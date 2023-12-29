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Новости Война
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Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства Польши

анджей,дуда

Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство страны с территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию Дуды.

Польский лидер заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодняшний день.

Начало запланировано на 13:00 (по киевскому времени 14:00 – ред.). На заседании также присутствует глава генштаба польской армии.

Читайте также: На территорию Польши во время атаки РФ из Украины залетел "неизвестный объект"

Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.

Автор: 

обстрел (27071) Польша (8408) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+40
Було б епічно, якби шахед "відвідав" блокувальників кордону.
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29.12.2023 13:15
+32
Пора активнее чесать репу
А заодно спросить у поляков
Заблокировавших украинскую границу.
Они готовы так же завзято
Воевать с русскими?
Польская блокада превратилась В ПОДЛУЮ блокаду
Стыдоба....
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29.12.2023 13:17
+25
Будуть виражати стурбованість, і рішуче засуджувати? Чи одразу скажуть, шо то всьо пагана Україна, збиває мирні мразійські крилаті ракети біля кордону?
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29.12.2023 13:15
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Дуда зараз буде звинувачувати Україну шо пшеків хотіли бомбити і ще треба більше блокувати кордон.
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29.12.2023 13:14 Ответить
не вангуй, подивимося
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29.12.2023 13:15 Ответить
поляки викручуватимуться...тоді викрутились і цього разу того самого прагнутимуть...
навіть, якщо то х, кинджали чи калібри будуть
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29.12.2023 13:36 Ответить
пан Анджей, где польское ПВО, бл... ?
посмотри на меня.....

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29.12.2023 13:24 Ответить
Будуть виражати стурбованість, і рішуче засуджувати? Чи одразу скажуть, шо то всьо пагана Україна, збиває мирні мразійські крилаті ракети біля кордону?
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29.12.2023 13:15 Ответить
Було б епічно, якби шахед "відвідав" блокувальників кордону.
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29.12.2023 13:15 Ответить
свій своїх не атакуватиме
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30.12.2023 01:16 Ответить
Так і на москалів реагуватимуть?(((
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29.12.2023 13:15 Ответить
Скоро стане відомо що то був Санта Клаус. Не піднімайте паніку.
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29.12.2023 13:15 Ответить
на інцидент з невідомим об'єктом, що залетів з території України на польську територію. Джерело:

це піzдець як круто звучить)

всралися наші польські друзі не по-дитячому
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29.12.2023 13:17 Ответить
Тепер куйло подумає,оо так це ж прекрасна нагода запускати ракети по нато,через Україну,напишемо на ракетах українською мовою якісь гасла,намалюємо прапорець і вперед транзитом,поляки ітак кажуть що це з України прилетіло значить Україна бомбить Польшу..А далі пропаганда буде робити свою справу.
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29.12.2023 13:30 Ответить
Пора активнее чесать репу
А заодно спросить у поляков
Заблокировавших украинскую границу.
Они готовы так же завзято
Воевать с русскими?
Польская блокада превратилась В ПОДЛУЮ блокаду
Стыдоба....
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29.12.2023 13:17 Ответить
це стехи?)
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29.12.2023 13:18 Ответить
А что такое СТЕХИ?
Может быть,пан имел в виду СТИХИ?
Если пан любит стихи больше прозы,
Он может читать мою прозу нараспев
Будь ласка!!!
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29.12.2023 13:24 Ответить
стехи - це кацапська поезія, якщо Ви цього не знали досі0

але в іншому впадку (якщо це не поезія), тоді я не второпаю, чому Ви обрали саме таку форму самовираження?

щоби було рублене, проте не трахане?
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29.12.2023 13:33 Ответить
Пані так пише, в стовпчик. Чому пані так робить, не зрозуміло.
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29.12.2023 14:38 Ответить
Дякую!
Приятно,что вы ,пан,обратили внимание на мои посты
Уверена, что пан слышал про такое понятие как - СТИЛЬ
Он существует не только в мире моды....
Всего хорошего!
Берегите себя, мсье Жорес!
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29.12.2023 15:13 Ответить
До війни московської в Україні, такого не траплялося!!
***** московське, скрізь лайно своє розкидає!
Слава Україні! Пильнуймо!
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29.12.2023 13:18 Ответить
Поки нато збирається в похід, кацапи почали розблокування!
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29.12.2023 13:18 Ответить
Угу. Будут думать как не россердить Старика байдена. Незя ж в эскалацию!
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29.12.2023 13:18 Ответить
нло?
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29.12.2023 13:19 Ответить
Раз вже простурбовувалися. Тепер маєте ще один. І це лише початок.
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29.12.2023 13:19 Ответить
Неужели наконец заметили?
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29.12.2023 13:20 Ответить
Делов - то . Перевозчиков поднять на аэростатах , дирижаблях . Заблокируют .
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29.12.2023 13:22 Ответить
І шо?! Посидять, попиндять, виразять занепокоєння і на цьому все закінчиться... А ***** і надалі буде виготовляти ракети і тероризувати Україну, тому шо ***** абідьєлось шо українці сказали шо він на самому ділі *****, а про це у всьому світі мовчали, та і зараз мовчать...
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29.12.2023 13:27 Ответить
Скажуть що це була українська с-300, так же простіше всього.
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29.12.2023 13:54 Ответить
Чого він панікує. Можна з польських вантажівок на кордоні збудувати укриття. Ще зверху тракторами фермерів накидати
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29.12.2023 13:27 Ответить
так буде вже Польща прикривати повітряний простір західної частини України, чи ні?
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29.12.2023 13:28 Ответить
звичайно ні. Вона краще більше кордону перекриє. Укр. зерно більш небезпечне
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30.12.2023 01:19 Ответить
Попердять та розійдуться.... теж мені подія.....
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29.12.2023 13:29 Ответить
Було б їм чудо на Віслі сто років тому, якби не залишки армії УНР? Комуняки москальські влаштували б чудо-іудо?
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29.12.2023 13:30 Ответить
Напишіть хтось, що власне сталось. Знову російська ракета прилетіла, чи наше ППО?
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29.12.2023 13:32 Ответить
99% що ППО. Інакше б поляки "не помітили"...
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29.12.2023 14:39 Ответить
Щойно у новинах сказали, що наче російська ракета. Щоправда, потім подивляться уважніше і скажуть, що все ж наша - теж може бути.
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29.12.2023 14:44 Ответить
а шо таке? а блокувальники не допомогли? так же блокують кордони, так вже захищають
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29.12.2023 13:34 Ответить
І шо?
Три місяці будуть чухати макітри та дупи і ВУАЛЯ: то була не ракета чи НЛО, а така собі синичка чи горобець. Полякам знову нічого не загрожує.
Єнта било-било.
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29.12.2023 13:41 Ответить
Сподівання на зміну уряду Польщі для розблокування кордону з Україною виявились ілюзією.
Зважаючи на ті обставини, що рашисти почали обстрілювати територію Польщі, то може пану Дуді і всій польській владі пора нарешті запровадити режим надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною?
Тоді заодно і питання із приспішниками ×уйла, які й далі блокують кордон, відпаде само собою?
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .
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29.12.2023 13:44 Ответить
це марне сподівання

вони мріють про поствоєнний переділ територій
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29.12.2023 13:53 Ответить
хто хоче стати мільйонером, фінал. "що за невідомий об'єкт впав у Польщі?"

a) українська ракета ппо

b) український асфальт

c) український f-16 : пілот мальчік маладой не туди сів

d) інопланетяни
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29.12.2023 13:54 Ответить
Ні вони скажуть що то Українці запускають в них ракетами, за то що граніцу ті запендрики блокують.......
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29.12.2023 13:55 Ответить
До речі, вчора писали, що в Польщі теж розпочалися військові дії. "Уставшиєатвайни" штурмують консульства у Кракові, Вроцлаві та Варшаві, сподіваючись отримати нові закордонні паспорти України до 15 січня.
Сукупно задіяно десь 2500÷3000 "штурмовиків", майже бригада
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29.12.2023 13:56 Ответить
Позасідають і вчергове висловлять свою чергову стурбованість.
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29.12.2023 13:58 Ответить
Така таємнича ціль, що навіть назву вимовити страшно. Це вам не мирні дальнобої, проти яких можна вимахуватись, ховаючись за спини поліціянтів. Скажи, що це був шахід чи ракета і половина пшеків кинеться штурмувати німецький кордон.
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29.12.2023 14:04 Ответить
Буде глубочайша офіціальна обєспокоєнность,поскількі всі вони сцуться рашкі і протестувальників,то буде так,не більше.
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29.12.2023 14:07 Ответить
Або заблокують транзит зброї до України, бо пульки, якими розстрілюють українців, можуть залетіть рикошетом в Польщу...
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29.12.2023 14:37 Ответить
Дуда,на кордоні скоро буде до десятка тисяч вантажівок,які везуть і воєнні вантажі!Робіть щось,бо песець це такий звірок,що підкрадається непомітно!
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29.12.2023 14:10 Ответить
Ну так він і робить. Ху-йло йому скоро орден випише "за службу расії"...
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29.12.2023 14:35 Ответить
"Пощастило" нам географічно, ...лять, з одного боку бидло кончене повзе, а з другого гуманні спостерігачі. АНАЛіз ситуації покажуть, але розслідування проведуть, хто винен, маніяк божевільний чи жертва)))
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29.12.2023 14:58 Ответить
на якого іглесіаса вам ті наради, просто блокуйте повітряний простір польскими фермерами!
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29.12.2023 15:04 Ответить
Это от души!
Очень понравилось....
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29.12.2023 19:29 Ответить
Глубоко озобочєни.
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29.12.2023 15:33 Ответить
Хєрасє!
Це що, НЛО?
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29.12.2023 18:46 Ответить
 
 