тис. осіб живої сили загалом, з них під час осінніх штурмів — 20 тисяч. При цьому вони "завоювали" кілька квадратних кілометрів на околиці Авдіївки.

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Тим часом нагадав генерал, Україна за допомогою ракет Storm Shadow зруйнувала штаб ЧФ РФ, а перед цим — військові кораблі у сухому доці в Севастополі. Ходжес наголосив, що Захід тривалий час відмовлявся надати далекобійні ракети, а коли надав, то у невеликій кількості і з низкою заборон.

"Якщо ми далекобійні ракети надамо, то це буде значне збільшення можливостей для України. Але здається, що Захід регулює або навіть прив’язує руки України за спиною", — заявив американський офіцер.

Зокрема, пояснив Ходжес, Україні забороняється використовувати ці ракети для ударів по штабах ЗС РФ на території Росії. На його думку, такого не повинно бути.

"Ми, по суті, розповідаємо їм, що вони не можуть вдарити по території Росії, вони можуть вдарити тільки по окупованих територіях. Звичайно, потім Росії стає легко розмістити частину свого логістичного командування й контролю тощо за межами досяжності України"., - зазначив генерал.

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