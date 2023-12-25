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Новости Война в Украине
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Авдеевка (2212) ISW (443)

Армия РФ продвинулась возле Авдеевки и Кременной, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

24 декабря российские войска подтвердили продвижение у Авдеевки и в районе Кременной

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), инормирует Цензор.НЕТ.

По информации военных аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).

Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в Кременной районе. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Читайте: Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается сорвать военную помощь, - ISW
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Топ комментарии
+47
qwest

@qwest__

·

13 год

з чого починав зечмо...
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25.12.2023 07:59
+11
Кацапи просунулися біля Авдіївки для того , щоби відправитись до пекла 😠
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25.12.2023 07:58
+9
За рахунок чисельності своїх військ кацапи просуваються, тому чим більше Україна знищить живу силу тим більше ослабить кацапів
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
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25.12.2023 08:45
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Кацапи просунулися біля Авдіївки для того , щоби відправитись до пекла 😠
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25.12.2023 07:58 Ответить
qwest

@qwest__

·

13 год

з чого починав зечмо...
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25.12.2023 07:59 Ответить
ISW кожну банзай-атаку під Авдіївкою рахує як "просування"? Бо читав за "просування" вже раз 30.
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25.12.2023 08:08 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з Вами , дістали 🙁
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25.12.2023 08:24 Ответить
Терни, Степове просування на 20 метрів за тиждень. Степове позиції ходять ту,сюди. Залізнична лінія то там орки, то трупи орків. Війна, а аналітики то таке собі
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25.12.2023 08:32 Ответить
Хм, ''просування на схід''. Так нібито щоб кацапи просувалися вперед їм треба на ''захід'' просуватися.. Можливо я щось плутаю.
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25.12.2023 08:19 Ответить
...просунулись куди?
В пастку, щоб получить ***** вiд дохтуря Хаймерса
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25.12.2023 08:24 Ответить
За рахунок чисельності своїх військ кацапи просуваються, тому чим більше Україна знищить живу силу тим більше ослабить кацапів
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
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25.12.2023 08:45 Ответить
Нечем реально уничтожать эту живую силу как бы это не было печально.
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25.12.2023 09:44 Ответить
Донатимо на пташки,щоб наші захисники
могли ефективно нищити живу силу та
техніку ворога з повітря.
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25.12.2023 09:46 Ответить
Може, на щось інше? На цех по виробництву патронів, хоча б? Бо дронів в нас в січні вже буже десь 100 000.
Боневтік обіцяв.
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25.12.2023 10:25 Ответить
Ситуація дійсно дуже складна. Пише військовослужбовиця ЗСУ:



пані ДƟбропі́лля 2.0

@jana_skhidna

пі@@ри тиснуть і не полишають спроб оточити місто. Найгірше зараз на Степовому і АКХЗ попри те, що НАШІ героїчно і самовіддано відбивають штурми, ситуація на Авдосі є складною найбільше зараз я прошу вашої підтримки для Авдоса.
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25.12.2023 10:23 Ответить
Найменше, що можна зробити кожна нормальна людина сьогодні, це зробити донат для військових.

Реквізити для допомоги військовим в Авдіївці на строрінці пані Добропілля в твіттері.

Вона ж показала карту. Така ситуація на зараз.

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25.12.2023 10:26 Ответить
Печерский холм

​​Авдеевке - каюк. Абсолютное большинство наших инсайдеров высказываются именно в таком ключе. Дело вот в чем.

В "Слуге народа" все еще сильны настроения, мол, росияне возьмут Авдеевку, объявят цели своей спецоперации выполненными - и тогда пойдут на перемирие. То, что это перемирие будет использовано Россией для усиления и начала новых атак, депутатов правящей партии интересует мало, на все вопросы один ответ: "Вова - фартовый".
Мы уже писали, выходцы из масс-медиа, "Слуги народа" мыслят категориями сериалов. Еффект нужен здесь и сейчас, а думать на перспективу, это не для них.

Главное то, что потерпев поражение в первом накате на генерала Залужного, в офисе Ермака решили не останавливаться. Залужного собираются обвинить в потере Авдеевки. Для этого генералу Залужному готовят достаточно подлую ловушку.

Для начала ответьте на вопрос, кто руководит обороной Украины? Залужный? А вот и нет. Залужный - главнокомандующий ВСУ. Формально он подчиняется министру обороны, т е Умерову. Обороной руководит ставка верховного главнокомандующего, т е президента Зеленского. Такой порядок вещей установлен с января текущего года, когда после взятия под контроль ВСУ Херсона, в офисе Ермака вдруг поняли, что победы в войне народ связывает не с Зеленским.
И вот сейчас ситуация выглядит так. Юрий Бутусов в своих роликах сказал чистую правду, Авдеевка совершенно не подготовлена к обороне - генерал Сырский палец о палец для этого не ударил. Однако Зеленский на ставках требует удержать Авдеевку любой ценой.
Удержать невозможно, ВСУ вымотаны. ВСУ банально не хватает людей, и виноват в этом Зеленский, который сорвал мобилизацию своим безумным указом об увольнении всех военкомов. Систему сломали, и без того тонкий ручеек пополнения ВСУ пересох полностью. Как результат - на фронте воюют батальоны, численностью в одну-две роты.

Очевидно. Что-бы удержать Авдеевку нужно укрепить позиции. Еще лучше - развить наступление на другом участке фронта и тем заствить россиян снимать части с авдеевского направления. Для всего этого Залужному нужны резервы, которых у него нет. Высвободить резервы можно свернув одну из операций, например - удержание плацдарма на левом берегу Днепра возле Херсона. Толку от него сейчас никакого.

Но самое главное - нужно убирать бездарного Сырского с руководства операциями и заменять его на другого, энергичного генерала. Однако. Сворачивать операции на других участках ставка Зеленского Залужному запрещает. И менять Сырского ему она мешает так же. Одноременно медиа-киллеры Ермака, Миша Подоляк и Вова Петров готовят против Залужного масштабную пиар-операцию, цель которой - умножение на нуль доверия общества к Залужному.

Генерал Залужный об этой ловушке знает. Однако ему сейчас просто не до пиар-войн. Команда Залужного сейчас старательно ищет выход из ситуации сложившейся на фронте. Залужный воюет.
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25.12.2023 10:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eCXN_frktdE
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25.12.2023 10:46 Ответить
100% верно. Сыркин - враг.
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25.12.2023 12:03 Ответить
у коментах одні глядачі марафону, вони всі із смарагдового цирку довбайобів і новий рік збираються святкувати в Криму.))
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25.12.2023 13:07 Ответить
 
 