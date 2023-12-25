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Авдіївка (2054) ISW (603)

Армія РФ просунулася біля Авдіївки та Кремінної, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

24 грудня російські війська підтвердили просування біля Авдіївки та в районі Кремінної.

Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією військових аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+47
qwest

@qwest__

·

13 год

з чого починав зечмо...
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25.12.2023 07:59
+11
Кацапи просунулися біля Авдіївки для того , щоби відправитись до пекла 😠
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25.12.2023 07:58
+9
За рахунок чисельності своїх військ кацапи просуваються, тому чим більше Україна знищить живу силу тим більше ослабить кацапів
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
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25.12.2023 08:45
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Кацапи просунулися біля Авдіївки для того , щоби відправитись до пекла 😠
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25.12.2023 07:58 Відповісти
qwest

@qwest__

·

13 год

з чого починав зечмо...
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25.12.2023 07:59 Відповісти
ISW кожну банзай-атаку під Авдіївкою рахує як "просування"? Бо читав за "просування" вже раз 30.
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25.12.2023 08:08 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь з Вами , дістали 🙁
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25.12.2023 08:24 Відповісти
Терни, Степове просування на 20 метрів за тиждень. Степове позиції ходять ту,сюди. Залізнична лінія то там орки, то трупи орків. Війна, а аналітики то таке собі
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25.12.2023 08:32 Відповісти
Хм, ''просування на схід''. Так нібито щоб кацапи просувалися вперед їм треба на ''захід'' просуватися.. Можливо я щось плутаю.
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25.12.2023 08:19 Відповісти
...просунулись куди?
В пастку, щоб получить ***** вiд дохтуря Хаймерса
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25.12.2023 08:24 Відповісти
За рахунок чисельності своїх військ кацапи просуваються, тому чим більше Україна знищить живу силу тим більше ослабить кацапів
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
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25.12.2023 08:45 Відповісти
Нечем реально уничтожать эту живую силу как бы это не было печально.
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25.12.2023 09:44 Відповісти
Донатимо на пташки,щоб наші захисники
могли ефективно нищити живу силу та
техніку ворога з повітря.
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25.12.2023 09:46 Відповісти
Може, на щось інше? На цех по виробництву патронів, хоча б? Бо дронів в нас в січні вже буже десь 100 000.
Боневтік обіцяв.
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25.12.2023 10:25 Відповісти
Ситуація дійсно дуже складна. Пише військовослужбовиця ЗСУ:



пані ДƟбропі́лля 2.0

@jana_skhidna

пі@@ри тиснуть і не полишають спроб оточити місто. Найгірше зараз на Степовому і АКХЗ попри те, що НАШІ героїчно і самовіддано відбивають штурми, ситуація на Авдосі є складною найбільше зараз я прошу вашої підтримки для Авдоса.
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25.12.2023 10:23 Відповісти
Найменше, що можна зробити кожна нормальна людина сьогодні, це зробити донат для військових.

Реквізити для допомоги військовим в Авдіївці на строрінці пані Добропілля в твіттері.

Вона ж показала карту. Така ситуація на зараз.

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25.12.2023 10:26 Відповісти
Печерский холм

​​Авдеевке - каюк. Абсолютное большинство наших инсайдеров высказываются именно в таком ключе. Дело вот в чем.

В "Слуге народа" все еще сильны настроения, мол, росияне возьмут Авдеевку, объявят цели своей спецоперации выполненными - и тогда пойдут на перемирие. То, что это перемирие будет использовано Россией для усиления и начала новых атак, депутатов правящей партии интересует мало, на все вопросы один ответ: "Вова - фартовый".
Мы уже писали, выходцы из масс-медиа, "Слуги народа" мыслят категориями сериалов. Еффект нужен здесь и сейчас, а думать на перспективу, это не для них.

Главное то, что потерпев поражение в первом накате на генерала Залужного, в офисе Ермака решили не останавливаться. Залужного собираются обвинить в потере Авдеевки. Для этого генералу Залужному готовят достаточно подлую ловушку.

Для начала ответьте на вопрос, кто руководит обороной Украины? Залужный? А вот и нет. Залужный - главнокомандующий ВСУ. Формально он подчиняется министру обороны, т е Умерову. Обороной руководит ставка верховного главнокомандующего, т е президента Зеленского. Такой порядок вещей установлен с января текущего года, когда после взятия под контроль ВСУ Херсона, в офисе Ермака вдруг поняли, что победы в войне народ связывает не с Зеленским.
И вот сейчас ситуация выглядит так. Юрий Бутусов в своих роликах сказал чистую правду, Авдеевка совершенно не подготовлена к обороне - генерал Сырский палец о палец для этого не ударил. Однако Зеленский на ставках требует удержать Авдеевку любой ценой.
Удержать невозможно, ВСУ вымотаны. ВСУ банально не хватает людей, и виноват в этом Зеленский, который сорвал мобилизацию своим безумным указом об увольнении всех военкомов. Систему сломали, и без того тонкий ручеек пополнения ВСУ пересох полностью. Как результат - на фронте воюют батальоны, численностью в одну-две роты.

Очевидно. Что-бы удержать Авдеевку нужно укрепить позиции. Еще лучше - развить наступление на другом участке фронта и тем заствить россиян снимать части с авдеевского направления. Для всего этого Залужному нужны резервы, которых у него нет. Высвободить резервы можно свернув одну из операций, например - удержание плацдарма на левом берегу Днепра возле Херсона. Толку от него сейчас никакого.

Но самое главное - нужно убирать бездарного Сырского с руководства операциями и заменять его на другого, энергичного генерала. Однако. Сворачивать операции на других участках ставка Зеленского Залужному запрещает. И менять Сырского ему она мешает так же. Одноременно медиа-киллеры Ермака, Миша Подоляк и Вова Петров готовят против Залужного масштабную пиар-операцию, цель которой - умножение на нуль доверия общества к Залужному.

Генерал Залужный об этой ловушке знает. Однако ему сейчас просто не до пиар-войн. Команда Залужного сейчас старательно ищет выход из ситуации сложившейся на фронте. Залужный воюет.
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25.12.2023 10:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eCXN_frktdE
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25.12.2023 10:46 Відповісти
100% верно. Сыркин - враг.
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25.12.2023 12:03 Відповісти
у коментах одні глядачі марафону, вони всі із смарагдового цирку довбайобів і новий рік збираються святкувати в Криму.))
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25.12.2023 13:07 Відповісти
 
 