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Рашисты обстреляли два села на Херсонщине, есть погибшие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина

Войска РФ продолжают обстреливать Херсонщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Вражеским огнем повреждено около десятка жилых домов. Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек.

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Кацапи , тікайте з українськоі територіі , поки ноги носять 😡
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26.12.2023 14:00 Ответить
З ким ці рашиські чорти спроможні воювати як не з беззахисним мирним населенням ?
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26.12.2023 14:41 Ответить
 
 