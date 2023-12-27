Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, – это наша капитуляция, – Данилов

Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам. И переговоры о мире на российских условиях будут капитуляцией Украины.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", - сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что требования Украины по завершению войны изложены в 10 пунктах Формулы мира. Российское же видение – это капитуляция Украины.

"Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", - сказал секретарь СНБО.

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