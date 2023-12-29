Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства Польши

Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство страны с территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию Дуды.

Польский лидер заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодняшний день.

Начало запланировано на 13:00 (по киевскому времени 14:00 – ред.). На заседании также присутствует глава генштаба польской армии.

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Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.