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Новини Війна
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Росіяни знову обстрілюють Черкащину

вибух

Російські окупаційні війська обстрілюють Черкаську область.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкащина під ворожим обстрілом. Убезпечтеся!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Сумах та на Черкащині пролунали вибухи

Автор: 

обстріл (28392) Чернігівська область (904)


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Наче Ту-22 збили... Інші відходять від зони пуску ракет
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29.12.2023 15:45 Відповісти
Появилась информация, что над Курской областью, вероятно, сбили руснявый Ту-22м3. Борт пропал с радаров, файтербибор закрыл комментарии. Ждём официального подтверждения.
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29.12.2023 15:46 Відповісти
Навряд чи збили...
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29.12.2023 15:48 Відповісти
Не ламай приємного очікування...
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29.12.2023 15:50 Відповісти
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29.12.2023 15:58 Відповісти
Чому навряд ,Іфан ,ти великий спец або ботяра паскудна?
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29.12.2023 17:02 Відповісти
Звідки така приємна новина на сьогодні?
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29.12.2023 16:20 Відповісти
Попередньо, збили руснявий Ту-22м3 над Курською областю. Той, що летів пускати ракети. Норм були б новини, чекаємо офіційно
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29.12.2023 15:47 Відповісти
Класний був би подарунок до Нового року!
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29.12.2023 16:12 Відповісти
 
 