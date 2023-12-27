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боеприпасы (1940) военно-промышленный комплекс (185) Камышин (56)

Украина в 42 раза увеличила производство минометных выстрелов и почти втрое – артснарядов, - Камышин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укроборонпром,боєприпас,120-м

В Украине значительно выросло производство по номенклатуре минометных выстрелов – в 42 раза, а по артиллерийским снарядам – рост почти втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на пресс-конференции в среду.

"Что сегодня волнует всех - это производство боеприпасов. Могу сказать, что у нас уже есть значительное возрастание по номенклатуре минометных выстрелов - в 42 раза, у нас есть рост по артиллерийским снарядам - рост почти в три раза. И работаем над тем, чтоб расти дальше", - сказал Камышин.

Министр подчеркнул, что потребность Вооруженных сил Украины значительно больше, а сдерживанием в росте производства являются дефицитные позиции взрывчатых веществ, порохов в мире, не только в Украине.

Читайте также: Украина начнет массовое производство снарядов "натовского" калибра в следующем году, - Камышин

"Работаем над тем, чтобы начать их производить. Решения, необходимые для этого, приняты", - сказал он.

Камышин отметил, что Украина будет рада привлечению частных компаний к производству взрывчатых веществ, порохов.

Он также сообщил, что Украина начала производить номенклатуру, которую не производили многие годы, в том числе танковый снаряд 125-го калибра и патроны для стрелкового оружия.

Министр рассказал, что "оборонная промышленность Украины – это 300 000 человек, 500 компаний, большая часть которых – частные (почти 400)".

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Топ комментарии
+23
Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан!
Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!

(Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
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27.12.2023 19:53
+13
еще один абдристович? если ты выпускал в год 100 снарядов, то оттого что ты будешь выпускать 4200 это абсолютно ничего не изменит, поскольку это 11 снарядов на сутки.
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27.12.2023 19:57
+13
Було 2, а стало 84? Як заїбала ця маніпуляція з відносними числами. Скільки в натурі?
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27.12.2023 20:00
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27.12.2023 19:50 Ответить
Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан!
Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!

(Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
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27.12.2023 19:53 Ответить
З язика зняв....
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27.12.2023 20:02 Ответить
...и космические корабли бороздят просторы Вселенной...
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27.12.2023 21:40 Ответить
еще один абдристович? если ты выпускал в год 100 снарядов, то оттого что ты будешь выпускать 4200 это абсолютно ничего не изменит, поскольку это 11 снарядов на сутки.
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27.12.2023 19:57 Ответить
Було 2, а стало 84? Як заїбала ця маніпуляція з відносними числами. Скільки в натурі?
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27.12.2023 20:00 Ответить
В натурі не можна, бо Єрмак нападе! Що ж він тоді буде доповідати на гондурасєю, якщо всі будуть знати??
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27.12.2023 20:08 Ответить
Сам факт використання відносних чисел якби говорить шо в натурі там сльози.
Інакше називались би цифри натури...
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27.12.2023 20:10 Ответить
апіріділ )) я ще правда хотів про 3 артснаряди написать ))
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27.12.2023 20:10 Ответить
але не відмовиш зеленим потворам в маніпулюванні цифрами. і хтось повірить і буде пишатись (
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27.12.2023 20:04 Ответить
300 000 мало під час війни. Повинно хоча б мільон людей в оборонці бути
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27.12.2023 20:08 Ответить
Чому б не мобілізовувати туди тих же студентів?Нам будуть потрібні в такій кількості майбутні юристи? А
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27.12.2023 20:13 Ответить
Сьогодні батальйон під Роботино отримав 10(десять) мінометних пострілів.
Мін категорично не вистачає, а це найкращий засіб зупинити піхотний штурм.
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27.12.2023 20:10 Ответить
Так,і це є правда.Виробояють,і не тільки
снаряди,але й багато чого іншого...
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27.12.2023 20:11 Ответить
ти з 95 квартала чи слуга народу? Єдине що виробляє влада - лоушина на вуха.
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27.12.2023 20:17 Ответить
Сиди в Америці і не тявкай
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27.12.2023 20:49 Ответить
А тобі платять за кількість слів,чи за речення.?
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27.12.2023 22:28 Ответить
0*42=42!
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27.12.2023 20:16 Ответить
А іноді навіть 43! 😂
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27.12.2023 20:52 Ответить
Раніше виробляли 1, зараз 43.
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27.12.2023 20:23 Ответить
Коли почнете виготовляти хоча б по п'ятдесят тисяч мін та снарядів щомісяця, тоді й будете хвалитися!
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27.12.2023 20:40 Ответить
Стосовно мінометних пострілів то є суттєва різниця в калібрі 60 мм, 82-мм, 120 мм. Збільшити виробництво меншого калібру значно простіше. Звідси і цифра збільшення в 42 рази. Але міномет 60 калібру на нулі це майже ідеальна ціль для ворожих дронів.
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27.12.2023 20:41 Ответить
На кінець другого року війни Україна почула міністра ,відповідаючого за стратегічні галузі промисловості -оборонний комплекс туди входить?. Нічого ,що він з аграрного менеджменту Ахметова переліз до кабміну Ахметівськго Шмигаля на цю посаду... А що він робив? Де він був? Оборонка не парцювала . АААА він зерно Ахметки вивозив .
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27.12.2023 21:54 Ответить
в 1913 году царская Россия не произвела ни одной стиральной машинки
а уже в 1970 году производство стиральных машин в СССР возросло в 15 000 раз!
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27.12.2023 22:46 Ответить
До нового року повинні вже виготовить 25тис дронів,тих що буде мільйон.)
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28.12.2023 00:31 Ответить
Пане камишін, так тебе вже потрібно нагородити якоюсь медалькою! Бідолага аж зіпрів від перенапруги.
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28.12.2023 00:52 Ответить
...і думаєте не нагородять?
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28.12.2023 05:55 Ответить
 
 