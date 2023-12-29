Росіяни знову обстрілюють Черкащину
Російські окупаційні війська обстрілюють Черкаську область.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Черкащина під ворожим обстрілом. Убезпечтеся!" - йдеться в повідомленні.
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Vasily Androshchook
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Andry Moon
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Ivan Ivan #403337
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Ivan Ivan #403337
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