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Враг атакует "шахедами" с южного направления, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

Враг атакует Украину ударными дронами с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Также сообщается, что все группы "шахедов" двигаются на Запорожье.

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