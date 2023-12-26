РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16295 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 944 19
тероборона (292) аэроразведка (19)

204-й батальон ТРО Киева объявляет набор в аэроразведку

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

204-й отдельный батальон территориальной обороны Киева объявил набор кандидатов в аэроразведку подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке батальона.

В сообщении отмечается: "Объявляем набор в аэроразведку! Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших!

204-й отдельный батальон ищет настоящих патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!

Те, кто помогут беречь жизни побратимов и посестер на передовой.

Нам нужны:

- операторы FPV;

- ударные тяжелые БПЛА;

- корректировщики артиллерии;

- разведка – наблюдение;

- инженеры саперного дела.

Набор в аэроразведку открыт – выбери службу, имеющую настоящее значение!"

КОНТАКТЫ:

+38 (067) 764 21 54

 [email protected]
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
В країні на загал декілька сотен тисяч студентів ВУЗів, які повинні два рази на тиждень вивчати військову справу. І на операторів дронів так само. Це необхідність і дивно що ставка верховного це ще не зробила. Потім буде набагато важче. Неможна втрачати час. Вова, давай ***** зробимо ще раз?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:15
+4
Я об етом давно долблю что нужно начинать все с детства. Дети как губка впитывают и учатся намного быстрее чем 50-ти летние толстокожие деды. Нужно с детства учить детей не только управлять дронами но и водить в тир чтобы не боялись оружия и звуков выстрела, учить управлять автомобилями как в США. Дети к 18 годам должны быть уже полноценными людьми. Но все как горохом об стенку. Во власти одни дебилы а другие совковые дебилы власти подмахивают.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
иди лучше постирай свои обосцаные трусы
показать весь комментарий
26.12.2023 23:49 Ответить
Кацапський іпсошник - ворог народу.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:52 Ответить
Социальный лифт.
показать весь комментарий
27.12.2023 00:15 Ответить
То де наші київські інтелектуали,айтішникі і кулібіни?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:09 Ответить
Декілька тисяч навчаються тільки в КПІ.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:11 Ответить
А ти де? Школи fpv відкриті для всих. А 90% дронів на фронті тими ж ІТшниками куплені, а то і зібрані.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:23 Ответить
А я виховав тих,хто воює з перших днів,починаючи з Києва .
показать весь комментарий
27.12.2023 00:50 Ответить
То шо робити? Кидати все і йти до тебе? Відбиватись лопатами будемо? Бо нам разом вже ніхто нічого не даватиме. Я серйозно питаю.
показать весь комментарий
27.12.2023 01:19 Ответить
В країні на загал декілька сотен тисяч студентів ВУЗів, які повинні два рази на тиждень вивчати військову справу. І на операторів дронів так само. Це необхідність і дивно що ставка верховного це ще не зробила. Потім буде набагато важче. Неможна втрачати час. Вова, давай ***** зробимо ще раз?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:15 Ответить
Я об етом давно долблю что нужно начинать все с детства. Дети как губка впитывают и учатся намного быстрее чем 50-ти летние толстокожие деды. Нужно с детства учить детей не только управлять дронами но и водить в тир чтобы не боялись оружия и звуков выстрела, учить управлять автомобилями как в США. Дети к 18 годам должны быть уже полноценными людьми. Но все как горохом об стенку. Во власти одни дебилы а другие совковые дебилы власти подмахивают.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:41 Ответить
Для того, щоби водити дітей масово до тирів, володіння зброєю для українських громадян має бути максимально вільним.
"Друга поправка" - необхідна умова демократії та виживання нації взагалі.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:23 Ответить
Намовляю сина записатися. Його військова спеціальність після політехніки - розвідник. Трохи вміє кермувати дроном. Просунутий користувач комп'ютерної техніки. Гарна оказія.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:42 Ответить
Я з тих людей, хто народився перед розвалом совка. І весь шлях незалежності України був перед очима, я дорослішав разом з країною. І все своє життя я бачив як тут несамовито крадуть у владі. А всі хто ще не при владі - дуже хочуть туди потрапити, щоб влаштувати майбутнє для себе і своїх дітей (не моїх), накрасти в прок і зробити дітей громадянами (чи хоча б ркзидентами) інших країн, багатших.
Тепер же я маю все забути і йти в аеророзвідку? Якщо опиратись на мій досвід життя в Україні то мене через місяць-два переведуть кудись бо 'ти людина підневольна тепер', а не хоч то в покараємо(підневольна), отакий вибір буде. Син умєрова резидент сша доречі, бачив по марафону показували що він не гросадянин сша той умєров, але резидент: це означає відьний виїзд в сша (бо він їде додому і його аускають на кордоні тому) і повістка йому не прийде, бо сша все одно своїх платників воювати за треті країни не пускає. А люди в лодоньки поляскали після 'фейка' про умєрова типу він норм. Але він втілив усе мною еаписане в цій країні: багатий, міністр, сім'я має бізнеси ф нерухомість в сша, там же проживає поки батя на заробітках. А я повоювати хоотів якраз за умєрова
показать весь комментарий
28.12.2023 06:45 Ответить
 
 