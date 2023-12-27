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Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра в следующем году, - Камышин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,снаряд

Украина планирует массово увеличить производство снарядов калибра 155 мм в следующем году. Однако все будет зависеть от доставки пороха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Глобальный мир в этом году даже не удвоился. Мы начали разработку снаряда 155 калибра, планируем производить массово в следующем году. Но мы зависим от порохов. Натовские порохи – мы их никогда не производили", – заявил Камышин.

Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свои оборонные предприятия. В частности, власть дает равные возможности частным производителям по сравнению с государственными. Это связано с тем, что частный сегмент развивается гораздо быстрее.

Ранее Камышин заявлял, что медленное производство снарядов связано с дефицитом пороха.

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Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

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Топ комментарии
+31
Тобто останні 20 місяців тупо ********.
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27.12.2023 18:37
+23
ага...все в майбутньому часі...і дрони і порох і снаряди...і літаючі вундеваффе... киздюк на киздюку сидить і киздюхом попихає
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27.12.2023 18:37
+22
А чому не виробляли з 2019 року? Хто таким правильним і справедливим заважав, асфальт?
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27.12.2023 18:38
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Тобто останні 20 місяців тупо ********.
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27.12.2023 18:37 Ответить
Так у главного шута на первом месте сериалы (он и в 2023 на них перечислил из госбюджета 250 млн грвн), ток шоу, клоун-марафон и прочее, что к фронту отношения не имеет.
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27.12.2023 18:54 Ответить
Останні 10 років
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27.12.2023 18:56 Ответить
10 років..хоча..ні..30
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27.12.2023 18:56 Ответить
ви праві на 1000%
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27.12.2023 21:37 Ответить
Именно так. Еще и пропи@дели про "намного больше", "в десятки раз больше" чем в прошлом году. "Велике пи@дабольство" во всей своей красе.
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27.12.2023 19:19 Ответить
ага...все в майбутньому часі...і дрони і порох і снаряди...і літаючі вундеваффе... киздюк на киздюку сидить і киздюхом попихає
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27.12.2023 18:37 Ответить
А чому не виробляли з 2019 року? Хто таким правильним і справедливим заважав, асфальт?
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27.12.2023 18:38 Ответить
порох, ти де?
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27.12.2023 18:39 Ответить
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27.12.2023 18:50 Ответить
в рифмі )
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27.12.2023 18:57 Ответить
у рифмі зараз вся країна, але у більшості населення наслідки контузії тєлєвізором досі не пройшли.
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27.12.2023 19:19 Ответить
Через экран зомбоящика, похоже, вирус распространяется. Превращает мозги в зеленое дерьмо.
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27.12.2023 19:21 Ответить
....великим марафоном.....!
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27.12.2023 19:28 Ответить
марахвоном просто підтримується потрібний стан отупіння. А потім час зробить своє діло, і гупі не стануть задавати питань.
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27.12.2023 19:37 Ответить
Репне
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27.12.2023 20:29 Ответить
ХАй точать болванки, готують тротил та клепають підривачі з капсульними втулками І розвертають виробництво порохів А то вийде, як з Ф-16 : передачу погодили і льотчиків підготували А потім спохватилися, що інфраструктура не готова!
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27.12.2023 18:39 Ответить
Ще десь у 2017 році в Києві була встановлена лінія по виробництву корпусів снарядів калібру 155 мм, але їхнє спорядження повинно було проводитися в іншому місці. Потім щось все заглохло, пізніше заглохло зовсім. Але основну суть я зрозумів, країні потрібен Порох.
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27.12.2023 18:41 Ответить
ХА-ха-ха!!! "Вот ето паварот !"©
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27.12.2023 18:48 Ответить
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27.12.2023 18:42 Ответить
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27.12.2023 18:43 Ответить
Велика вірогідність і такого....серпень-24 року.Із за відсутності порохів Україна так і не розпочала виробництво снарядів калібру 155-мм, Камишін
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27.12.2023 18:43 Ответить
Я зараз ні зразумел, а кто і на чем
автографи курва ставіл? Месяца 2,3 мабуть. І казалі началі робить. Бросайте палить.
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27.12.2023 18:43 Ответить
Пан камишін, щоб ти знав: снаряди не начиняються порохом; снаряди зараз начиняються виключно вибуховою речовиною. Порохом начиняються картузи або гільзи до остаточно спорядженого виду ***********.
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27.12.2023 18:46 Ответить
Вибір більшесті у 19 році - це набільше ганьбище українців, напевно, за всю історію. Сотні тисяч вбитих, замордованих, згвалтованих. Зрівняні з землею села, міста, області. Міліони біженців - без права повернутись до нормального, цівілізованого життя. П'ять років обіцянок від наркозалежного клоуна, жодного вірного прийнятого рішення, всі призначенці - крадії та зрадники. А кращі гинуть та нема кінця тим смертям - а гнида все обіцяє та обіцяє. А більшість радіє - боневтік. Було б краще - шобвтік.
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27.12.2023 18:48 Ответить
Які ви суки брехливі!
І що це за таке міністерство з питань стратегічних галузей промисловості" ?
Понаробляли собі кормушок!

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27.12.2023 18:50 Ответить
"... бывший председатель правления Укрзализныци (1 апреля 2022 - 27 февраля 2023), с 11 августа 2021 года был и.о. председателя правления Укрзализныци"
"У НАБУ заявили про системні факти корупції в Укрзалізниці!
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27.12.2023 19:11 Ответить
Камышин? Українською мало б бути Очеретенко...
Як вже заманали ці кацапські шпигуни...
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27.12.2023 18:54 Ответить
Очеретний
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27.12.2023 19:02 Ответить
Може, років через 5? Не поспішайте.
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27.12.2023 18:55 Ответить
Ну якщо з українського пороху нічого не виходить, нехай вже буде гамериканський.
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27.12.2023 19:01 Ответить
Кого ти хочех обдурити пад...о.
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27.12.2023 19:01 Ответить
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27.12.2023 19:09 Ответить
Все в майбутньому... пздбли...
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27.12.2023 19:13 Ответить
шел конец 2 года войны , власть на 3 планирует делать снарядя, вот что бывает когда у власти проходимцы
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27.12.2023 19:15 Ответить
Україна почне масове виробництво снарядів "натівського" калібру в наступному році, - Камишін Джерело: https://censor.net/ua/n3464188
Війні вже два роки , а вони ще тільки у наступному році будуть виробляти снаряди - а гроші куди пішли? - мерзоти.
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27.12.2023 19:18 Ответить
І от шо цікаво, все життя я чую, шо щось відбудеться, але у майбутньому часі. Ми плануємо, ми побудуємо, ми розбудуємо, а потім: ми реформуємо! (а шо ж ви, блд, будували, якщо одразу реформувати треба). Все якось потім, не прямо зараз.
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27.12.2023 19:20 Ответить
Хоть би, отой з Абхазії у ВРУ, з пару десятків прокладок навсовував їм, щоб він міг, хоть якусь копієчку, для дронів «нахарчувати!!
Мабуть, він збирається повернутися на Батьківщину, щоб захистити її від корупції та офшорів??!
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27.12.2023 19:29 Ответить
Чому я вже давно ненавиджу будь які заяви у майбутньому часі?
Саме через отакі виступи.
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27.12.2023 19:42 Ответить
З 2019 го скільки виробили ..за 5 років?
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27.12.2023 21:57 Ответить
Раз-два Камишін мєтнувся до поляків і замовив порох, які проблеми ? Нєхрєн сидіти на задньому місці мух рахувати !
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27.12.2023 22:08 Ответить
Мільярд дерев, 13 млн смартхвонів і тд
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27.12.2023 22:17 Ответить
А чого не в 2019 році, підари зелені!!
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27.12.2023 22:28 Ответить
..."Україна почне масове виробництво снарядів "натівського" калібру в наступному році"...
Ми прідьом к пабєдє комунистічєского труда,таваріщі.
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28.12.2023 00:39 Ответить
Тільки незабудьти сообщити всім координати, де будете виготовляти .
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28.12.2023 20:51 Ответить
 
 