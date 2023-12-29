Россияне снова обстреливают Черкасщину

Российские оккупационные войска обстреливают Черкасскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкасщина под вражеским обстрелом. Обезопасьтесь!" – говорится в сообщении.

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