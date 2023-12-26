Работой ТЦК я не удовлетворен, иначе не было бы необходимости в законопроекте о мобилизации, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что работа по смене руководства Территориальных центров комплектования продолжается.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ

Залужный рассказал, что работа по смене руководства территориальных центров комплектования продолжается.

По его словам, на непосредственную работу центров это не повлияло.

"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма", – сказал главком.

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Он уточнил, что возможности по приему личного состава Территориальные центры комплектования не потеряли.

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Вчера Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.

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