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Армія РФ просунулася біля Авдіївки та Кремінної, - ISW
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 грудня російські війська підтвердили просування біля Авдіївки та в районі Кремінної.
Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією військових аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).
Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).
Топ коментарі
+47 Leon e9048d82
показати весь коментар25.12.2023 07:59
+11 Amber
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+9 Роман Марушка ce8c92d5
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@qwest__
·
13 год
з чого починав зечмо...
В пастку, щоб получить ***** вiд дохтуря Хаймерса
Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
могли ефективно нищити живу силу та
техніку ворога з повітря.
Боневтік обіцяв.
пані ДƟбропі́лля 2.0
@jana_skhidna
пі@@ри тиснуть і не полишають спроб оточити місто. Найгірше зараз на Степовому і АКХЗ попри те, що НАШІ героїчно і самовіддано відбивають штурми, ситуація на Авдосі є складною найбільше зараз я прошу вашої підтримки для Авдоса.
Реквізити для допомоги військовим в Авдіївці на строрінці пані Добропілля в твіттері.
Вона ж показала карту. Така ситуація на зараз.
Авдеевке - каюк. Абсолютное большинство наших инсайдеров высказываются именно в таком ключе. Дело вот в чем.
В "Слуге народа" все еще сильны настроения, мол, росияне возьмут Авдеевку, объявят цели своей спецоперации выполненными - и тогда пойдут на перемирие. То, что это перемирие будет использовано Россией для усиления и начала новых атак, депутатов правящей партии интересует мало, на все вопросы один ответ: "Вова - фартовый".
Мы уже писали, выходцы из масс-медиа, "Слуги народа" мыслят категориями сериалов. Еффект нужен здесь и сейчас, а думать на перспективу, это не для них.
Главное то, что потерпев поражение в первом накате на генерала Залужного, в офисе Ермака решили не останавливаться. Залужного собираются обвинить в потере Авдеевки. Для этого генералу Залужному готовят достаточно подлую ловушку.
Для начала ответьте на вопрос, кто руководит обороной Украины? Залужный? А вот и нет. Залужный - главнокомандующий ВСУ. Формально он подчиняется министру обороны, т е Умерову. Обороной руководит ставка верховного главнокомандующего, т е президента Зеленского. Такой порядок вещей установлен с января текущего года, когда после взятия под контроль ВСУ Херсона, в офисе Ермака вдруг поняли, что победы в войне народ связывает не с Зеленским.
И вот сейчас ситуация выглядит так. Юрий Бутусов в своих роликах сказал чистую правду, Авдеевка совершенно не подготовлена к обороне - генерал Сырский палец о палец для этого не ударил. Однако Зеленский на ставках требует удержать Авдеевку любой ценой.
Удержать невозможно, ВСУ вымотаны. ВСУ банально не хватает людей, и виноват в этом Зеленский, который сорвал мобилизацию своим безумным указом об увольнении всех военкомов. Систему сломали, и без того тонкий ручеек пополнения ВСУ пересох полностью. Как результат - на фронте воюют батальоны, численностью в одну-две роты.
Очевидно. Что-бы удержать Авдеевку нужно укрепить позиции. Еще лучше - развить наступление на другом участке фронта и тем заствить россиян снимать части с авдеевского направления. Для всего этого Залужному нужны резервы, которых у него нет. Высвободить резервы можно свернув одну из операций, например - удержание плацдарма на левом берегу Днепра возле Херсона. Толку от него сейчас никакого.
Но самое главное - нужно убирать бездарного Сырского с руководства операциями и заменять его на другого, энергичного генерала. Однако. Сворачивать операции на других участках ставка Зеленского Залужному запрещает. И менять Сырского ему она мешает так же. Одноременно медиа-киллеры Ермака, Миша Подоляк и Вова Петров готовят против Залужного масштабную пиар-операцию, цель которой - умножение на нуль доверия общества к Залужному.
Генерал Залужный об этой ловушке знает. Однако ему сейчас просто не до пиар-войн. Команда Залужного сейчас старательно ищет выход из ситуации сложившейся на фронте. Залужный воюет.