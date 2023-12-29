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Цели Кремля по уничтожению Украины не изменились, - премьер Эстонии Каллас

каллас,кая

Массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.

Об этом премьер Эстонии Кая Каллас написала в Twitter (X), информирует Цензор.НЕТ.

"Россия совершила самую большую атаку против Украины, направленную против гражданского населения. Это масштабное военное преступление", - написала Каллас.

Она добавила, что данная атака, это напоминание о том, что цели России не изменились – она хочет уничтожить Украину.

"Не разрешить агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", - подчеркнула эстонская премьер.

Также читайте: Макфол о массированной атаке РФ: Конгресс США не должен медлить и должен как можно быстрее выделить Украине военную помощь

Автор: 

ракеты (3567) Эстония (1420) Каллас Кая (195)


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Мразь - это ***** и все кацапские чурки.
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29.12.2023 12:56 Ответить
а давай-но твоє "царство" нашле на путіна хоча б нежить(простуду)? мені просто смішні крикуни про "могутність" "Боба", але скромно вони забувають шо кричать тупо хрінь. Якщо Боб ненавидить злих, то може знищити карлика? Чи може Боб натякає шоб йому грошей дати?
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29.12.2023 13:23 Ответить
Власть робить можливе,щоб не здати Україну.Щоб гинули менше-то до путіна.Влада не така-то до януковича
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29.12.2023 12:55 Ответить
 
 