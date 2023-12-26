Рашисты обстреляли два села на Херсонщине, есть погибшие

Войска РФ продолжают обстреливать Херсонщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Вражеским огнем повреждено около десятка жилых домов. Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек.

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