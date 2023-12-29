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Новости Война
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Россияне снова обстреливают Черкасщину

вибух

Российские оккупационные войска обстреливают Черкасскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкасщина под вражеским обстрелом. Обезопасьтесь!" – говорится в сообщении.

Также читайте: В Сумах и на Черкасщине прогремели взрывы

Автор: 

обстрел (27071) Черниговская область (1129)


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Наче Ту-22 збили... Інші відходять від зони пуску ракет
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29.12.2023 15:45 Ответить
Появилась информация, что над Курской областью, вероятно, сбили руснявый Ту-22м3. Борт пропал с радаров, файтербибор закрыл комментарии. Ждём официального подтверждения.
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29.12.2023 15:46 Ответить
Навряд чи збили...
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29.12.2023 15:48 Ответить
Не ламай приємного очікування...
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29.12.2023 15:50 Ответить
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29.12.2023 15:58 Ответить
Чому навряд ,Іфан ,ти великий спец або ботяра паскудна?
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29.12.2023 17:02 Ответить
Звідки така приємна новина на сьогодні?
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29.12.2023 16:20 Ответить
Попередньо, збили руснявий Ту-22м3 над Курською областю. Той, що летів пускати ракети. Норм були б новини, чекаємо офіційно
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29.12.2023 15:47 Ответить
Класний був би подарунок до Нового року!
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29.12.2023 16:12 Ответить
 
 