Росіяни знову обстрілюють Черкащину

Російські окупаційні війська обстрілюють Черкаську область.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкащина під ворожим обстрілом. Убезпечтеся!" - йдеться в повідомленні.

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