Україні не вдалося досягти результатів в рамках літнього контрнаступу через дії Заходу, - генерал Ходжес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захід не забезпечив українські війська потрібними для реалізації планів озброєннями. Тепер війна йтиме ще мінімум рік. Проте не можна сказати, що Київ вже програв.
Про це на Youtube-каналі Silicon Curtain заявив екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
"Звичайно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", - вважає генерал.
На думку генерала, Захід не надав Україні "високоточну зброю великої дальності". Внаслідок цього "продовжено війну принаймні на рік".
Світові ЗМІ зосередились на тому, що ЗСУ не вдалось відвоювати десятки чи тисячі кілометрів. Однак Ходжес запропонував звернути увагу на втрати, яких зазнали ЗС РФ протягом цих місяців — знищення "російської артилерії, танків, бойових машин". Крім того, росіяни втратили близько 300 тис. осіб живої сили загалом, з них під час осінніх штурмів — 20 тисяч. При цьому вони "завоювали" кілька квадратних кілометрів на околиці Авдіївки.
Тим часом нагадав генерал, Україна за допомогою ракет Storm Shadow зруйнувала штаб ЧФ РФ, а перед цим — військові кораблі у сухому доці в Севастополі. Ходжес наголосив, що Захід тривалий час відмовлявся надати далекобійні ракети, а коли надав, то у невеликій кількості і з низкою заборон.
"Якщо ми далекобійні ракети надамо, то це буде значне збільшення можливостей для України. Але здається, що Захід регулює або навіть прив’язує руки України за спиною", — заявив американський офіцер.
Зокрема, пояснив Ходжес, Україні забороняється використовувати ці ракети для ударів по штабах ЗС РФ на території Росії. На його думку, такого не повинно бути.
"Ми, по суті, розповідаємо їм, що вони не можуть вдарити по території Росії, вони можуть вдарити тільки по окупованих територіях. Звичайно, потім Росії стає легко розмістити частину свого логістичного командування й контролю тощо за межами досяжності України"., - зазначив генерал.
Будь ласка, зачекайте...
ні криворогатню з місця не зрушиш, ні рудий марш не зупиниш - тут тільки до Бога і остається...
Але вже п'ятий рік при владі мародери та зрадники.
Бо бездіяльність та безвідповідальність-то фішки української влади.
Згадайте жертву Майдану Кучму-відповів? А за ракети та ракетоносці, що ворогу люб'язно надав? Його посіпаки Пінчуки/Ахмедов й досі страждають під тиском відповідальності
Залужний пропонував наступ на трьох ділянках одночасно (звісно, меншими силами - так би мовити - потужна розвідка боєм) і визначити, яке місце найслабкіше, щоб потім оперативно перекинути туди всі сили наступу.
Міллі особисто настояв, щоб наступ був саме на Токмак і всі наявні сили в один кулак.
От і нарвалась (як орки під Вугледаром) - виявилось все заміноване і пристріляне. Втратили багато західної техніки. Єдине, що втрати особового складу порівняно значно менші (все таки тезніка врятувала).
Добре, але нахіба тоді Україна у віслючою впертістю намагалася реалізувати план, під який не мала ресурсів? Замість того, щоб коректувати свої плани та чекати слушної нагоди для їх реалізації?
"Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", -
А це взагалі маячня.
Скільки могил загиблих в Україні солдат додалося з квітня на ваших цвинтарях-десятки чи сотні, а в нас-десятки тисяч. Хоч влада й мовчить про це, що картинку пропогондонську не псувати.
Тоді так: Захід-лузер, Україна-переможець, бо гундосікі отримують лайки та прихильні коменти, капає бабло за рекламу.
Ось і маємо те що союзники все ескалації бояться, а зелені гниди ''омани виконують''.
Полностью выгорело 6 из 13 цистерн с дизтопливом: росСМИ о прилетах в Иловайске
Роспаблики пишут о том, что удар был нанесен ракетами РСЗО HIMARS. В результате было отминусовано 6 цистерн по 55 тонн каждая,
https://www.dialog.ua/ukraine/287076_1703486303
"Кроме проблем с северокорейскими снарядами и минами,существует еще несколько.
В частности, это износ артиллерийских стволов и некачественные отечественные снаряды из новых партий… После 22 месяцев интенсивных боевых действий ресурс почти всех советских стволов или уже исчерпался, или подходит к концу.
Эксплуатировать их дальше опасно для самих расчетов артустановок", - рассказал российский ресурс.
https://www.dialog.ua/war/287046_1703419128
https://patrioty.org.ua/politic/u-voroha--perevaha-v-artylerii-viiskovyi-rozkryv-plany-okupantiv-pid-bakhmutom--iaki-mista-pid-zahrozoiu-496310.html
тому не зміг адекватно оцінити потреби,
а українським запитам не дуже вірили
Байден/Шольц - винні в зайвій українській крові = 100%