Польский премьер Туск анонсировал свой визит в Киев

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил о планах посетить Киев и обсудить, среди прочего, и вопросы блокады границы.

Об этом Туск заявил в среду во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос, какие конкретные шаги правительство Польши намерено предпринять, чтобы уладить проблему на границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Туск, готовится его визит в Киев, во время которого, среди других вопросов, будут обсуждаться проблемы польских перевозчиков.

"Мы будем готовить этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом (Зеленским) было понятно, что мы можем достичь", - подчеркнул Туск.

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Глава польского правительства выразил надежду, что технически он должен привезти из Киева "серьезное предложение", чтобы облегчить жизнь польских перевозчиков. Следовательно, он будет просить перевозчиков "не блокировать границу с учетом войны в Украине, ведь ситуация драматична".

Туск отметил, что украинская сторона представила несколько предложений, которые облегчили бы ситуацию польских водителей, но, по их мнению, эти предложения недостаточны.

Глава польского правительства обратил внимание, что ЕС отменил транспортные ограничения для Украины, учитывая желание помочь украинцам из-за полномасштабной войны. Туск подчеркнул, что это решение поддержало предыдущее правительство РП и он на их месте поступил бы так же.

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Глава правительства РП нереальным назвал возвращение в систему выдачи разрешений для Украины на грузовые перевозки в видимой перспективе. "Не думаю, что на европейском уровне до июня что-то можно радикально изменить, и я об этом говорю откровенно. Но операционно можно очень многое решить для польских водителей в согласии с украинцами",- констатировал Туск.

Он также отметил, что действующее польское правительство также очень серьезно озабочено "бесконтрольным экспортом" украинских сельскохозяйственных продуктов на польский рынок.

Однако он подчеркнул, что не видит поводов, чтобы портить из-за этого польско-украинские отношения. Он подчеркнул, что можно сохранить хорошие отношения между Варшавой и Киевом и одновременно быть настойчивыми в решении аграрных проблем таким образом, чтобы не терпел убытки польский фермер.

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