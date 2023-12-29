Россияне снова обстреливают Черкасщину
Российские оккупационные войска обстреливают Черкасскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Черкасщина под вражеским обстрелом. Обезопасьтесь!" – говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vasily Androshchook
показать весь комментарий29.12.2023 15:45 Ответить Мне нравится 0
Павло ШОвте
показать весь комментарий29.12.2023 15:46 Ответить Мне нравится 4
Andry Moon
показать весь комментарий29.12.2023 15:48 Ответить Мне нравится 0
Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий29.12.2023 15:50 Ответить Мне нравится 5
Павло ШОвте
показать весь комментарий29.12.2023 15:58 Ответить Мне нравится 1
Гарик Неинженер #483733
показать весь комментарий29.12.2023 17:02 Ответить Мне нравится 0
Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий29.12.2023 16:20 Ответить Мне нравится 0
⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий29.12.2023 15:47 Ответить Мне нравится 7
Вальд Ще
показать весь комментарий29.12.2023 16:12 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль