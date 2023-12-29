Цілі Кремля щодо знищення України не змінилися, - прем’єрка Естонії Каллас

Масована ракетна атака РФ по Україні є нагадуванням, що цілі Кремля зі знищення України не змінилися.

Про це прем'єрка Естонії Кая Каллас написала у Twitter (X), інформує Цензор.НЕТ.

"Росія здійснила найбільшу атаку проти України, спрямовану проти цивільного населення. Це масштабний воєнний злочин", - написала Каллас.

Вона додала, що дана атака, це нагадування про те, що цілі Росії не змінилися - вона хоче знищити Україну.

"Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки", – наголосила естонська прем’єрка.

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