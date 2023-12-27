Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра в следующем году, - Камышин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина планирует массово увеличить производство снарядов калибра 155 мм в следующем году. Однако все будет зависеть от доставки пороха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Глобальный мир в этом году даже не удвоился. Мы начали разработку снаряда 155 калибра, планируем производить массово в следующем году. Но мы зависим от порохов. Натовские порохи – мы их никогда не производили", – заявил Камышин.
Он отметил, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свои оборонные предприятия. В частности, власть дает равные возможности частным производителям по сравнению с государственными. Это связано с тем, что частный сегмент развивается гораздо быстрее.
Ранее Камышин заявлял, что медленное производство снарядов связано с дефицитом пороха.
Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.
В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.
Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.
Пожалуйста, подождите...
автографи курва ставіл? Месяца 2,3 мабуть. І казалі началі робить. Бросайте палить.
І що це за таке міністерство з питань стратегічних галузей промисловості" ?
Понаробляли собі кормушок!
"У НАБУ заявили про системні факти корупції в Укрзалізниці!
Як вже заманали ці кацапські шпигуни...
Війні вже два роки , а вони ще тільки у наступному році будуть виробляти снаряди - а гроші куди пішли? - мерзоти.
Мабуть, він збирається повернутися на Батьківщину, щоб захистити її від корупції та офшорів??!
Саме через отакі виступи.
Ми прідьом к пабєдє комунистічєского труда,таваріщі.