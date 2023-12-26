Отсрочку от призыва во время мобилизации имеют действующие нардепы, на госслужащих, работников БЭБ и прокуратуры право не распространяется, - законопроект

Внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода. Право на отсрочку также имеют лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной; члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи); члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи); женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; беременные женщины.

Право на отсрочку от призыва также имеют действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

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Кроме того, согласно законопроекту не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формах получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальностью (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Законопроект также устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Также не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Эти категории лиц могут быть призваны на военную службу по их согласию.

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Кроме этого не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения.

Законопроект устанавливает, что право на отсрочку от призыва нет у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Законопроект также предлагает предоставлять возможность военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.

Кроме этого, предлагается привлекать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности, во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

Уточняются обязанности граждан Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. В частности, документ обязывает проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии, становиться на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, являться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинских частей после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемых по требованию согласно закону.