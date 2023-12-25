Армія РФ просунулася біля Авдіївки та Кремінної, - ISW

24 грудня російські війська підтвердили просування біля Авдіївки та в районі Кремінної.

Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією військових аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

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