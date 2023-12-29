Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Львів пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки", - написав він.

Мер зазначив, що внаслідок атаки є постраждалі, на місці працюють оперативні служби.

Читайте: У Львові пролунали вибухи. Ракета влучила в будинок, є постраждалі, - голова ОВА Козицький (оновлено)





Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував відео з постраждалого від вибухової хвилі кварталу.

"Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", - написав він у телеграмі.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що рух вул. Стрийська-Наукова в напрямку автовокзалу перекрито.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи.