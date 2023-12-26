Работой ТЦК я не удовлетворен, иначе не было бы необходимости в законопроекте о мобилизации, - Залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что работа по смене руководства Территориальных центров комплектования продолжается.
Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ
Залужный рассказал, что работа по смене руководства территориальных центров комплектования продолжается.
По его словам, на непосредственную работу центров это не повлияло.
"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма", – сказал главком.
Он уточнил, что возможности по приему личного состава Территориальные центры комплектования не потеряли.
Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.
Вчера Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Предлагается снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие инициативы.
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👬Обговаривались способы защиты мужской части работников "Квартала 95" и "Плюсов" в случае прихода в их офис представителей ТЦК, то есть военкомов. С повесками.
💤Решено, что на офисе студии "Квартал 95" постоянно будет присутствовать народный депутат из "Слуги народа", обязанный в случае прихода представителей ТЦК принять удар на себя, и тянуть время до приезда команды депутатов "приСлуги" вместе с адвокатами. Одновременно студию должны окружить сотрудники полиции, которые по возможности, будут препятствовать военкомам.
📺С каналом "1+1" гораздо сложнее. Там депутата не посадишь. По-этому решили действовать так. На канале сейчас спешно сформирована съемочная группа исключительно из женщин, задачей которых будет в случае прихода военкомов снимать каждый их шаг, устраивать сексистские скандалы и забрасывать военкомов провокационными вопросами. Цель все та же - тянуть время до приезда депутатов "Слуги народа" и адвокатов. Одновременно здание канала будут должны окружить полицейские, которые среди прочего будут обеспечить "эвакуацию" сотрудников-мужчин.
😁Вам кажется, что все изложенное выше - бред сумасшедшего? Ну действительно, кто же затронет личный бизнес Зеленского и главный рупор команды Ермака?
😎Так вот, в офисе Ермака реально боятся провокации со стороны... генерала Залужного. Офис Ермака-Зеленского попытался снять главкома, но информация про намерения сразу же попала к депутату Арьеву - через неделю о плане снять Залужного вещал каждый утюг. Сейчас всячески демонстрируется перемирие с Залужным, однако все может измениться в любой момент.
💥В офисе Ермака боятся, что Залужный отправит на "Квартал 95" военкомов вместе с блогерами пула Залужного, которые сейчас служат в ВСУ. Очевидно, видеокадры как в "Квартале" и на "Плюсах" бегают от мобилизации, для украинского ютуба станут топом.
🤦🏼Подскажем кое что руководству "Слуги народа". Желательно чтобы мужская часть их актива на местах так же немедленно ушла в подполье. Если Залужному придет в голову устроить провокацию, достаточно будет прийти с повестками в любой региональный офис "Слуги народа". Особенно ярко будут выглядеть военкомы в киевском офисе партии Зеленского.
- просто пєрєстать стрєлять™
- сойтісь гдє-то пасєрєдінє™
- хужє нє будєт™
- ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, не зможемо будувати дороги™
- шашликі на дєнь пабєди™
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
Тут всі відповіді для адекватних людей... військове командування думають, що людський ресурс безконечний, тепер нехай рахують кожного...
Воно то так, але цю систему ще літом за позивом українця фінський суд визнав організацією з торгівлі людьми. Позивач отримав статус біженця, як її жертва.