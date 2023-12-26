Вследствие удара россиян по Чернобаевке пострадали четыре человека

Захватчики нанесли удар по Чернобаевке в Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в автомобиле. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в собственном доме", - говорится в сообщении.

Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель.

Как добавили в ОВА, все пострадавшие сейчас в больнице. Медики оказывают им помощь.

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