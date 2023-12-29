Удари по Дніпру: є загиблі та поранені
Рашисти завдали ракетних ударів по Дніпру.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетних ударів по Дніпру є загиблі та поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у різних районах Дніпра, також росіяни поцілили у торгівельний центр.
У наслідок ракетного обстрілу пошкоджено пологовий будинок.
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