Армия РФ продвинулась возле Авдеевки и Кременной, - ISW

24 декабря российские войска подтвердили продвижение у Авдеевки и в районе Кременной

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), инормирует Цензор.НЕТ.

По информации военных аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).

Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в Кременной районе. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

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