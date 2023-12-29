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Цілі Кремля щодо знищення України не змінилися, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.

Про це прем'єрка Естонії Кая Каллас написала у Twitter (X), інформує Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила найбільшу атаку проти України, спрямовану проти цивільного населення. Це масштабний воєнний злочин", - написала Каллас.

Вона додала, що дана атака, це нагадування про те, що цілі Росії не змінилися - вона хоче знищити Україну.

"Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки", – наголосила естонська прем’єрка.

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Автор: 

ракети (4021) Естонія (1609) Каллас Кая (261)


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29.12.2023 12:56 Відповісти
а давай-но твоє "царство" нашле на путіна хоча б нежить(простуду)? мені просто смішні крикуни про "могутність" "Боба", але скромно вони забувають шо кричать тупо хрінь. Якщо Боб ненавидить злих, то може знищити карлика? Чи може Боб натякає шоб йому грошей дати?
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29.12.2023 13:23 Відповісти
Власть робить можливе,щоб не здати Україну.Щоб гинули менше-то до путіна.Влада не така-то до януковича
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29.12.2023 12:55 Відповісти
 
 