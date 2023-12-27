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Новости Политика Украины
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Польша (7487) Туск (559)

Польский премьер Туск анонсировал свой визит в Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

туск,дональд

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил о планах посетить Киев и обсудить, среди прочего, и вопросы блокады границы.

Об этом Туск заявил в среду во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос, какие конкретные шаги правительство Польши намерено предпринять, чтобы уладить проблему на границе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Туск, готовится его визит в Киев, во время которого, среди других вопросов, будут обсуждаться проблемы польских перевозчиков.

"Мы будем готовить этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом (Зеленским) было понятно, что мы можем достичь", - подчеркнул Туск.

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Глава польского правительства выразил надежду, что технически он должен привезти из Киева "серьезное предложение", чтобы облегчить жизнь польских перевозчиков. Следовательно, он будет просить перевозчиков "не блокировать границу с учетом войны в Украине, ведь ситуация драматична".

Туск отметил, что украинская сторона представила несколько предложений, которые облегчили бы ситуацию польских водителей, но, по их мнению, эти предложения недостаточны.

Глава польского правительства обратил внимание, что ЕС отменил транспортные ограничения для Украины, учитывая желание помочь украинцам из-за полномасштабной войны. Туск подчеркнул, что это решение поддержало предыдущее правительство РП и он на их месте поступил бы так же.

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Глава правительства РП нереальным назвал возвращение в систему выдачи разрешений для Украины на грузовые перевозки в видимой перспективе. "Не думаю, что на европейском уровне до июня что-то можно радикально изменить, и я об этом говорю откровенно. Но операционно можно очень многое решить для польских водителей в согласии с украинцами",- констатировал Туск.

Он также отметил, что действующее польское правительство также очень серьезно озабочено "бесконтрольным экспортом" украинских сельскохозяйственных продуктов на польский рынок.

Однако он подчеркнул, что не видит поводов, чтобы портить из-за этого польско-украинские отношения. Он подчеркнул, что можно сохранить хорошие отношения между Варшавой и Киевом и одновременно быть настойчивыми в решении аграрных проблем таким образом, чтобы не терпел убытки польский фермер.

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Топ комментарии
+14
Давно пора кому - нибудь взрослому приехать
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27.12.2023 22:00
+8
Замість того, щоб зняти блокаду кордону, Туск приїде тиснути на Київ - хоча обіцяв зняти блокаду в перший же день, "якщо стане прем'єром". Мабуть блокадою командують десь в іншій столиці, а прем'єр Польщі - так, для декору...
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27.12.2023 22:32
+7
Налякав Зельоних. Зеля сказав, що його вдома не буде!
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27.12.2023 22:09
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Давно пора кому - нибудь взрослому приехать
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27.12.2023 22:00 Ответить
польські підри знищують своїм блокуванням українську економіку, а винні у Києві?
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27.12.2023 22:31 Ответить
У нас внутри страны есть те,кто круче поляков работает над этим вопросом
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27.12.2023 22:39 Ответить
Тобто у блокуванні кордону у польщі винні українці? Це геніально
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28.12.2023 06:47 Ответить
Знову ляхи заставлять зеленського повірити, що блокування українського кордону - це на благо українській економіці, як це було із незаконною забороною агропродукції з України?
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28.12.2023 08:09 Ответить
Налякав Зельоних. Зеля сказав, що його вдома не буде!
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27.12.2023 22:09 Ответить
Веди себе добре..
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27.12.2023 22:13 Ответить
Простите, это вы про Дональда?
Или про нашего?
Который ко всем на ТЫ
Наш ,видимо, привык в своем криворожском детстве с пацанами перетереть по- простому
Вроде уже немного подрос ,но так и не научился вести себя прилично
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27.12.2023 22:20 Ответить
Це не настільки погано, як тобі здається ...
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27.12.2023 22:40 Ответить
Туск анонсував свій візит до Києва
=======================
а його польські блокувальники водятли точно випустять?
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27.12.2023 22:26 Ответить
Туск серьйозний Козак ... пісюністу краще піти у відставку ..ще до приїзду Туска... або проїти терапію , по приборкання психозу ,як наслідки після передозу
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27.12.2023 22:27 Ответить
"Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону"

Тобто коли польські підри за гроші кремля блокують кордон - у цьому вина України, а не польського керівництва яке не змогло розігнати бєспрєдєльщіків?
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27.12.2023 22:30 Ответить
"ПриЧемТутЗеленский?"
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28.12.2023 00:02 Ответить
Ти із тих дегенератів, які вірять у "братів поляків" які будуть собі у збиток відкривати свій ринок для дешевих українських товарів.
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28.12.2023 06:52 Ответить
Замість того, щоб зняти блокаду кордону, Туск приїде тиснути на Київ - хоча обіцяв зняти блокаду в перший же день, "якщо стане прем'єром". Мабуть блокадою командують десь в іншій столиці, а прем'єр Польщі - так, для декору...
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27.12.2023 22:32 Ответить
Порушення законодавства ЄС Туск мав би вирішувати вдома, а потім вже приїжджати до Києва - тоді це виглядало б щиро.
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27.12.2023 22:40 Ответить
Так введіть заборону на імпорт польських товарів, нехай фермери заблокують резіденцію Туска.
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27.12.2023 23:49 Ответить
Всі хто купляють польскі товари - це такі самі виродки, як ті хто підтримує російську окупацію України.
Бойкот польським товарам!
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28.12.2023 08:11 Ответить
Зараз польща і росія ситуативні союзники по знищенню України. курві потрібно позбутися українських конкурентів і отримати дешеву робочу силу з України, а москалям просто зробити територію України без людей для цього економічна блокада поряд із збройним терором - саме те. Тобто дії одних допомагають іншим і навпаки.
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28.12.2023 08:36 Ответить
 
 