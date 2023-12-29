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Взрывная волна во Львове повредила жилые дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Львов повреждены жилые дома.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Последствия ракетной атаки на Львов. Взрывной волной повреждены жилые дома", - написал он.

Мэр отметил, что в результате атаки есть пострадавшие, на месте работают оперативные службы.

Взрывная волна во Львове повредила жилые дома 01

Взрывная волна во Львове повредила жилые дома 02

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий опубликовал видео из пострадавшего от взрывной волны квартала.

"Есть разрушения. Есть пострадавшие. Жертв по состоянию на этот час нет", - написал он в телеграмме.

Местные телеграм-каналы сообщают, что движение по ул. Стрыйская-Научная в направлении автовокзала перекрыто.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 29 декабря во Львове раздались взрывы.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27165) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+5
Володя зараз скаже що буде відповідь і розіб'є кілька вікон в москов сіті.
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29.12.2023 09:13
+4
конечно хз, но раньше вроде за фото "последствия" вроде как ловили и даже сажали, а тут все прям в онлайн режиме отчеты кацапам? а еще даже тело не остыло тревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага
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29.12.2023 09:30
+4
Закликай до єднання, а самі стадіони по селах на десятки мільйонів ремонтують, бо куми, свати і просто хороші люди не можуть нажертися чужими грошима.
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу
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29.12.2023 09:30
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це не тільки вибухова хвиля, але й досить суттєвого розміру уламки
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29.12.2023 09:12 Ответить
Володя зараз скаже що буде відповідь і розіб'є кілька вікон в москов сіті.
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29.12.2023 09:13 Ответить
Ага. Запустить 100500 безпілотників. А західні країни висловлять стурбованість і занепокоєння
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29.12.2023 09:24 Ответить
конечно хз, но раньше вроде за фото "последствия" вроде как ловили и даже сажали, а тут все прям в онлайн режиме отчеты кацапам? а еще даже тело не остыло тревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага
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29.12.2023 09:30 Ответить
Вони й*нуті. А це не лікується.
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29.12.2023 11:20 Ответить
В даному конкретному випадку мала місце ракетна атака на, поза будь-яким сумнівом, цивільну житлову забудову, що є террористичним актом і воєнним злочином. Панорамна зйомка якраз це і доводить.

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30.12.2023 06:40 Ответить
ну, все так, но условно выкладывать через 5 минут в сеть и показывать куда попали при чем - во время тревоги, т.е. что-то там еще вполне успешно летит и - может быть успешно скорректировано скажем по спутнику это несколько тянет на статью недальновидно, как минимум от главы чего то там военного
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30.12.2023 11:36 Ответить
Закликай до єднання, а самі стадіони по селах на десятки мільйонів ремонтують, бо куми, свати і просто хороші люди не можуть нажертися чужими грошима.
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу
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29.12.2023 09:30 Ответить
не влучила а впала біля будинків з того що на фотках. Шо за ракета і чому долетіла?
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29.12.2023 10:27 Ответить
Як львівʼянин скажу, що очевидно куди вони хотіли поцілити але по-перше промахнулись кілометрів на десять, а по друге, я там бував в 90х, коли там літаки в підземних бункерах. Кацапи дебіли.
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30.12.2023 01:07 Ответить
 
 