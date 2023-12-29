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Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Львів пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки", - написав він.

Мер зазначив, що внаслідок атаки є постраждалі, на місці працюють оперативні служби.

Читайте: У Львові пролунали вибухи. Ракета влучила в будинок, є постраждалі, - голова ОВА Козицький (оновлено)

Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки 01
Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки 02

Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував відео з постраждалого від вибухової хвилі кварталу.

"Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", - написав він у телеграмі.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що рух вул. Стрийська-Наукова в напрямку автовокзалу перекрито.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи.

Автор: 

Львів (3070) обстріл (28486) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+5
Володя зараз скаже що буде відповідь і розіб'є кілька вікон в москов сіті.
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29.12.2023 09:13
+4
конечно хз, но раньше вроде за фото "последствия" вроде как ловили и даже сажали, а тут все прям в онлайн режиме отчеты кацапам? а еще даже тело не остыло тревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага
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29.12.2023 09:30
+4
Закликай до єднання, а самі стадіони по селах на десятки мільйонів ремонтують, бо куми, свати і просто хороші люди не можуть нажертися чужими грошима.
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу
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29.12.2023 09:30
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це не тільки вибухова хвиля, але й досить суттєвого розміру уламки
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29.12.2023 09:12 Відповісти
Володя зараз скаже що буде відповідь і розіб'є кілька вікон в москов сіті.
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29.12.2023 09:13 Відповісти
Ага. Запустить 100500 безпілотників. А західні країни висловлять стурбованість і занепокоєння
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29.12.2023 09:24 Відповісти
конечно хз, но раньше вроде за фото "последствия" вроде как ловили и даже сажали, а тут все прям в онлайн режиме отчеты кацапам? а еще даже тело не остыло тревога не окончилась. все "профессионалы" на своих местах, да, военное положение, ага
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29.12.2023 09:30 Відповісти
Вони й*нуті. А це не лікується.
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29.12.2023 11:20 Відповісти
В даному конкретному випадку мала місце ракетна атака на, поза будь-яким сумнівом, цивільну житлову забудову, що є террористичним актом і воєнним злочином. Панорамна зйомка якраз це і доводить.

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30.12.2023 06:40 Відповісти
ну, все так, но условно выкладывать через 5 минут в сеть и показывать куда попали при чем - во время тревоги, т.е. что-то там еще вполне успешно летит и - может быть успешно скорректировано скажем по спутнику это несколько тянет на статью недальновидно, как минимум от главы чего то там военного
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30.12.2023 11:36 Відповісти
Закликай до єднання, а самі стадіони по селах на десятки мільйонів ремонтують, бо куми, свати і просто хороші люди не можуть нажертися чужими грошима.
За той стадіон мож кілька мобільних груп ппо створити.
Тупак полічи скільки грошей, людей, матеріалів і праці піде на відновлення того навчального закладу, а скільки треба було грошей на створення 1 моб.групи для прикриття цього кварталу
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29.12.2023 09:30 Відповісти
не влучила а впала біля будинків з того що на фотках. Шо за ракета і чому долетіла?
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29.12.2023 10:27 Відповісти
Як львівʼянин скажу, що очевидно куди вони хотіли поцілити але по-перше промахнулись кілометрів на десять, а по друге, я там бував в 90х, коли там літаки в підземних бункерах. Кацапи дебіли.
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30.12.2023 01:07 Відповісти
 
 