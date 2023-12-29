Взрывная волна во Львове повредила жилые дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате российской атаки на Львов повреждены жилые дома.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Последствия ракетной атаки на Львов. Взрывной волной повреждены жилые дома", - написал он.
Мэр отметил, что в результате атаки есть пострадавшие, на месте работают оперативные службы.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал видео из пострадавшего от взрывной волны квартала.
"Есть разрушения. Есть пострадавшие. Жертв по состоянию на этот час нет", - написал он в телеграмме.
Местные телеграм-каналы сообщают, что движение по ул. Стрыйская-Научная в направлении автовокзала перекрыто.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 29 декабря во Львове раздались взрывы.
Топ комментарии
+5 Игорь Кононенко #582939
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+4 Andry Asmodeus
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кацапам?а еще даже тело не остылотревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага тянет на статьюнедальновидно, как минимум от главы чего то там военного
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу