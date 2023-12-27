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65% оборонного бюджета-2024 будут направлены на выплаты военнослужащим, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборони

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал, как будет использован рекордный для Украины оборонный бюджет на 2024 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Финансирование оборонного ведомства в следующем году по сравнению с довоенным периодом увеличивается в 10 раз. Расходы в 2024 году составят рекордные 1 триллион 164 млрд гривен. Для сравнения, в 2021 году эта сумма была 120 млрд гривен, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России – это уже 555 млрд, а на 2023 год закладывали 860 млрд гривен.

Подавляющая часть расходов на 2024 год – 883 млрд – направят на обеспечение ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение и ветеранов. На выплаты военнослужащим в 2024 году будет выделено 751,3 миллиарда гривен.

"О доплатах в размере 30 и 100 тысяч гривен, правительство планирует сохранить эти выплаты в течение периода действия военного положения, как это предусмотрено постановлением Кабмина №168", - пояснил замминистра обороны, то есть все выплаты останутся на уровне 2023 года.

Однако при этом он добавил, что важно учитывать динамику фронта и возможный рост потребностей ВСУ. Если возрастет интенсивность боев или увеличится количество военных, нужно будет увеличивать финансирование и изменять бюджет, объяснил Джигир. И спрогнозировать подобные изменения сейчас сложно.

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На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники в 2024 году выделят 265,4 млрд гривен – это 20% всего оборонного бюджета.

"Говоря о конкретных военных нуждах, основным приоритетом для нас является обеспечение войск ракетами и боеприпасами, на что выделено около 175 миллиардов гривен. На закупку для ВСУ военной техники и вооружения, а также их ремонт заложено более 90 миллиардов гривен", - рассказал Джигир.

При этом чиновник подчеркнул, что весь ремонт военной техники и оружия будет производиться в Украине. По его словам, Минобороны будет пытаться максимально подписывать контракты на вооружение и военную технику именно с украинским производителем, поэтому значительная часть средств останется в Украине.

"Речь идет, прежде всего, о закупке военной техники и составных частей к боеприпасам. Готовые боеприпасы мы контрактуем преимущественно за рубежом, однако запасы наших партнеров ограничены, поэтому развиваем собственное производство", - пояснил Джигир.

Согласно бюджету Минобороны на 2024 год, 100 млн гривен уйдет на жилье для военных.

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Топ комментарии
+8
звісно, ні. тому вони петляють, як тільки можуть! поранених ганяють по кабінетам. за загиблих, затягують виплату.
та, багато історій.
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27.12.2023 21:40
+7
і ті котрих примусять попасти в 500 тис. теж включені?
наскільки я розумію, бюджет на 2024 вже прийнятий. і в ньому не йшло про додаткові 500 тис солдат, яких треба одягнути, накормити, озброїти, та обслуговувати кожного дня.
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27.12.2023 21:32
+4
Хто не встиг - буде воювати власним коштом, скоріше за все.
В якості забезпечення військовослужбовців можна використовувати патріотизм та святий дух
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27.12.2023 21:51
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Правила форума Совет форумчан
і ті котрих примусять попасти в 500 тис. теж включені?
наскільки я розумію, бюджет на 2024 вже прийнятий. і в ньому не йшло про додаткові 500 тис солдат, яких треба одягнути, накормити, озброїти, та обслуговувати кожного дня.
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27.12.2023 21:32 Ответить
Думаєте соціалка на реабілітацію, за поранення та сім'ям загиблих закладено?
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27.12.2023 21:37 Ответить
звісно, ні. тому вони петляють, як тільки можуть! поранених ганяють по кабінетам. за загиблих, затягують виплату.
та, багато історій.
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27.12.2023 21:40 Ответить
Поранені ще власним коштом лікуються й не в кращих умовах. Влітку лежала в лікарні - то хлопці по коридорах в неврології лежали. І так само, як й цивільні сплачують за послуги. Дослідження, аналізи. Єдине - ліки Мінздрав надає безкоштовно. Ну і комісію на місці проходили, а не бігали по кабінетах, вистоючи черги. Бо до вузькопрофільних ще й фіг попадеш.
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27.12.2023 22:47 Ответить
Хто не встиг - буде воювати власним коштом, скоріше за все.
В якості забезпечення військовослужбовців можна використовувати патріотизм та святий дух
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27.12.2023 21:51 Ответить
Нормальну людину примушувати захищати свій дім і рідних не потрібно. Хіба ватного обсоса, як ти.
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27.12.2023 22:15 Ответить
нє, то ти!
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27.12.2023 22:16 Ответить
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27.12.2023 21:42 Ответить
А перед напададом на вимогу Порошенка видати на ЗСУ 50 мільйонів що йому відповіли?
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27.12.2023 21:51 Ответить
"...у 2021 році ця сума була 120 млрд гривень..." Джерело: https://censor.net/ua/n3464223

На дороги витратили 132млрд гривень у тому ж 2021-му...
Підприємства ВПК переходили на одноденний робочий тиждень у тому ж 2021-му...
Державне оборонне замовлення виконано було менш, ніж на 40% у тому ж 2021-му році...

Хто бажає - може продовжити цей перелік.
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27.12.2023 21:55 Ответить
...."якийсь дурачок..." виконував, на жаль, оманські забаганки рашистів....
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27.12.2023 22:01 Ответить
Скажем честно. О том что Петр Алексеевич нам никогда не говорил. Виконувались Усі забаганки фрау Меркель. Европа и поддержала выбор украинского народа для буквального выполнения договоренностей.
Война это самый последний довод королей. Оманские (не спорю с самим фактом) это не про войну. Это про минские договоренности.
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27.12.2023 23:01 Ответить
15.10.2020



20.06.2022
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27.12.2023 22:06 Ответить
Та невже???
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27.12.2023 22:16 Ответить
За які гроші тоді будуть робити мільйон дронів, наши "шахеди" і інші класні штуки обіцяні протягом останніх днів?
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27.12.2023 22:26 Ответить
Отвечаю, (тока ни кому)
1 января 24 года. Вспомнили?
Эх, вы.
С понедельника в Украине земля будет продаваться иностранцам.
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27.12.2023 22:53 Ответить
чекаю серіал "воно вдавилося шашликом", скоріше б остання серія
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28.12.2023 00:51 Ответить
 
 