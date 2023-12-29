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Воздушные силы НАТО более 300 раз взлетали для перехвата самолетов РФ

нато,літак,пілот

Воздушные силы НАТО в 2023 году взлетали более 300 раз в ответ на действия России. Большинство перехватов было над Балтийским морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Подавляющее большинство воздушных столкновений между НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российской военной авиацией оставались редкими и, как правило, кратковременными", - заявил представитель Альянса Дилан Уайт.

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После вторжения России в Украину союзники НАТО усилили авиацию на восточном фланге, перекинув истребители и наземные системы противовоздушной обороны.

"Истребители НАТО дежурят круглосуточно и готовы реагировать в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников", - добавил Уайт.

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Автор: 

авиация (2823) НАТО (9977) россия (95481) перехват (342)


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скільки кацапів завалили?
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29.12.2023 14:37 Ответить
 
 