Удары по Днепру: есть погибшие и раненые

Рашисты нанесли ракетные удары по Днепру.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетных ударов по Днепру есть погибшие и раненые. На месте происшествий работают местные службы и ГСЧС", - говорится в сообщении.

По информации местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в разных районах Днепра, также россияне попали в торговый центр.

В результате ракетных обстрелов поврежден роддом.

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