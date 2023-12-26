Отсрочку от призыва во время мобилизации имеют действующие нардепы, на госслужащих, работников БЭБ и прокуратуры право не распространяется, - законопроект
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Внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект № 10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода. Право на отсрочку также имеют лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной; члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи); члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи); женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; беременные женщины.
Право на отсрочку от призыва также имеют действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Кроме того, согласно законопроекту не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формах получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальностью (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.
Законопроект также устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Также не подлежат призыву военнообязанные, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Эти категории лиц могут быть призваны на военную службу по их согласию.
Кроме этого не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения.
Законопроект устанавливает, что право на отсрочку от призыва нет у государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.
Законопроект также предлагает предоставлять возможность военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней.
Кроме этого, предлагается привлекать органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности, во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.
Уточняются обязанности граждан Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации. В частности, документ обязывает проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии, становиться на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, являться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинских частей после объявления мобилизации, иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемых по требованию согласно закону.
Пожалуйста, подождите...
"зелені" мародери, рашисти та узурпатори хочуть "ухвалити", цей злочинний, антиконституційний "законопроект", котрий по суті руйнує державу, якнайшвидше, нахрапом, без зайвих обговорень.
Дариа вони поліції купу в Київ нагнали, типу "на навчанн"?
Не Юрій Луценко, він з Сум?
а кажуть 73%...
Ті, які отримали повістки та вже прибули до ТЦК
У Києві?
Чи "хероїчно" визволяють Крим у Криму ці дармоїди за коштв податків по київським генделикам та ТРЦ?
з) у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.
Так що демобілізація буде. Залишилось почекати ще трошки. Перші підуть......в березні 2025року. Якщо звісно доживуть, якщо депутати не проголосують за поправку в 42+місяців, і якщо коли наблизиться цей строк, не внесуть нові зміни в закон.
Кручу, вєрчу, ******* хочу. Як людина 1 групи інвалідності, тобто не ходяча, може мати якусь відстрочку?
А як людина, яка є інвалідом дитинства 2 групи, у якої із-за неврології повністю не працює одна рука, однак вона не визнана судом недієздатною, не може бути звільнена від служби???
Вони що там єпонулися мізками?! Чому стефанчук, данілов, шуляк, верещук, сховали своїх синків закордоном, а інвалідів вони зобов'язують ідти воювати?
Третя група інвалідності встановлюється при:
- відсутності однієї легені;
- відсутності чи субатрофії одного ока;
- практичній сліпоті на одне око
- двобічній глухоті;
- паралічі кисті;
- паралічі верхньої кінцівки або паралічі нижньої кінцівки;
- відсутності кисті і вищому рівні ампутації верхньої кінцівки;
- укороченні нижньої кінцівки на 7 см і більше;
і. т.п.
Оце будуть воїни! В Крим через тиждень дійдуть!
Закон вони хочуть прийняти, а вони хоч спитали у медецинських фахівців во що може обійтись прийняття ціх змін державі, чи буде як з ракетною прграмою делітанти прийняли рішенння а тепер наздогоняемо і платимо життям людей.
Реальність така, що я вже знаю про один випадок повернення з фронту чоловіка, що отримав інвалідність, а застав пограбовану вщент квартиру, звідки видерли навіть міжкімнатні двері.
Що вже казати про хвороби.
коли вибори були?
чи там депутатство вже до звільнення/пожиттєво?
В планах у "зе" - геноцид українців та знищення країни.
Бо хворі, і ті ж таки інваліди (як і більшість тих же таки наших пенсіонерів) значною мірою - працюють (бо інакше просто не виживеш). Ці люди вже роблять те, що можуть зробити, і для самих себе, і для країни, вони також, часто, утримують старих батьків, сім'ї, дітей. От зараз загребсти цих людей "служити" - це приректи багатьох із них на загибель без будь-яких шансів, навіть не від ворожої кулі чи снаряду, а від загострення хвороб. Мало того, в такому стані ці люди стануть вже ні до чого непридатні і не зможуть виконувати вже ніякої роботи. Не зможуть утримувати вже ані себе самих, ані лікуватися (на це теж треба гроші), ані утримувати свої сім'ї, близьких,дітей, старих - нікого.
Це натуральна диверсія та відкритий геноцид та злочин "зелених" протиукраїнців та України. Що тут не ясно?
- заборона виїзду за кордон
- заборона операцій з майном
- обмеження на право керування авто
- обмеження на право користуватися коштами
- призупинення пільг та послуг від держави
як же тоді зараз виїзжає квартал95 та інші за кордон?
з цього виходить, що заборони на виїзд все таки не існує
якшо всі заберуть кошти з банків
як обмежать право?
що буде з курсом та банками?
купувати військові облігації не варто - тому що потім обмежать?
якщо призупиняється надання послуг від держави - тоді сплату податків також потрібно призупиняти?
Замість налагодити необхідне виробництво дронів , снарядів, ракет - що найбільше треба для фронту- хочуть тупо гребсти "м'ясом" "на утилізацію".
Ну і купа навчених здорових "биків", "держиморд" - для відлову, людей та для захисту узурпаторів, які знищують країну - але не для фронту.