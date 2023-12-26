204-й батальон ТРО Киева объявляет набор в аэроразведку
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204-й отдельный батальон территориальной обороны Киева объявил набор кандидатов в аэроразведку подразделения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке батальона.
В сообщении отмечается: "Объявляем набор в аэроразведку! Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших!
204-й отдельный батальон ищет настоящих патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!
Те, кто помогут беречь жизни побратимов и посестер на передовой.
Нам нужны:
- операторы FPV;
- ударные тяжелые БПЛА;
- корректировщики артиллерии;
- разведка – наблюдение;
- инженеры саперного дела.
Набор в аэроразведку открыт – выбери службу, имеющую настоящее значение!"
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Топ комментарии
+5 Сергей Галузин 95598fef
показать весь комментарий26.12.2023 23:15
+4 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий26.12.2023 23:41
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"Друга поправка" - необхідна умова демократії та виживання нації взагалі.
Тепер же я маю все забути і йти в аеророзвідку? Якщо опиратись на мій досвід життя в Україні то мене через місяць-два переведуть кудись бо 'ти людина підневольна тепер', а не хоч то в покараємо(підневольна), отакий вибір буде. Син умєрова резидент сша доречі, бачив по марафону показували що він не гросадянин сша той умєров, але резидент: це означає відьний виїзд в сша (бо він їде додому і його аускають на кордоні тому) і повістка йому не прийде, бо сша все одно своїх платників воювати за треті країни не пускає. А люди в лодоньки поляскали після 'фейка' про умєрова типу він норм. Але він втілив усе мною еаписане в цій країні: багатий, міністр, сім'я має бізнеси ф нерухомість в сша, там же проживає поки батя на заробітках. А я повоювати хоотів якраз за умєрова