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война (46904) ротация (241) мобилизация (1624) Залужный (534)

Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте вдвое для этого боекомплект войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался против принятия закона о проведении ротации на фронте, например, каждые полгода, ведь для этого необходимо среди прочего увеличить боекомплект войск примерно вдвое.

Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Повторюсь, что ситуация на фронте все же зависит от действий противника.

Я не могу прогнозировать, будет ли это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает совершенно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают каждые 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза.

И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевые позиции.

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А если ситуация изменится? Если противник будет атаковать с неатакованных участков? Что тогда делать в такой ситуации?

Поэтому люди должны отдыхать. Я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы ротировать… в пределах подразделений, в пределах воинских частей.

Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом… Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман… который нереален", - заметил Залужный.
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Топ комментарии
+20
І почалася навала тролів для дискредитації Залужного
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26.12.2023 16:22
+9
Я одного не можу зрозуміти якщо в тилових частинах, що два роки в тилу і тих що на півночі рівне луцьк закарпаття та біля придністров'я немає техніки і БП через те не роблять ротацію з тими що на нулі, що заважає передати це все з бойових частин при ротації... ще є багато рот охорони які також не зрозуміло що охороняють ходять як на роботу з 9 до 6 год... можна частково батальонами провести ротацію...

фактично всіх мобілізованих відправляють на передок піля навчання...
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26.12.2023 16:23
+7
Там мабуть служать бубочки, яких не для війни мама народжувала. На війні ж вбивають і калічать, після цього вже трохи не вийде перед дівахами вимахуваться бородою і татушкою герба України на накачаній банці.
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26.12.2023 16:31
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І почалася навала тролів для дискредитації Залужного
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26.12.2023 16:22 Ответить
Для того цей недолугий "закін" безумна і писала, макаючи перо в нічний горщик. Писака *****.
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26.12.2023 16:29 Ответить
Якщо буде особовий склад називати боєкомплектом, то тролів не треба, він сам успішно справляється з дискредитацією. Після підтримки Залужним закону 8271 і сьогоднішнього боєкомплекту чекати бережливого ставлення командування до воїнів не варто.
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26.12.2023 22:14 Ответить
У вас есть кандидатура лучше? Если да, то назовите того, кто в условиях преимущества противника в численности и технике, станет генералом победы.
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26.12.2023 17:10 Ответить
Я одного не можу зрозуміти якщо в тилових частинах, що два роки в тилу і тих що на півночі рівне луцьк закарпаття та біля придністров'я немає техніки і БП через те не роблять ротацію з тими що на нулі, що заважає передати це все з бойових частин при ротації... ще є багато рот охорони які також не зрозуміло що охороняють ходять як на роботу з 9 до 6 год... можна частково батальонами провести ротацію...

фактично всіх мобілізованих відправляють на передок піля навчання...
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26.12.2023 16:23 Ответить
Там мабуть служать бубочки, яких не для війни мама народжувала. На війні ж вбивають і калічать, після цього вже трохи не вийде перед дівахами вимахуваться бородою і татушкою герба України на накачаній банці.
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26.12.2023 16:31 Ответить
Передача з бойових частин при ротації то нонсенс. І моїй роті при заміні командира роти передавання мат.частини зайняло більше двох місяців...і це прикордоння з рашкою, а як Ви це собі уявляєте на нулі?
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26.12.2023 18:06 Ответить
Ротний передає багато матеріальних засобів, а тут мова йде про техніку яка облікується і БП до важкого озброєння... ця передачу можна при бажанні зробити досить швидко якщо навести порядок з електронним обліком хоча б основних засобів...
Якщо там все чисто по інвентаризації до прикладу пального а не гандони з водою в цистернах...
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26.12.2023 18:51 Ответить
Складно передати дрібні ТМЦ до прикладу рації, обмундирування, патрони ті ж дрони та інше
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26.12.2023 18:54 Ответить
Типу ті шо в рівненському та луцькому котлах сидять мвйже 2 роки на ротацію не годяться.
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26.12.2023 16:29 Ответить
Сказати "це війна, все може бути" легше ніж включити голову
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26.12.2023 17:22 Ответить
Да все понятно...советское быдло напало на советское Быдло 👹👺😁
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30.12.2023 00:35 Ответить
 
 