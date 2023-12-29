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Новости
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Группа депортированных украинских детей из РФ прибыла в Беларусь, их встречал лично Лукашенко, - Associated Press

лукашенко,депортація

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными РФ украинскими детьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на встрече с детьми, привезенными с оккупированных Россией территорий Украины, Лукашенко "открыто бросал вызов" международному возмущению из-за причастности его Беларуси к депортации российскими властями украинских детей.

Выступая на мероприятии по случаю прибытия новой группы депортированных украинских детей в канун новогодних праздников, Лукашенко пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать детство счастливее".

Белорусские чиновники не сообщили количество привезенных в страну украинских детей, говорится в материале агентства.

Также читайте: Россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий через Беларусь, - Лубинец

Павел Латушко, бывший министр культуры Беларуси, предоставивший Международному уголовному суду (МКС) доказательства вероятной причастности Лукашенко к незаконной депортации украинских детей, отметил, что прибытие новой группы из оккупированных Россией территорий "подчеркивает необходимость для МКС расследовать эти преступления".

"Лукашенко, члены его семьи и соратники вместе с Кремлем организовали систему перемещения украинских детей, в том числе, сирот, с оккупированных территорий в Беларусь, и этот канал до сих пор работает", - заявил Латушко агентству.

Читайте также: Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября

Автор: 

Беларусь (7890) депортация (681) дети (6490) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+13
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29.12.2023 12:34
+12
Всі чомусь забувають шо Білорусь і Лукашенко так само веде про нас війну як і РФ. А памятаю скільки прихильників цього картопляного було в Україні
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29.12.2023 12:34
+5
Отлично, повязал себя с террористом №1, все верно делает усатый д@лб@**.
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29.12.2023 12:33
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Отлично, повязал себя с террористом №1, все верно делает усатый д@лб@**.
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29.12.2023 12:33 Ответить
він уже давно себе пов'язав - і шо?
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29.12.2023 12:34 Ответить
Всі чомусь забувають шо Білорусь і Лукашенко так само веде про нас війну як і РФ. А памятаю скільки прихильників цього картопляного було в Україні
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29.12.2023 12:34 Ответить
Не надо отождетствлять Лукаша с беларусами - беларусы его его не выбирали в 2020 году. А вот 70% украинцев его уважали до зимы 2022 года.
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29.12.2023 12:44 Ответить
угу, так рускіе теж можуть сказати - "власть ето одно а мі то хорошіе"
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29.12.2023 12:59 Ответить
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Лукаш в 2020 году совершил государственный переворот используя силовиков. Беларусы против Лукаша. В рашке почти все за пуйла. Разницы не видишь?
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30.12.2023 01:07 Ответить
А силовики це хіба не народ Білорусії теж? А їхні діти, матері, родичі?

Кожен народ бере ПОВНУ відповідальність за свою владу. Немає "влада Іраку" і "святі іракці", немає "українці" і "влада зеленського" - ми відповідальні за оте все шо нами керує. Це лише аратив рускіх - "мі люді маленькіе мі здесь і прі чом"
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30.12.2023 10:03 Ответить
Т.е. все украинцы виноваты в том, что сейчас происходит в Украине. Или это не то?
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31.12.2023 14:28 Ответить
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29.12.2023 12:34 Ответить
Співучасник злочинів !!!
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29.12.2023 12:36 Ответить
Коли вже луку депортують і усиновлять якісь канібали.
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29.12.2023 12:41 Ответить
Лукашенко-хробак,не більше...
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29.12.2023 12:57 Ответить
Підлість, нахабство, психічна хворість москалів безмежна!!!
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29.12.2023 13:57 Ответить
Рашенька хочет что украинские дети ее любили. **********. Мара-Морена ее настоящая суть. Смерть и тлен.
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29.12.2023 13:58 Ответить
В кращих традиціях Гітлера 🤦🤦🤦
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29.12.2023 14:32 Ответить
А не пора вже цього бульбаша ліквідувати,щоб поросячому обсоску путе життя раем не мріялося.
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29.12.2023 18:34 Ответить
 
 