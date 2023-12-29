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Удары по Днепру: есть погибшие и раненые

дніпро

Рашисты нанесли ракетные удары по Днепру.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые. На месте происшествий работают местные службы и ГСЧС", - говорится в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в разных районах Днепра, также россияне попали в торговый центр.

В результате ракетных обстрелов поврежден роддом.

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Автор: 

Днепр (4415) обстрел (27071) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+15
Заткніться виборець Херпіду. Ми співчуваємо, але це вже їм не допоможе? Будемо співчувти кожного дня, а далі? Де врешті і чим буде відповідь, пане зелений баран? Мало того, що вгробили всі ракетні програми, та ще й не пиши, бо їм якось не так. Вся біда і смерті простих людей на совісті кацапів і Боневтіка Херпідовича. Один нападає, інший зробив все, щоб нас не було чим відбиватися. Шкода, але таке буде повторятися, бо 73% вирішили зробити всіх разом, їм хуже нє будєт, чстина здриснули за кордон, а ще одна частина сидить по Буковелях і обрзних Трускавцях.
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29.12.2023 09:21
+14
Точніше війна кацапських ракет і дронів проти асфальту і марафону.
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29.12.2023 09:14
+10
Війна ракет, дронів проти асфальту та музеїв. Відчуйте різницю.
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29.12.2023 09:09
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Війна ракет, дронів проти асфальту та музеїв. Відчуйте різницю.
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29.12.2023 09:09 Ответить
У вас паранойя, блд?!
Царство Небесне загиблим. Страхіття...
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29.12.2023 09:11 Ответить
Точніше війна кацапських ракет і дронів проти асфальту і марафону.
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29.12.2023 09:14 Ответить
проти диванних боєвічків.
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29.12.2023 09:15 Ответить
Заткніться виборець Херпіду. Ми співчуваємо, але це вже їм не допоможе? Будемо співчувти кожного дня, а далі? Де врешті і чим буде відповідь, пане зелений баран? Мало того, що вгробили всі ракетні програми, та ще й не пиши, бо їм якось не так. Вся біда і смерті простих людей на совісті кацапів і Боневтіка Херпідовича. Один нападає, інший зробив все, щоб нас не було чим відбиватися. Шкода, але таке буде повторятися, бо 73% вирішили зробити всіх разом, їм хуже нє будєт, чстина здриснули за кордон, а ще одна частина сидить по Буковелях і обрзних Трускавцях.
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29.12.2023 09:21 Ответить
А ви де сидите? Чи боротися проти страшного і дуже сильного ворога повинні виключно виборці діючого прєзіка? Це - шизофренія!
На всякий випадок - голосував да Пороха...
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29.12.2023 10:04 Ответить
😢🕯️
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29.12.2023 09:18 Ответить
Завтра скидують зеленого гетьмана і ставлять генерала, Пороха чи ще когось. І що? В нас з'являється ракети, воскреснуть спалені Калинівські та решта арсенали, Генштаб стане геніальні плани розробляти? Пізно пити боржомі коли країна йде під укіс.
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29.12.2023 09:46 Ответить
Ну принаймні, може ******* мільярдами в МО перестануть
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29.12.2023 10:14 Ответить
Минуло cтiльки часу iнеспровадились зробити ракети для ударiв по москвi.
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29.12.2023 09:52 Ответить
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29.12.2023 10:00 Ответить
 
 