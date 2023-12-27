Возобновлено электроснабжение домов в Херсоне, обесточенных после массированного обстрела, - Минэнерго
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Энергетики возобновили электроснабжение жителям Херсона, обесточенным после массированного обстрела города 26 декабря.
Об этом сообщили в Минэнерго, передаёт Цензор.НЕТ.
"Херсонские энергетики оперативно вернули свет в дома горожан, обесточенные после вчерашнего массированного обстрела.
После атаки врага в областном центре без света осталось около 94 тысяч абонентов. Еще 1,7 тысячи клиентов были обесточены в соседнем населенном пункте", - говорится в сообщении.
Также были нарушения в работе Херсонской ТЭЦ, однако это не отразилось на стабильности теплоснабжения.
Как отмечается, в Херсоне остаются без света около 4 тысяч клиентов после обстрелов, произошедших накануне. Еще более 700 абонентов – без света в результате подтопления после подрыва плотины Каховской ГЭС. В области без напряжения 46 населённых пунктов.
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