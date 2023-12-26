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Новости Война в Украине
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депутат (3235) законопроект (3045) мобилизация (1624)

Отсрочку от призыва во время мобилизации имеют действующие нардепы, на госслужащих, работников БЭБ и прокуратуры право не распространяется, - законопроект

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,мобілізація

Внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода. Право на отсрочку также имеют лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной; члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи); члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи); женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; беременные женщины.

Право на отсрочку от призыва также имеют действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

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Кроме того, согласно законопроекту не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формах получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальностью (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Законопроект также устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Также не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Эти категории лиц могут быть призваны на военную службу по их согласию.

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Кроме этого не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения.

Законопроект устанавливает, что право на отсрочку от призыва нет у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Законопроект также предлагает предоставлять возможность военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

Кроме этого, предлагается привлекать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности, во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

Уточняются обязанности граждан Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. В частности, документ обязывает проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии, становиться на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, являться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинских частей после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемых по требованию согласно закону.
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Топ комментарии
+23
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26.12.2023 09:57
+20
У держслужбы у всех бронь,зеленые хитрунишки пытаются опять обмануть и отправить на фронт последних инвалидов из работяг и селян.Списки бронированных должны быть в открытом доступе с указанием должности и причины освобождения от призыва.
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26.12.2023 10:10
+18
Ну да. Слуг народа мобілізують
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26.12.2023 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Ну да. Слуг народа мобілізують
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26.12.2023 09:47 Ответить
Це ж проект. Який вже півроку бултихається по комітетам. Не факт, що буде підписаний. Хоча, заради рейтингу, може й підписати. А у депутатів різко з'явиться купа родичів-інвалідів.
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26.12.2023 09:53 Ответить
Для чого? Вони про себе потурбувались... Право на відстрочку від призову також мають діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Джерело: https://censor.net/ua/n3463762
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26.12.2023 10:12 Ответить
Хочете "заколисати" людей? Типу "нічого страшного"?
"зелені" мародери, рашисти та узурпатори хочуть "ухвалити", цей злочинний, антиконституційний "законопроект", котрий по суті руйнує державу, якнайшвидше, нахрапом, без зайвих обговорень.
Дариа вони поліції купу в Київ нагнали, типу "на навчанн"?
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26.12.2023 13:32 Ответить
Де я людей заколисую??? Констатую факт чергового ІБД. Премії ж новорічні депутати повинні якось собі оформлювати.
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26.12.2023 13:50 Ответить
А де ж обіцяне зняття броні з міліції-поліції ? Знову локшину на вуха вішали ?
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26.12.2023 09:54 Ответить
з поліції можуть формувати збірні загони, вони ж на службі
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26.12.2023 09:56 Ответить
А можуть не формувати.
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26.12.2023 10:26 Ответить
а хто ж тоді на майдані буде їм дупу прикритвати?
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26.12.2023 09:57 Ответить
Та ви що? Не чули? По школах суцільні війни та розбірки. Вся поліція кинута туди.
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26.12.2023 10:00 Ответить
Вони будуть супроводжувати представників ТЦК при врученні повісток.
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26.12.2023 10:43 Ответить
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26.12.2023 09:57 Ответить
А окрім єс та сн є інші партії ?
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26.12.2023 09:59 Ответить
Є. Але вони чомусь своєї статистики не наводять
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26.12.2023 10:02 Ответить
Есть. ОПЗЖ.
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26.12.2023 10:30 Ответить
а они тебя, любителя зеленского, знают? или как обычно тебе об этом кто рассказал!
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26.12.2023 10:24 Ответить
Знаю героїв, тільки не скажу.🤣🥇🥇🥇

Не Юрій Луценко, він з Сум?
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26.12.2023 10:25 Ответить
Зебіл, пішов ти на зебіломарафон
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26.12.2023 10:29 Ответить
це всього 2 виборця клована на усі Суми?
а кажуть 73%...
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26.12.2023 11:02 Ответить
тільки держслужбовці і мають воювати, а виходить, що звичайні смерди захищають держслужбовців... при феодалізмі було більш справедливо.
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26.12.2023 10:02 Ответить
всі хто має землю, владу - в перших рядах, а смерди тільки як зброєносці, і то за бажанням.
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26.12.2023 10:04 Ответить
А що там по людях з судимістю?
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26.12.2023 10:06 Ответить
Це буде нова еліта
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26.12.2023 10:36 Ответить
У держслужбы у всех бронь,зеленые хитрунишки пытаются опять обмануть и отправить на фронт последних инвалидов из работяг и селян.Списки бронированных должны быть в открытом доступе с указанием должности и причины освобождения от призыва.
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26.12.2023 10:10 Ответить


Ті, які отримали повістки та вже прибули до ТЦК
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26.12.2023 10:15 Ответить
Це інваліди, за ними догляд і лікування потрібне за кордоном.
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26.12.2023 10:22 Ответить
ви не в темі: Актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені орденом за заслуги ІІІ ступеня за їхню "потужну волонтерську діяльність".
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26.12.2023 11:11 Ответить
Я читав якось про це, думав фейк, а вони херої.
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26.12.2023 14:20 Ответить
потужні
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26.12.2023 14:22 Ответить
Треба уважніше читати, на держслужбовців відстрочка не поширюється, зате на них поширюється бронь. Категорія "А" всі 100% чинуш недоторкані, на категорію "Б,В" - 50%. Чи ви насправді повірили що каста недоторканих піде воювати? Вона воюватиме з диванів до перемоги, вашими життями.
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26.12.2023 10:17 Ответить
Усі Ваші законопроекти працюють лише на паперах ! І на словах вже лише для західних партнерів ( бо свої вже це не хавають ))). Покарання, фільтрації, суцільні ухилянти та вороги народу.. Мавпуєте з москаликів..? Лише власний приклад чогось вартий для Українців.
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26.12.2023 10:18 Ответить
Цікаво, а ДЕ та "автономна республіка Крим" знаходиться?
У Києві?
Чи "хероїчно" визволяють Крим у Криму ці дармоїди за коштв податків по київським генделикам та ТРЦ?
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26.12.2023 10:20 Ответить
Народа вже мало,особливо по селах,справедливо буде, що і. робітників прокуратур і поліції теж трошки зменьшать,бо нащо їх така кількість,коли народу стало меньше? Фактично, поліція і совсім не треба,нехай народні дружини з пенсіонерів і "друзів поліції" патрулюють.

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26.12.2023 10:31 Ответить
цур вас, ніхто інший, окрім вилупків Рукзакяна, не зможе підтримувати баланс попиту і пропозиції у секс послугах та обігу заборонених медичних препаратів...
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26.12.2023 11:15 Ответить
Звільнення з військової служби
з) у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.



Так що демобілізація буде. Залишилось почекати ще трошки. Перші підуть......в березні 2025року. Якщо звісно доживуть, якщо депутати не проголосують за поправку в 42+місяців, і якщо коли наблизиться цей строк, не внесуть нові зміни в закон.
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26.12.2023 10:32 Ответить
Хтось надіється, що прокурори, судді, ОПешники, почнуть діставати повістки?
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26.12.2023 10:36 Ответить
"Право на відстрочку також мають особи з інвалідністю I або II групи, визнаної судом недієздатною"

Кручу, вєрчу, ******* хочу. Як людина 1 групи інвалідності, тобто не ходяча, може мати якусь відстрочку?
А як людина, яка є інвалідом дитинства 2 групи, у якої із-за неврології повністю не працює одна рука, однак вона не визнана судом недієздатною, не може бути звільнена від служби???
Вони що там єпонулися мізками?! Чому стефанчук, данілов, шуляк, верещук, сховали своїх синків закордоном, а інвалідів вони зобов'язують ідти воювати?
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26.12.2023 10:45 Ответить
Та тут хоч відстрочка.... а третя група придатна повністю.
Третя група інвалідності встановлюється при:

- відсутності однієї легені;
- відсутності чи субатрофії одного ока;
- практичній сліпоті на одне око
- двобічній глухоті;
- паралічі кисті;
- паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки;
- відсутності кисті і вищому рівні ампутації верхньої кінцівки;
- укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше;
і. т.п.

Оце будуть воїни! В Крим через тиждень дійдуть!
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26.12.2023 11:30 Ответить
Так це ще не все. Планують видалити статю про обмеженно придатних. Тоб то людина з хроничними болячками автамотично становится придатной до служби. Як що це станется, госпіталя будуть просто переповнени хворими у яких просто буде загострення іх хвороб.
Закон вони хочуть прийняти, а вони хоч спитали у медецинських фахівців во що може обійтись прийняття ціх змін державі, чи буде як з ракетною прграмою делітанти прийняли рішенння а тепер наздогоняемо і платимо життям людей.
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26.12.2023 12:13 Ответить
Абсолютно вірно. Але я просто порівнюю, скажімо обмежено придатного з поганим зором і інваліда 3 групи, без ока, чи без кисті? Якому дегенерату взагалі могло прийти в голову, що з людини без кисті, вийде стрілець? А з людини без легені - штурмовик? Схоже що ця влада, не просто живучи в розкоші, не розуміє потреб голодних людей, вони вже не розуміють взагалі - що значить бути дієздатною людиною! В них схоже народ це не люди - виключно циферки в даних про кількість голосів на виборах.
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26.12.2023 12:22 Ответить
Ви кажете за інвалідів, це як кажуть можн.о побачити. В до категоріі обмежно гпридатних підпадають люди з серцевими хворобами, з камміням у нирках. Людина виглядае здоровою а по факту досить обмеженна і за физичному навантаженю і мае дотримуватись правил харчування. А ще де які мають приймати постійно ліки. Хто буде ім усе це забезпечивати?
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26.12.2023 12:37 Ответить
І ще, я не бачу щоб десь була прописана відповідальність членів ВЛК та военкомів за винесиня хибних діагнезів під час проходженя ВЛК.
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26.12.2023 12:42 Ответить
Хіба лише це. От наприклад теоретична історія, списана з реальності. Мобілізована одинока людина. Хто відповідає за збереження її майна? Або ще краще - одинока людина, котру раптово мобілізували, а в неї в селі ціле господарство - собака, корова..... Хтось несе, хоч якусь відповідальність?
Реальність така, що я вже знаю про один випадок повернення з фронту чоловіка, що отримав інвалідність, а застав пограбовану вщент квартиру, звідки видерли навіть міжкімнатні двері.
Що вже казати про хвороби.
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26.12.2023 12:47 Ответить
Отож
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26.12.2023 12:50 Ответить
Заголовок не зовсім точний. Найжирніші держслужбовці мають відстрочку. А решта тільки на 50%.
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26.12.2023 10:52 Ответить
"депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым"
коли вибори були?
чи там депутатство вже до звільнення/пожиттєво?
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26.12.2023 11:02 Ответить
ну а 3-я группа для вас зебланы не люди и здоровые как буйволы??????а семьи нардепов,родсвенники ит.д.......кде в ******* проекте указано???????????????????
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26.12.2023 11:48 Ответить
Мобілізація інвалідів - це просто їх вбивство. Що тут не зрозуміло?
В планах у "зе" - геноцид українців та знищення країни.
Бо хворі, і ті ж таки інваліди (як і більшість тих же таки наших пенсіонерів) значною мірою - працюють (бо інакше просто не виживеш). Ці люди вже роблять те, що можуть зробити, і для самих себе, і для країни, вони також, часто, утримують старих батьків, сім'ї, дітей. От зараз загребсти цих людей "служити" - це приректи багатьох із них на загибель без будь-яких шансів, навіть не від ворожої кулі чи снаряду, а від загострення хвороб. Мало того, в такому стані ці люди стануть вже ні до чого непридатні і не зможуть виконувати вже ніякої роботи. Не зможуть утримувати вже ані себе самих, ані лікуватися (на це теж треба гроші), ані утримувати свої сім'ї, близьких,дітей, старих - нікого.
Це натуральна диверсія та відкритий геноцид та злочин "зелених" протиукраїнців та України. Що тут не ясно?
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26.12.2023 13:16 Ответить
Цікава стаття 20: Тимчасові міри до громадян, які накладаються керівником тцк

- заборона виїзду за кордон
- заборона операцій з майном
- обмеження на право керування авто
- обмеження на право користуватися коштами
- призупинення пільг та послуг від держави

як же тоді зараз виїзжає квартал95 та інші за кордон?
з цього виходить, що заборони на виїзд все таки не існує

якшо всі заберуть кошти з банків
як обмежать право?
що буде з курсом та банками?
купувати військові облігації не варто - тому що потім обмежать?

якщо призупиняється надання послуг від держави - тоді сплату податків також потрібно призупиняти?
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26.12.2023 12:05 Ответить
Так, ця стаття приравнюе военкома до суді, який мае право особисто вирішувати і накладати по суті арешт на ваше майно. Від ціеіі стті так і тхне коррупціею і свовілям.
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26.12.2023 12:18 Ответить
Вони просто свідомо стараються знищити країну, щоби скоріше підписати капітуляцію перед росією - "гдета пасєрєдінє". А прикриваються тим, ніби, що "військовим "треба".
Замість налагодити необхідне виробництво дронів , снарядів, ракет - що найбільше треба для фронту- хочуть тупо гребсти "м'ясом" "на утилізацію".
Ну і купа навчених здорових "биків", "держиморд" - для відлову, людей та для захисту узурпаторів, які знищують країну - але не для фронту.
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26.12.2023 13:28 Ответить
У ТЦК повинні з'явитись усі. І прості люди, і лисий з Кварталу. Повинні бути прозорі правила для усіх.
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26.12.2023 12:14 Ответить
а олигархам тоже можно?
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26.12.2023 13:08 Ответить
Мені здається, нікому краще не стане, якщо вб'ють умовного Пінчука або Ахметова. Нехай платять податки. Хоча, вони і так не призовного віку. Тому, не труси тут сечку.
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26.12.2023 14:19 Ответить
только что снова заходил в фб,так то ******** зеторпедище-марьянка не шоб работой в вр заниматься,спорити общается с простым народом всякую ***** доказывая!!!!!!!!!!!!!!!!!на дурку срочно ...................................................................................................................................
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26.12.2023 13:58 Ответить
Не здивуюсь, якщо у якомусь ТЦК (територіальному центрі корупції) випадково вибухне "шальная" граната...і не одна...
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26.12.2023 13:59 Ответить
Навмисно стравлюють народ щоб потім звернути всі свої невдачі на нього ж. Таке вже було нічого нового всі вони теж народжені при совку.
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26.12.2023 14:30 Ответить
А на ТЦК і її охорону поширюється?
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26.12.2023 14:38 Ответить
 
 