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Армия РФ продвинулась возле Авдеевки и Кременной, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
24 декабря российские войска подтвердили продвижение у Авдеевки и в районе Кременной
Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), инормирует Цензор.НЕТ.
По информации военных аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).
Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в Кременной районе. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).
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@qwest__
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13 год
з чого починав зечмо...
В пастку, щоб получить ***** вiд дохтуря Хаймерса
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
могли ефективно нищити живу силу та
техніку ворога з повітря.
Боневтік обіцяв.
пані ДƟбропі́лля 2.0
@jana_skhidna
пі@@ри тиснуть і не полишають спроб оточити місто. Найгірше зараз на Степовому і АКХЗ попри те, що НАШІ героїчно і самовіддано відбивають штурми, ситуація на Авдосі є складною найбільше зараз я прошу вашої підтримки для Авдоса.
Реквізити для допомоги військовим в Авдіївці на строрінці пані Добропілля в твіттері.
Вона ж показала карту. Така ситуація на зараз.
Авдеевке - каюк. Абсолютное большинство наших инсайдеров высказываются именно в таком ключе. Дело вот в чем.
В "Слуге народа" все еще сильны настроения, мол, росияне возьмут Авдеевку, объявят цели своей спецоперации выполненными - и тогда пойдут на перемирие. То, что это перемирие будет использовано Россией для усиления и начала новых атак, депутатов правящей партии интересует мало, на все вопросы один ответ: "Вова - фартовый".
Мы уже писали, выходцы из масс-медиа, "Слуги народа" мыслят категориями сериалов. Еффект нужен здесь и сейчас, а думать на перспективу, это не для них.
Главное то, что потерпев поражение в первом накате на генерала Залужного, в офисе Ермака решили не останавливаться. Залужного собираются обвинить в потере Авдеевки. Для этого генералу Залужному готовят достаточно подлую ловушку.
Для начала ответьте на вопрос, кто руководит обороной Украины? Залужный? А вот и нет. Залужный - главнокомандующий ВСУ. Формально он подчиняется министру обороны, т е Умерову. Обороной руководит ставка верховного главнокомандующего, т е президента Зеленского. Такой порядок вещей установлен с января текущего года, когда после взятия под контроль ВСУ Херсона, в офисе Ермака вдруг поняли, что победы в войне народ связывает не с Зеленским.
И вот сейчас ситуация выглядит так. Юрий Бутусов в своих роликах сказал чистую правду, Авдеевка совершенно не подготовлена к обороне - генерал Сырский палец о палец для этого не ударил. Однако Зеленский на ставках требует удержать Авдеевку любой ценой.
Удержать невозможно, ВСУ вымотаны. ВСУ банально не хватает людей, и виноват в этом Зеленский, который сорвал мобилизацию своим безумным указом об увольнении всех военкомов. Систему сломали, и без того тонкий ручеек пополнения ВСУ пересох полностью. Как результат - на фронте воюют батальоны, численностью в одну-две роты.
Очевидно. Что-бы удержать Авдеевку нужно укрепить позиции. Еще лучше - развить наступление на другом участке фронта и тем заствить россиян снимать части с авдеевского направления. Для всего этого Залужному нужны резервы, которых у него нет. Высвободить резервы можно свернув одну из операций, например - удержание плацдарма на левом берегу Днепра возле Херсона. Толку от него сейчас никакого.
Но самое главное - нужно убирать бездарного Сырского с руководства операциями и заменять его на другого, энергичного генерала. Однако. Сворачивать операции на других участках ставка Зеленского Залужному запрещает. И менять Сырского ему она мешает так же. Одноременно медиа-киллеры Ермака, Миша Подоляк и Вова Петров готовят против Залужного масштабную пиар-операцию, цель которой - умножение на нуль доверия общества к Залужному.
Генерал Залужный об этой ловушке знает. Однако ему сейчас просто не до пиар-войн. Команда Залужного сейчас старательно ищет выход из ситуации сложившейся на фронте. Залужный воюет.