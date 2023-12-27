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Враг атакует "шахедами" с южного направления, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг атакует Украину ударными дронами с южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская области – угроза применения ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Также сообщается, что все группы "шахедов" двигаются на Запорожье.
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