Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки на Львів пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки", - написав він.
Мер зазначив, що внаслідок атаки є постраждалі, на місці працюють оперативні служби.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував відео з постраждалого від вибухової хвилі кварталу.
"Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", - написав він у телеграмі.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що рух вул. Стрийська-Наукова в напрямку автовокзалу перекрито.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи.
Топ коментарі
+5 Игорь Кононенко #582939
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+4 Andry Asmodeus
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кацапам?а еще даже тело не остылотревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага тянет на статьюнедальновидно, как минимум от главы чего то там военного
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу