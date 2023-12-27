Тарнавский о ситуации на фронте: Это не тупик
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Пока нет оснований говорить, что ситуация на фронте зашла в тупик.
Об этом в интервью BBC заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, еще нет (ситуация на фронте не зашла в тупик. - Ред.). На сегодняшний день она имеет точные логистические результаты. Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, имеющей свой соответствующий ресурс. Уже почти два годы продолжается широкомасштабное вторжение российского агрессора, и почти все аналитики давали нам прогнозы, что мы не сможем удержаться.А если и сможем – то это не больше месяца или двух.И то, что враг не достиг к этому времени заявленных целей, – это уже значительный успех украинского народа и его войска.Самая главная ошибка врага - это то, что он не рассчитывал на такое объединение нашей нации, на ту поддержку, которая продолжается, поэтому, если кто-то говорит, что это тупик - нет, это не тупик, это сегодня наше состояние", - отметил Тарнавский.
Отвечая на вопрос, почему летнее контрнаступление не дало тех результатов, на которые все рассчитывали, командующий подчеркнул, что одной из главных причин была серьезная подготовка обороны врага.
"Мы понимаем, что одна из главных причин – это хорошо подготовленная оборона. Я скажу, что враг готовился. И повторяю, что это одна из сильнейших армий мира. Его оборона состояла не из одной, а из нескольких рубежей. Противник построил эти оборонные рубежи" не за один месяц, а за тот период, когда мы готовились к наступательным действиям. Потому что разведка работает круглосуточно", - рассказал Тарнавский.
По его словам, враг использует свои сильные стороны – это живую силу, участки минирования, превосходство в авиации, подготовленные позиции, а также готовность без сожаления бросать насмерть свой личный состав.
"Очень большая плотность минных полей, насыщенность боевых порядков врага, противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы и ударных дронов. А также – невозможность использования нами в полном объеме бронированной техники, что усложняло наши активные продвижения, а также повлияло на скорость наступательных действий. Самое главное – что наш воин не испугался, он делал то, что он должен был делать. Так, оно было медленнее, гораздо медленнее, чем мы видели это в предыдущих войнах, читали в книгах или нам рассказывали. Сегодня меняется тактика, меняется соотношение сил и средств, меняются средства влияния как на наступающее войско, так и на обороняющееся войско", - отметил командующий.
Он также добавил, что сегодня война перешла на другой технологический уровень.
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Я ще ми живі-мій 15-ти річний син, моя дружина, які будуть набивати ленти БК-будемо всієї сімєю захищати свій☝свій дім, а не якоїсь чужої погіні яка "кірічала пуй піріді"