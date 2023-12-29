Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства Польши
Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство страны с территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию Дуды.
Польский лидер заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодняшний день.
Начало запланировано на 13:00 (по киевскому времени 14:00 – ред.). На заседании также присутствует глава генштаба польской армии.
Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию.
Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.
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навіть, якщо то х, кинджали чи калібри будуть
посмотри на меня.....
це піzдець як круто звучить)
всралися наші польські друзі не по-дитячому
А заодно спросить у поляков
Заблокировавших украинскую границу.
Они готовы так же завзято
Воевать с русскими?
Польская блокада превратилась В ПОДЛУЮ блокаду
Стыдоба....
Может быть,пан имел в виду СТИХИ?
Если пан любит стихи больше прозы,
Он может читать мою прозу нараспев
Будь ласка!!!
але в іншому впадку (якщо це не поезія), тоді я не второпаю, чому Ви обрали саме таку форму самовираження?
щоби було рублене, проте не трахане?
Приятно,что вы ,пан,обратили внимание на мои посты
Уверена, что пан слышал про такое понятие как - СТИЛЬ
Он существует не только в мире моды....
Всего хорошего!
Берегите себя, мсье Жорес!
***** московське, скрізь лайно своє розкидає!
Слава Україні! Пильнуймо!
Три місяці будуть чухати макітри та дупи і ВУАЛЯ: то була не ракета чи НЛО, а така собі синичка чи горобець. Полякам знову нічого не загрожує.
Єнта било-било.
Зважаючи на ті обставини, що рашисти почали обстрілювати територію Польщі, то може пану Дуді і всій польській владі пора нарешті запровадити режим надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною?
Тоді заодно і питання із приспішниками ×уйла, які й далі блокують кордон, відпаде само собою?
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .
вони мріють про поствоєнний переділ територій
a) українська ракета ппо
b) український асфальт
c) український f-16 : пілот мальчік маладой не туди сів
d) інопланетяни
Сукупно задіяно десь 2500÷3000 "штурмовиків", майже бригада
Очень понравилось....
Це що, НЛО?