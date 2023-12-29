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Удари по Дніпру: є загиблі та поранені

дніпро

Рашисти завдали ракетних ударів по Дніпру.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетних ударів по Дніпру є загиблі та поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у різних районах Дніпра, також росіяни поцілили у торгівельний центр.

У наслідок ракетного обстрілу пошкоджено пологовий будинок.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по Харкову: одна людина загинула, 8 осіб дістали поранення

Автор: 

Дніпро (3271) обстріл (28392) ракети (4021)


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Топ коментарі
+15
Заткніться виборець Херпіду. Ми співчуваємо, але це вже їм не допоможе? Будемо співчувти кожного дня, а далі? Де врешті і чим буде відповідь, пане зелений баран? Мало того, що вгробили всі ракетні програми, та ще й не пиши, бо їм якось не так. Вся біда і смерті простих людей на совісті кацапів і Боневтіка Херпідовича. Один нападає, інший зробив все, щоб нас не було чим відбиватися. Шкода, але таке буде повторятися, бо 73% вирішили зробити всіх разом, їм хуже нє будєт, чстина здриснули за кордон, а ще одна частина сидить по Буковелях і обрзних Трускавцях.
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29.12.2023 09:21
+14
Точніше війна кацапських ракет і дронів проти асфальту і марафону.
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29.12.2023 09:14
+10
Війна ракет, дронів проти асфальту та музеїв. Відчуйте різницю.
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29.12.2023 09:09
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Війна ракет, дронів проти асфальту та музеїв. Відчуйте різницю.
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29.12.2023 09:09 Відповісти
У вас паранойя, блд?!
Царство Небесне загиблим. Страхіття...
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29.12.2023 09:11 Відповісти
Точніше війна кацапських ракет і дронів проти асфальту і марафону.
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29.12.2023 09:14 Відповісти
проти диванних боєвічків.
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29.12.2023 09:15 Відповісти
Заткніться виборець Херпіду. Ми співчуваємо, але це вже їм не допоможе? Будемо співчувти кожного дня, а далі? Де врешті і чим буде відповідь, пане зелений баран? Мало того, що вгробили всі ракетні програми, та ще й не пиши, бо їм якось не так. Вся біда і смерті простих людей на совісті кацапів і Боневтіка Херпідовича. Один нападає, інший зробив все, щоб нас не було чим відбиватися. Шкода, але таке буде повторятися, бо 73% вирішили зробити всіх разом, їм хуже нє будєт, чстина здриснули за кордон, а ще одна частина сидить по Буковелях і обрзних Трускавцях.
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29.12.2023 09:21 Відповісти
А ви де сидите? Чи боротися проти страшного і дуже сильного ворога повинні виключно виборці діючого прєзіка? Це - шизофренія!
На всякий випадок - голосував да Пороха...
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29.12.2023 10:04 Відповісти
😢🕯️
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29.12.2023 09:18 Відповісти
Завтра скидують зеленого гетьмана і ставлять генерала, Пороха чи ще когось. І що? В нас з'являється ракети, воскреснуть спалені Калинівські та решта арсенали, Генштаб стане геніальні плани розробляти? Пізно пити боржомі коли країна йде під укіс.
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29.12.2023 09:46 Відповісти
Ну принаймні, може ******* мільярдами в МО перестануть
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29.12.2023 10:14 Відповісти
Минуло cтiльки часу iнеспровадились зробити ракети для ударiв по москвi.
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29.12.2023 09:52 Відповісти
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29.12.2023 10:00 Відповісти
 
 