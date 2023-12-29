ВСУ за минувшие сутки отбили вражеские атаки на 5 направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 53 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника около Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 6 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел

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На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.