Цели Кремля по уничтожению Украины не изменились, - премьер Эстонии Каллас
Массированная ракетная атака РФ по Украине является напоминанием, что цели Кремля по уничтожению Украины не изменились.
Об этом премьер Эстонии Кая Каллас написала в Twitter (X), информирует Цензор.НЕТ.
"Россия совершила самую большую атаку против Украины, направленную против гражданского населения. Это масштабное военное преступление", - написала Каллас.
Она добавила, что данная атака, это напоминание о том, что цели России не изменились – она хочет уничтожить Украину.
"Не разрешить агрессии окупиться имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", - подчеркнула эстонская премьер.
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Ри Лайли
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