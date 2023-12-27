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Новости Война в Украине
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Данилов (1057) переговоры (4649) переговоры с Россией (444)

Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, – это наша капитуляция, – Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам. И переговоры о мире на российских условиях будут капитуляцией Украины.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", - сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что требования Украины по завершению войны изложены в 10 пунктах Формулы мира. Российское же видение – это капитуляция Украины.

"Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", - сказал секретарь СНБО.

Также читайте: Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры
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Топ комментарии
+16
Чому синок і зятьки данілова досі не в Мар'їнці?
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27.12.2023 08:04
+12
Яка глибока думка)
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27.12.2023 08:01
+10
Ти ба', а вітінар то мислітєль...
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27.12.2023 08:20
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Яка глибока думка)
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27.12.2023 08:01 Ответить
Чому синок і зятьки данілова досі не в Мар'їнці?
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27.12.2023 08:04 Ответить
Вони потужно охороняють Західні кордони України.
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27.12.2023 08:17 Ответить
Дякую Найвеличнішому за "формулумиру"...
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27.12.2023 08:05 Ответить
Навіть сліпий напомацки може відрізнити крокодила від кицьки, тим більше зрячі. Що ще, - вигляд у крокодила завжди хитрий то очі примружить, то хвіст завмирає... АРХ М
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27.12.2023 08:09 Ответить
А коли кацапи пропонували перемовини? Я такого не чув, говорили тільки, що пуйло не готове дло припинення війни. Це така заспокійлива пилюля для нарідцу 73%, що ветеринар із Луганська патріот, як і татаров із донецька?
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27.12.2023 08:12 Ответить
Ти ба', а вітінар то мислітєль...
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27.12.2023 08:20 Ответить
То не його думка. То думка шкіряного крісла, з яким він не розлучується.
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27.12.2023 10:04 Ответить
А сайтись пасредине? А в глаз посмотреть в поисках там мира?
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27.12.2023 08:24 Ответить
зе-ба неда дивилося в дупу )(уйлу та будовала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала де ітльки можна !!! вони ж готувалися здати під окурацію кацапам 60-70% території України (імовірно в кордонах окупованої кацапами такзваної усср станом на 01.09.1939 року), лиш би )(уйло залишив зе-н*ркомана і його зе-банду запрапроданців, мародкерів гауляйтерами окупованої частини України, на зразок чіпсового недобульбофюрера луки!!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії дибільного, єнакієвського завгара, лігітівного "вітю ялинковича" та свого )(уйлокума метверчука !!!



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27.12.2023 08:32 Ответить
Тут Данилів прав, Хвала!
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27.12.2023 08:44 Ответить
В чому він "прав"? Коли твої сини за кордоном, а ти в бункері, то воно легко філософствувати. Якби його дитина була в пеклі Бахмуту, або Мар'їнки, то цей зелений сифіліс геть по-іншому бачив би ситуацію.
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27.12.2023 10:54 Ответить
"...перемовини про мир на російських умовах будуть капітуляцією України",-

Україна тут до чого?
Це буде капітуляція недолугої та недалекої, відверто корумпованої, сцикливої та тупорилої ЗЕшобли, для якої Україна-лише кормова база, корито бюджетне.
Тож не треба поєднувати, як сказав ваш лідор: "єнтадругое".
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27.12.2023 08:57 Ответить
Москалі ще не наваювалися, в Афганістані їм знадобилося 10-ть років, ну що ,треба читати. А потім встане новий ,царь і вони підуть миритися , та будуть все казати це не ми це все він ♤ .
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27.12.2023 09:00 Ответить
****, ну и ****** у ублюдка! Когда немцы захватили Киев, то они начали какой-никакой но наводить порядок в городе. Жалею, что совок победил Гитлера, который щемил жидов, которые сейчас уничтожают славян
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27.12.2023 09:26 Ответить
Саме через те, що у нас таке лайно при владі, путін подумав, що може легко завоювати Україну. В разі погіршення ситуації зелені гниди звалять за кордон, а 95 квартал буде продовжувати робити те, що робив раніше, - розважати окупантів
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27.12.2023 09:27 Ответить
Цензор,перестаньте до новин про Данвлова прикладати фото Данвлова ,наче він розумний.Пропоную додавати його фразу про підготовку до війни"в листопаді,як дізнався,що війна неминуча,одягнув чорну хформу"
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27.12.2023 09:46 Ответить
нет слов просто...................................
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27.12.2023 10:05 Ответить
Цей комуняцький дід з Луганську нас усіх заземлить......
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27.12.2023 10:24 Ответить
То віддайте своїх дітей на війну. Негайно віддайте. Ви ходите по дуже тонкому льодові. Або всі, або ніхто. Чим ваш син кращий за мого? В Україні розпочалась акція відлову ТЦКашників. Дивись зелений сифіліс, щоб в Європі не почався відлов мажорів.
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27.12.2023 10:51 Ответить
Нехай данілов покаже на своєму прикладі як це йти до перемоги.
Він має цілі руки/ноги, сидить собі, не виконує жодних важливих функцій, і чеше язиком, на відміну від громадян, яких його хазяїн Вовочка посилає ставати інвалідами або вмирати на фронт
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27.12.2023 10:57 Ответить
Саме так, ваша капітуляція, а не народу України. По Фрейду обмовочка
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27.12.2023 11:17 Ответить
Переговоры с Расией имеют смысл в единственном случае - условия нашего вступления в НАТО.
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27.12.2023 12:02 Ответить
Зельониє всі такі розумні, розказуючи теми в тренді. А потім, коли щось задумають друге, то знову такі розумні, стверджуючи протилежне.
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27.12.2023 12:20 Ответить
Потужний диванний воітель.
Легко триндіти, коли сини за кордоном та й сам в будь-який момент може сказати: " мысленно с вами"
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27.12.2023 14:20 Ответить
 
 