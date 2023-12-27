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Правительство приняло Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

марченко,мінфін

Кабмин одобрил Нацстратегию доходов на 2024-2030 годы. Стратегия включает меры по усилению фискальной способности Украины, адаптации налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС и созданию стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная стратегия доходов является указателем реформы налоговой и таможни на пути Украины к полноценной интеграции в Европейский союз. Этот системный документ был разработан Минфином совместно с другими министерствами и ведомствами, при активном участии представителей бизнеса, а также в консультациях с международными партнерами, в частности МВФ, Всемирным банком, ОЭСР", - отметил министр.

Он отметил, что в первую очередь необходимо менять философию работы налоговой и таможни путем ограничения вмешательства в деятельность бизнеса.

В заявлении говорится, что одобрение Нацстратегии является одним из согласованных маяков МВФ в рамках программы EFF, а все мероприятия в рамках реализации Нацстратегии учитывают требования Европейского союза для налоговой и таможни.

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А де ж Мінфін з Шмигалем, заникали готовий законопроект «Про фінансову систему України»?? Бо, сама система існує в Україні, а Закон про неї, дивні урядові нувориши, саботують, ще з часів Яценюка!!
Співпадіння чи Оманські забороняють?!?!
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27.12.2023 19:33 Ответить
Еханый
Этот стратег не знает
Почему украинские солдаты сами себе все покупают
Но ему это не мешает мыслить о ВЕЛИКОМ
Еще , ***, один Наполеон
Украина двух Наполеонов точно не вынесет
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27.12.2023 19:39 Ответить
Галина, когда я прочел что из госбюджета в 2023 было выделено 250 млн на СЕРИАЛЫ, то мое мнение, Украина к сожалению и одного главклоуна не переживет. При нем никакой победы не будет, не нужно иллюзий, главклоун вообще далек от страны где он смог таки пролезть в президенты.
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27.12.2023 19:45 Ответить
До стратегії доходів має бути додана стратегія видатків. І ключовим там має бути режим жорсткої економії. В усьому. Жодних премій, жодних безрезультатних закордонних поїздок, жодних серіялів та "марафонів".

Скорочення держапарату до мінімально потрібного. Якщо воїни працюють 24 години на добу, то й держслужбовці мають без збільшення платні працювати більше.
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27.12.2023 20:05 Ответить
Це на якого йолупа розраховано?
То що приняли то ясно, але канабіс має бути медичний...
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27.12.2023 20:08 Ответить
Може почнете з облігацій , коли немає девальвації , а за цей період нараховуються 25% річних по боргам , а за отриману маржу скоповується валюта, коли % ставка в валюті 6%, та звісно красти в самому бюджеті на різних закупівлях держави меньше потрібно і тоді не требу буду підвищувати податки, але це ж в нормальній державі, а не казнакрадів і як наслідок посібників ворога, а може і навпаки, посібників ворога і як наслідок казнокрадів не важливо.
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27.12.2023 20:13 Ответить
Чому у стратегію доходів не включають нелегальні тютюн і спирт.
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27.12.2023 22:02 Ответить
ще й треба мати стратегію розходів, без втрат на серіли, єдиний марафон і крадіжки з бюджету.
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27.12.2023 22:35 Ответить
 
 