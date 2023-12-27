РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16494 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 290 11
армия РФ (15392) война (46904) Тарнавский (183)

Россияне очень хорошо учатся на наших и своих ошибках, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Российские войска берут своим количеством, они не жалеют человеческий ресурс.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"Война – это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, на своих ошибках. Чем берут россияне? Россияне берут своим количеством, человеческими массами. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках они теряют, морально-психологическое состояние у них на очень низком уровне", - отметил он.

По словам командующего, русские в начале своих штурмовых действий массово применяли технику, но это у них не получалось. Потому что сработали наши минные поля, сработали наши противотанковые средства.

"Сейчас можно говорить, что российская армия очень много заимствует у нас. Быстро учится и, наверное, адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны. Даже тактические наши действия враг берет на вооружение - во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам, например, очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарнавский о ситуации на фронте: Это не тупик

Конечно, остаются и массированные, так называемые "мясные штурмы" пехотой. Для россиян это нормально. Но у них есть огромные потери живой силы, я скажу, в 3-5 раз (больше украинских потерь. - Ред.), а на некоторых участках даже больше",- рассказал Тарнавский.

Он отметил, что также россияне наращивают применение дронов-камикадзе и очень широко применяют наземные роботизированные платформы.

"Последнее используется в основном для подвоза боеприпасов на позиции. Российские оккупанты экспериментируют - устанавливают на них противотанковые средства, пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой - может, и нет", - подытожил он.

Читайте также: Для борьбы с воздушным противником ВСУ нужны ЗРК Avenger и Stinger, - Тарнавский

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то не люди, то раби і істоти.
а як відомо рабів на росії хазяїва міняли на собак і іншу худобу
показать весь комментарий
27.12.2023 12:40 Ответить
На войне любой ВСЕ хорошо учатся, кроме мертвых. Даже генералы, хотя и позже остальных. Ситуация обязывает.
показать весь комментарий
27.12.2023 12:42 Ответить
"росіяни дуже гарно вчаться "

Чорнобаївка це довела...
показать весь комментарий
27.12.2023 12:50 Ответить
******, що 73% мешканців України за 30 років так ніхєра нічому і не навчились, - мізки не нігті і не айфон, за гроші не наростиш і не купиш 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
показать весь комментарий
27.12.2023 13:08 Ответить
"Пекельний конвеєр" - так можна описати обкатку командуванням рашистських військ в Україні не обстріляних частин і з'єднань у боях на гарячих ділянках лінії фронту. Щоби після цього зліпити з них дійсно боєздатні.
Цей процес перемелювання новобранців, для яких "охотка пуще неволи", є безперервний коловорот. Адже відношення до тієї маси, що свідомо пішла воювати за гроші, вирішуючи цим свої нагальні проблеми, не може бути інакшим.
Саме із цього "помолу" всі ті хто вижили після перших боїв і стануть тією сило, з якою прийдеться боротись українцям впродовж всього наступного року, а можливо й довше.
показать весь комментарий
27.12.2023 13:28 Ответить
Слово - вчаться , що до кацапів , звучить якось дивно . Правильніше було б казати - копіюють наші дії , або ж - мавпують .
А то виглядає так немов вони учні , а ми вчителі ,, і ми - цілеспрямовано вчимо їх теорії і практики . .
показать весь комментарий
27.12.2023 13:39 Ответить
Ну ну давайте знов про тупих кацапів співайте .
показать весь комментарий
27.12.2023 14:13 Ответить
То не роби помилки, щоб кацапи не вчились. А в останньому абзаці взагалі зашибісь, точніше повний абзац. Його з одного боку точно радує, що кацапи швидко вчаться, а з іншого може й ні, а може й теж радує. Радується за кацапів, не нарадується. Оце маємо командування.
показать весь комментарий
28.12.2023 00:52 Ответить
 
 