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Україні не вдалося досягти результатів в рамках літнього контрнаступу через дії Заходу, - генерал Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Захід не забезпечив українські війська потрібними для реалізації планів озброєннями. Тепер війна йтиме ще мінімум рік. Проте не можна сказати, що Київ вже програв.

Про це на Youtube-каналі Silicon Curtain заявив екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Звичайно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", - вважає генерал.

На думку генерала, Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".

Світові ЗМІ зосередились на тому, що ЗСУ не вдалось відвоювати десятки чи тисячі кілометрів. Однак Ходжес запропонував звернути увагу на втрати, яких зазнали ЗС РФ протягом цих місяців — знищення "російської артилерії, танків, бойових машин". Крім того, росіяни втратили близько 300 тис. осіб живої сили загалом, з них під час осінніх штурмів — 20 тисяч. При цьому вони "завоювали" кілька квадратних кілометрів на околиці Авдіївки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів, - генерал Ходжес

Тим часом нагадав генерал, Україна за допомогою ракет Storm Shadow зруйнувала штаб ЧФ РФ, а перед цим — військові кораблі у сухому доці в Севастополі. Ходжес наголосив, що Захід тривалий час відмовлявся надати далекобійні ракети, а коли надав, то у невеликій кількості і з низкою заборон.

"Якщо ми далекобійні ракети надамо, то це буде значне збільшення можливостей для України. Але здається, що Захід регулює або навіть прив’язує руки України за спиною", — заявив американський офіцер.

Зокрема, пояснив Ходжес, Україні забороняється використовувати ці ракети для ударів по штабах ЗС РФ на території Росії. На його думку, такого не повинно бути.

"Ми, по суті, розповідаємо їм, що вони не можуть вдарити по території Росії, вони можуть вдарити тільки по окупованих територіях. Звичайно, потім Росії стає легко розмістити частину свого логістичного командування й контролю тощо за межами досяжності України"., - зазначив генерал.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Тимошенко це би був напевно найгірший варіант зі всіх можливих.
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25.12.2023 08:12
+20
Захід точно не винен що українці ПІД ЧАС ВІЙНИ обрали зелене шапіто до влади
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25.12.2023 08:04
+19
якби не Зе, то точно був би Порошенко. за бабу Жулю ніхто з притомних вже не буде голосувати. так само як і за Бойка.
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25.12.2023 08:22
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а ми вперті не зважаючі ні на шо.
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25.12.2023 07:51 Відповісти
"Канабіс-Безумна" без "плану" не в курсі.
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25.12.2023 11:23 Відповісти
танок самки краба я вже бачив - жалюгідне видовищє...
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25.12.2023 11:26 Відповісти
Все правильно сказав. Треба негайно це виправляти.
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25.12.2023 07:52 Відповісти
треба - але ніхто не знає як.
ні криворогатню з місця не зрушиш, ні рудий марш не зупиниш - тут тільки до Бога і остається...
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25.12.2023 08:15 Відповісти
Всі знають як - робити своє.
Але вже п'ятий рік при владі мародери та зрадники.
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25.12.2023 11:11 Відповісти
що і робимо.
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25.12.2023 11:32 Відповісти
Вибух під Хмельницьким пам'ятаєте? То була зброя для контрнаступу і ще декілька під Чудновом в Вільшанці. Ось і весь контрнаступ. А, як я міг забути про вкрадені гроші на снаряди, дрони, екіпіровку, харчування.
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25.12.2023 07:52 Відповісти
Зе за все відповідатиме 😡
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25.12.2023 08:00 Відповісти
Мав би, але-ніт.
Бо бездіяльність та безвідповідальність-то фішки української влади.
Згадайте жертву Майдану Кучму-відповів? А за ракети та ракетоносці, що ворогу люб'язно надав? Його посіпаки Пінчуки/Ахмедов й досі страждають під тиском відповідальності
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25.12.2023 08:32 Відповісти
Цікаво, у адептів сивочолого гетьмана є хоч трохи логіки? Ходжес прямо заявив - Захід винен в ненаданні зброї. Щось я чув у його промові ні про корупцію, ні про зелену владу, ні про дерьмака. Я не адепт Зеленського, але порохоботи і тут його приплели. Лише ідіоти не бачать, що між Заходом і кацапами є певні домовленості. Ненадання нам достатньої кількості адекватного озброєння очевидно підтверджує цей факт. Але порохоботи все одно лише одну маток повторюють - зєлєбобіки винні в усьому. Реально якісь обмежені люди.
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25.12.2023 15:53 Відповісти
Захід точно не винен що українці ПІД ЧАС ВІЙНИ обрали зелене шапіто до влади
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25.12.2023 08:04 Відповісти
Где-то согласен. Но если б не Зе, был бы Бойко или Тимошенко, но не порошенко. Хотя Тимошенко лучший вариант был бы.
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25.12.2023 08:09 Відповісти
Тимошенко це би був напевно найгірший варіант зі всіх можливих.
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25.12.2023 08:12 Відповісти
якби не Зе, то точно був би Порошенко. за бабу Жулю ніхто з притомних вже не буде голосувати. так само як і за Бойка.
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25.12.2023 08:22 Відповісти
Венгерські прибилі навіть зелені журнашлюхи не вважають компроматом.
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25.12.2023 08:42 Відповісти
Звісно ніхто не буде - "А памятаєш кумо як та шо з косою виплатила тисячу грн за совкові вклади - ніхто не виплачував а вона виплатила (діалог двох кумась ше продовжувався довго і завершився тим шо тре за жінку з косою голосувати - тре і все тутка)".
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25.12.2023 08:31 Відповісти
якби у бюлетені 2019-го не було ЗЕ (нового і розпіареного), то у Жулі не було би шансів проти Пороха. то очевидний факт. подивіться на результати 1 туру. скільки тоді набрав Порох і скільки тоді набрала Жуля... Жуля умудрилась програти вибори навіть зеку..
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25.12.2023 08:48 Відповісти
Міг бути варіант Кучма VS Симоненко ( ледь згадав прізвище комуняки ) дубль номер ту варіант 2019 року.
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25.12.2023 08:55 Відповісти
не міг бути. Кучма відбув 2 каденції і не мав конституційного права балотуватись на 3-й президентський термін.
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25.12.2023 08:57 Відповісти
Ви мене не так зрозуміло а я не повністью розгорнув тему - "Міг бути варіант Кучма VS Симоненко ( ледь згадав прізвище комуняки )" тіко замініть прізвища в цьому тексті на Порошенко і Тимошенко ( я мав на увазі подібність ситуацій а не те шо ви подумали).
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25.12.2023 09:01 Відповісти
треба уважно читати бюлетень перш ніж ставити хрестик ! там були Кошулинський і Безсмертний , а ось комуняк не було .
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25.12.2023 09:18 Відповісти
Найдіть тутка два прізвища шо ви навели - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1999 .
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25.12.2023 09:22 Відповісти
то вибори якого року ? мова шла про 2019 рік . 2015 році компартія в Україні заборонена ! я ще раз повторюю уважним треба бути !
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25.12.2023 09:28 Відповісти
Якшо вам не важко прогляньте коменти в цій гілці від самого початку - і тоді надіюсь питання у вас пропадуть ( питання шодо моєї уважності ).
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25.12.2023 09:30 Відповісти
закусуйте ! зі Святом вас !
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25.12.2023 09:38 Відповісти
Шоб закусувати то тре етиловий спирт вживати - а я не вживаю ( відповідно я трезвий ), а те шо ви чогось не розумієте то це ніц страшного - я ось в риболовлі ніц від слова зовсім не розумію, і ніц живу якось. І вас також вітаю з Святом .
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25.12.2023 09:58 Відповісти
ви і виборах нічого не розумієте ,але щось намагаєтесь друкувати ! де згадується 1999 рік якій ви змішали з 2019 ?
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25.12.2023 10:06 Відповісти
як же я вас дебілів ненавиджу та зневажаю, ви обираєте до влади наволоч, а потім бідкаєтесь про долю...
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25.12.2023 08:30 Відповісти
Лайк за те,що без прізвищ і кольорів наволочі.
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25.12.2023 08:57 Відповісти
Як би був бойко або баба юлька ми вже щі хльобали.
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25.12.2023 08:32 Відповісти
що палимо?
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25.12.2023 08:50 Відповісти
Псевдодемократи. Однією рукою дають, іншою забирають
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25.12.2023 08:16 Відповісти
Включаємо шановне товариство свою фантазію (і в міру своєї спроченості) шоб уявити, шоб генерали США сказали тому індивіду який би наказав наступати в тій ситуації шо склалася , з тими можливостями шо мали ми.
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25.12.2023 08:17 Відповісти
Міллі схвалив план наступу. Ще щось додати?
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25.12.2023 08:57 Відповісти
Є шо додати - Міллі шо український генерал ?
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25.12.2023 09:13 Відповісти
Так ти ж написав про американських генералів. Я відповів - той індивід, який схвалив наказ наступати - Міллі.
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25.12.2023 09:32 Відповісти
Міллі командував контрнаступом, чи все таки він просто схвалив план який сам не мав виконувати ?
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25.12.2023 09:36 Відповісти
Чого ти пробуєш відбілити Міллі і Ко? Він публічно визнав свою помилку, як і Залужний.
Залужний пропонував наступ на трьох ділянках одночасно (звісно, меншими силами - так би мовити - потужна розвідка боєм) і визначити, яке місце найслабкіше, щоб потім оперативно перекинути туди всі сили наступу.
Міллі особисто настояв, щоб наступ був саме на Токмак і всі наявні сили в один кулак.
От і нарвалась (як орки під Вугледаром) - виявилось все заміноване і пристріляне. Втратили багато західної техніки. Єдине, що втрати особового складу порівняно значно менші (все таки тезніка врятувала).
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25.12.2023 10:07 Відповісти
"Захід не забезпечив українські війська потрібними для реалізації планів озброєннями,-

Добре, але нахіба тоді Україна у віслючою впертістю намагалася реалізувати план, під який не мала ресурсів? Замість того, щоб коректувати свої плани та чекати слушної нагоди для їх реалізації?

"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", -

А це взагалі маячня.
Скільки могил загиблих в Україні солдат додалося з квітня на ваших цвинтарях-десятки чи сотні, а в нас-десятки тисяч. Хоч влада й мовчить про це, що картинку пропогондонську не псувати.
Тоді так: Захід-лузер, Україна-переможець, бо гундосікі отримують лайки та прихильні коменти, капає бабло за рекламу.
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25.12.2023 08:24 Відповісти
Оцього я не розумію. Можливо, Лідор істерики закатував і вимагав реалізації контрнаступу, інакше б ніхто з військових не ломанувся б у таку самовбивчу авантюру. Бо розпіарили " небачений у світі контрнаступ" з кожної праски.
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25.12.2023 14:13 Відповісти
Авжеж, з одного боку зброю даєте ''піпетковими дозами'' та ще й обмежуєте по цілям. З іншого боку зелені з усіх ''прасок'' пів-року трубили про контрнаступ таким чином дали кацапам час щоб звести укріплення.
Ось і маємо те що союзники все ескалації бояться, а зелені гниди ''омани виконують''.
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25.12.2023 08:26 Відповісти
В першу чергу через дії США!!!
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25.12.2023 08:47 Відповісти
Немножко хорошего

​Полностью выгорело 6 из 13 цистерн с дизтопливом: росСМИ о прилетах в Иловайске
Роспаблики пишут о том, что удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS. В результате было отминусовано 6 цистерн по 55 тонн каждая,

https://www.dialog.ua/ukraine/287076_1703486303
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25.12.2023 08:55 Відповісти
про це я писав ще влітку . добре хоч зараз генерал про це згадав .
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25.12.2023 08:59 Відповісти
Коли в Україну повернеться зброя що рашист перш за все думатиме не про наступ, не про оборону, а як швидше ********* звідси через страх "ескалації"?
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25.12.2023 08:59 Відповісти
​"Ресурс исчерпался", - Z-канал признал, что с артиллерией РФ все плохо

"Кроме проблем с северокорейскими снарядами и минами,существует еще несколько.

В частности, это износ артиллерийских стволов и некачественные отечественные снаряды из новых партий… После 22 месяцев интенсивных боевых действий ресурс почти всех советских стволов или уже исчерпался, или подходит к концу.

Эксплуатировать их дальше опасно для самих расчетов артустановок", - рассказал российский ресурс.

https://www.dialog.ua/war/287046_1703419128
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25.12.2023 09:10 Відповісти
У ворога - перевага в артилерії: Військовий розкрив плани окупантів під Бахмутом - які міста під загрозою

https://patrioty.org.ua/politic/u-voroha--perevaha-v-artylerii-viiskovyi-rozkryv-plany-okupantiv-pid-bakhmutom--iaki-mista-pid-zahrozoiu-496310.html
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25.12.2023 10:11 Відповісти
Екси дивним чином прозрівають.
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25.12.2023 09:32 Відповісти
"..через дії Заходу" © - "..через БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ Заходу"
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25.12.2023 10:31 Відповісти
захід не мав досвіду у війні таких масштабів,
тому не зміг адекватно оцінити потреби,
а українським запитам не дуже вірили
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25.12.2023 10:42 Відповісти
Не тільки дядько Сем забороняє використовувати свої ракети по цілях РФ, так само заблоковане виробництво Вільх і Громів. Ким заблоковане? Які насправді цілі переслідує транснаціональна мафія глобалістів?
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25.12.2023 14:08 Відповісти
"Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".

Байден/Шольц - винні в зайвій українській крові = 100%
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25.12.2023 16:25 Відповісти
 
 