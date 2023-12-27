Россияне очень хорошо учатся на наших и своих ошибках, - Тарнавский

Российские войска берут своим количеством, они не жалеют человеческий ресурс.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Война – это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, на своих ошибках. Чем берут россияне? Россияне берут своим количеством, человеческими массами. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках они теряют, морально-психологическое состояние у них на очень низком уровне", - отметил он.

По словам командующего, русские в начале своих штурмовых действий массово применяли технику, но это у них не получалось. Потому что сработали наши минные поля, сработали наши противотанковые средства.

"Сейчас можно говорить, что российская армия очень много заимствует у нас. Быстро учится и, наверное, адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны. Даже тактические наши действия враг берет на вооружение - во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам, например, очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин.

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Конечно, остаются и массированные, так называемые "мясные штурмы" пехотой. Для россиян это нормально. Но у них есть огромные потери живой силы, я скажу, в 3-5 раз (больше украинских потерь. - Ред.), а на некоторых участках даже больше",- рассказал Тарнавский.

Он отметил, что также россияне наращивают применение дронов-камикадзе и очень широко применяют наземные роботизированные платформы.

"Последнее используется в основном для подвоза боеприпасов на позиции. Российские оккупанты экспериментируют - устанавливают на них противотанковые средства, пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой - может, и нет", - подытожил он.

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