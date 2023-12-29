Группа депортированных украинских детей из РФ прибыла в Беларусь, их встречал лично Лукашенко, - Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными РФ украинскими детьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на встрече с детьми, привезенными с оккупированных Россией территорий Украины, Лукашенко "открыто бросал вызов" международному возмущению из-за причастности его Беларуси к депортации российскими властями украинских детей.

Выступая на мероприятии по случаю прибытия новой группы депортированных украинских детей в канун новогодних праздников, Лукашенко пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать детство счастливее".

Белорусские чиновники не сообщили количество привезенных в страну украинских детей, говорится в материале агентства.

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Павел Латушко, бывший министр культуры Беларуси, предоставивший Международному уголовному суду (МКС) доказательства вероятной причастности Лукашенко к незаконной депортации украинских детей, отметил, что прибытие новой группы из оккупированных Россией территорий "подчеркивает необходимость для МКС расследовать эти преступления".

"Лукашенко, члены его семьи и соратники вместе с Кремлем организовали систему перемещения украинских детей, в том числе, сирот, с оккупированных территорий в Беларусь, и этот канал до сих пор работает", - заявил Латушко агентству.

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