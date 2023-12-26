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Новости Война в Украине
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обстрел (20230) Херсонщина (3521) жертвы (1546)

Вследствие удара россиян по Чернобаевке пострадали четыре человека

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Захватчики нанесли удар по Чернобаевке в Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в автомобиле. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в собственном доме", - говорится в сообщении.

Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель.

Как добавили в ОВА, все пострадавшие сейчас в больнице. Медики оказывают им помощь.

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Але БДК "Новочеркаськ" таки нейтралізували ! Філігранно !
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26.12.2023 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6X3SQOXdx8g
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26.12.2023 18:43 Ответить
Постраждали четверо людей...
А скільки солдатів?
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26.12.2023 21:47 Ответить
 
 