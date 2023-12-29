Удары по Днепру: есть погибшие и раненые
Рашисты нанесли ракетные удары по Днепру.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые. На месте происшествий работают местные службы и ГСЧС", - говорится в сообщении.
По информации местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в разных районах Днепра, также россияне попали в торговый центр.
В результате ракетных обстрелов поврежден роддом.
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