Украина в 42 раза увеличила производство минометных выстрелов и почти втрое – артснарядов, - Камышин

В Украине значительно выросло производство по номенклатуре минометных выстрелов – в 42 раза, а по артиллерийским снарядам – рост почти втрое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на пресс-конференции в среду.

"Что сегодня волнует всех - это производство боеприпасов. Могу сказать, что у нас уже есть значительное возрастание по номенклатуре минометных выстрелов - в 42 раза, у нас есть рост по артиллерийским снарядам - рост почти в три раза. И работаем над тем, чтоб расти дальше", - сказал Камышин.

Министр подчеркнул, что потребность Вооруженных сил Украины значительно больше, а сдерживанием в росте производства являются дефицитные позиции взрывчатых веществ, порохов в мире, не только в Украине.

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"Работаем над тем, чтобы начать их производить. Решения, необходимые для этого, приняты", - сказал он.

Камышин отметил, что Украина будет рада привлечению частных компаний к производству взрывчатых веществ, порохов.

Он также сообщил, что Украина начала производить номенклатуру, которую не производили многие годы, в том числе танковый снаряд 125-го калибра и патроны для стрелкового оружия.

Министр рассказал, что "оборонная промышленность Украины – это 300 000 человек, 500 компаний, большая часть которых – частные (почти 400)".

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