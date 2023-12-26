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Новости ОбществоВойна в Украине
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военкомат (444) мобилизация (1624) Залужный (534)

Работой ТЦК я не удовлетворен, иначе не было бы необходимости в законопроекте о мобилизации, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

мобілізація,тцк

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что работа по смене руководства Территориальных центров комплектования продолжается.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ

Залужный рассказал, что работа по смене руководства территориальных центров комплектования продолжается.

По его словам, на непосредственную работу центров это не повлияло.

"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма", – сказал главком.

Читайте также: Залужный о мобилизации: Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, вопросы отсрочек - не моя компетенция. ВИДЕО

Он уточнил, что возможности по приему личного состава Территориальные центры комплектования не потеряли.

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Вчера Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

Также смотрите: Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
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26.12.2023 16:52
+11
Скільки тобі клоуни платять за роботу?
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26.12.2023 16:53
+10
Дуже зручна позиція Слуг Народу: моя хата скраю, це все військові. Який там «уряд єдності»…

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26.12.2023 16:47
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Правила форума Совет форумчан
🏛️Источники сообщили нам новость из серии: "Такое возможно только в офисе Ермака". Недавно в офисе президента прошло закрытое совещание при участии министра внутренних дел, и руководства "Студии Квартал 95" и телеканала "1+1". Знаете что было предметом обсуждения? Только не падайте.

👬Обговаривались способы защиты мужской части работников "Квартала 95" и "Плюсов" в случае прихода в их офис представителей ТЦК, то есть военкомов. С повесками.

💤Решено, что на офисе студии "Квартал 95" постоянно будет присутствовать народный депутат из "Слуги народа", обязанный в случае прихода представителей ТЦК принять удар на себя, и тянуть время до приезда команды депутатов "приСлуги" вместе с адвокатами. Одновременно студию должны окружить сотрудники полиции, которые по возможности, будут препятствовать военкомам.

📺С каналом "1+1" гораздо сложнее. Там депутата не посадишь. По-этому решили действовать так. На канале сейчас спешно сформирована съемочная группа исключительно из женщин, задачей которых будет в случае прихода военкомов снимать каждый их шаг, устраивать сексистские скандалы и забрасывать военкомов провокационными вопросами. Цель все та же - тянуть время до приезда депутатов "Слуги народа" и адвокатов. Одновременно здание канала будут должны окружить полицейские, которые среди прочего будут обеспечить "эвакуацию" сотрудников-мужчин.

😁Вам кажется, что все изложенное выше - бред сумасшедшего? Ну действительно, кто же затронет личный бизнес Зеленского и главный рупор команды Ермака?

😎Так вот, в офисе Ермака реально боятся провокации со стороны... генерала Залужного. Офис Ермака-Зеленского попытался снять главкома, но информация про намерения сразу же попала к депутату Арьеву - через неделю о плане снять Залужного вещал каждый утюг. Сейчас всячески демонстрируется перемирие с Залужным, однако все может измениться в любой момент.

💥В офисе Ермака боятся, что Залужный отправит на "Квартал 95" военкомов вместе с блогерами пула Залужного, которые сейчас служат в ВСУ. Очевидно, видеокадры как в "Квартале" и на "Плюсах" бегают от мобилизации, для украинского ютуба станут топом.

🤦🏼Подскажем кое что руководству "Слуги народа". Желательно чтобы мужская часть их актива на местах так же немедленно ушла в подполье. Если Залужному придет в голову устроить провокацию, достаточно будет прийти с повестками в любой региональный офис "Слуги народа". Особенно ярко будут выглядеть военкомы в киевском офисе партии Зеленского.
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26.12.2023 16:47 Ответить
Люта маячня. Воєнком, який ризикне прийти в офіс партії зеленського чи 95 квартал, наступного дня буде в Авдіївці. Це розуміють всі воєнкоми. Тому ніхто туди не прийде.
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26.12.2023 18:37 Ответить
Дуже зручна позиція Слуг Народу: моя хата скраю, це все військові. Який там «уряд єдності»…

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26.12.2023 16:47 Ответить
НАЗЫВАЕТСЯ СПРЫГНУЛИ))главные мерзавцы что насочиняли всю эту муть которая полностью противоречит конституции и конценции по правам человека еще и прикрываются чужими портянками))
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26.12.2023 17:41 Ответить
****конвенции))
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26.12.2023 17:42 Ответить
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26.12.2023 16:50 Ответить
М'ясник розкручений до військового генія.
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26.12.2023 16:51 Ответить
Скільки тобі клоуни платять за роботу?
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26.12.2023 16:53 Ответить
Клоуни це ще більші підари, через них це все почалося і через них все закінчиться дуже погано. Але у амеб з мисленням "білі-чорні" завжди повинен бути месія. Зараз на його посаді Залужний, як він остаточно обісреться - знайдуть нового.
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26.12.2023 16:58 Ответить
На початку повномасштабного вторгнення клоуни не втручалися в справи армії. І ЗСУ діяли успішно. Але потім обісранця, який не втік відмили і почали возити по фронтах. Для чого? Яку пораду військовим може дати тупий клоун наркоман чотири рази ухилянт?
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26.12.2023 17:03 Ответить
головні знання працівників ТЦК це розбиратись в нерухомості за кордоном .
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26.12.2023 16:52 Ответить
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26.12.2023 16:52 Ответить
От все правильно написано. От тільки робити вигляд, що тільки зермак мудло, а генштаб ні до чого не дуже правильно
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26.12.2023 16:58 Ответить
От верховний радить:
- просто пєрєстать стрєлять™
- сойтісь гдє-то пасєрєдінє™
- хужє нє будєт™
- ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, не зможемо будувати дороги™
- шашликі на дєнь пабєди™
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26.12.2023 17:01 Ответить
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію!
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ

Тут всі відповіді для адекватних людей... військове командування думають, що людський ресурс безконечний, тепер нехай рахують кожного...
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26.12.2023 18:00 Ответить
Колись у Другу світову, німці за кожного вбитого німця (читай: неправильно забраного тцк) страчували, кожного п'ятого, десятого (який настрій був у коменданта) з числа цивільних, так і тут, за кожен косяк тцк, нехай кожен п'ятий, десятий із них "подорожує" на нуль!
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26.12.2023 16:55 Ответить
"Люди, які працюють у ТЦК - це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок і вмінь, які дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні ТЦК, так і всередині цього організму", -

Воно то так, але цю систему ще літом за позивом українця фінський суд визнав організацією з торгівлі людьми. Позивач отримав статус біженця, як її жертва.
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26.12.2023 17:23 Ответить
А можно подробнее. Хотя бы часть текста статьи на финском? Интересно почитать.
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26.12.2023 17:52 Ответить
За то він задоволений своїми командирами, які "стирають піхоту" і бездарно просрали техніку та підготованих людей, яких послали у контрнаступ на мінні поля на півдні...
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26.12.2023 17:59 Ответить
Якщо МУЖИК НАРОД БАБУ ДЕРЖАВА за цицьку держить, то й для захисту жінки має знайти відповідне рішення, а якщо держить за цицьку бабу Влада, то ЖІНКА ДЕРЖАВА МАЄ НАБИТИ ПИКУ, якщо вона вважає себе жінкою, а не полюбовницею. АРХ М
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27.12.2023 05:25 Ответить
Депутати згідно Конституції повинні виконувати РІШЕННЯ НАРОДУ, а не рішення депутатів, якщо КОНСТИТУЦІЯ НАРОДНА, ЯКЩО ЦЕ КОНСТИТУЦІЯ ДЕПУТАТІВ, ТО ТОДІ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. То чия в нас Конституція? ХТО ДОЇТЬ ЦЮ КОРОВУ? Пам,ятаєте, як вона приймалась? - ВНОЧІ І ПОСПІХОМ, в мене таке враження що евреї празднували Песах. АРХ М
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27.12.2023 05:34 Ответить
 
 