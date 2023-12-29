Цілі Кремля щодо знищення України не змінилися, - прем’єрка Естонії Каллас
Масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.
Про це прем'єрка Естонії Кая Каллас написала у Twitter (X), інформує Цензор.НЕТ.
"Росія здійснила найбільшу атаку проти України, спрямовану проти цивільного населення. Це масштабний воєнний злочин", - написала Каллас.
Вона додала, що дана атака, це нагадування про те, що цілі Росії не змінилися - вона хоче знищити Україну.
"Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки", – наголосила естонська прем’єрка.
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Ри Лайли
показати весь коментар29.12.2023 12:56 Відповісти Мені подобається 2
Yuriy Smith
показати весь коментар29.12.2023 13:23 Відповісти Мені подобається 0
Сум
показати весь коментар29.12.2023 12:55 Відповісти Мені подобається 0
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