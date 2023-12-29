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Боевому командиру Чекмазу (Їжак) инкриминируют присвоение бронежилетов. Однако они были некачественны, и ставить их на учет было бы незаконно, - адвокат

чекмаз

Правоохранители начали производство против боевого командира Александра Чекмаза (Їжак) из-за якобы присвоения бронежилетов, переданных военным волонтерами. В то же время эти бронежилеты были несертифицированы. Часть из них выдали военным, а остальные остались на складах, а доказательства об их присвоении отсутствуют.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Виталий Коломиец.

"В июне 2022 года он был назначен командиром отдельного батальона (55-й Отдельный батальон специального назначения. - Ред.). А в мае (2022 года. - Ред.) на воинскую часть польские волонтеры (передавал польский волонтер Херник Войчех и ОО "Украинский кластер инновационного развития". - Ред.) привезли 300 бронежилетов. Оставили их в фуре, никто не смог их принять, потому что не было никаких документов. Чтобы поставить на учет воинской части, нужно, чтобы были сертификаты качества с протоколами испытаний, паспорт на каждый бронежилет. Накладные документы, бухгалтерские. Стояла долго эта машина. Сказали: "Присяга, пусть ребята надевают бронежилеты". Надели, потом снова сдали их на склад, потому что нельзя их было принудительно людям отдавать, не понимая качество и происхождение этих бронежилетов. Поскольку они не использовались, то Їжак говорит: "Кто хочет добровольно, никого не заставляю их носить. Есть вот такие бронежилеты, добровольно по заявлению можете приходить и брать их", - рассказал он.

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Сторона защиты утверждает, что бронежилеты были переданы без паспорта и упаковочного листа, а также без проведения приемо-сдаточных испытаний и положительных результатов предварительных периодических испытаний, и не предоставлены товаротранспортные документы, определяющие стоимость и наименование и основанные на бухгалтерском учете.

По словам адвоката, согласились их взять около 200 человек. Впоследствии военнослужащие, получившие бронежилеты, проверили их на стрельбище и обнаружили, что у них нет достаточного уровня защиты. Узнав об этом, другие военные отказались брать такие бронежилеты, поскольку их получение лишило бы возможности в дальнейшем получить бронежилеты достаточного уровня защиты.

Чекмаз был лишен законной возможности поставить бронежилеты на учет. Более того, постановка на учет средств индивидуальной защиты военнослужащих без соответствующих документов о качестве таких средств является преступлением. Ведь принятые на учет воинской части бронежилеты практически в принудительном порядке нужно носить бойцам.

"100 остались незатребованными. Когда переформатировали эту воинскую часть, то новое руководство тоже отказалось их принимать из-за отсутствия документов для постановки на учет воинской части. Дословно Їжаку сказало руководство на вопрос, что делать с бронежилетами: "Что хочешь, то и делай. Ты их не на воинскую часть принимал, ты их принимал лично".

Действительно, в Украине есть процедура, когда волонтеры передают какое-то имущество непосредственно военнослужащему. Но он говорит: "На воинскую часть, прямо на меня как на командира, я просто физически не мог поставить на учет воинской части. Если их поставлю на учет воинской части, бойцы вынуждены будут его одевать как индивидуальную защиту", - продолжил Коломиец.

Впоследствии, отметил адвокат, начались производства, провели обыски.

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"Хотя до обысков уже были запросы. Їжак говорил, что есть эти бронежилеты, возьмите их на испытания, сертифицируйте или проведите экспертизы. Ничего следствие со своей стороны не делало. После обысков по тем местам, где они думали, что он их в себя лично хранит, ничего дома не нашли, а потом он сказал, что они на старом складе лежат, отвез на старый склад, выдал им эти бронежилеты. Сам же думал, что через экспертизы в рамках уголовного дела они их сертифицируют и можно будет раздать. Ничего следователи не делали. Вместо этого инкриминировали ему присвоение военного имущества. На человеке сделали вот такое показательное обвинение в особо тяжком преступлении. Никакой пользы, ни одного факта продажи - ноль", - добавил он.

Отмечается, что Чекмаз лично не принимал бронежилеты, поскольку такая помощь поступила в конце мая 2022, а приказ о его назначении на должность командира батальона был с июня 2022 года.

Ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах. В то же время за более чем год расследования не зафиксировано ни одного случая продажи Чекмазом бронежилетов или использования всех 300 бронежилетов для личных нужд.

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Автор: 

уголовное дело (2436) военнослужащие (6129) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+23
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29.12.2023 17:12
+16
Дебильные следователи. Подобные уроды Гладковскому насчитывали присвоенную "выгоду" на контробандных клистронах.
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29.12.2023 17:15
+15
Є дуже просте й дуже еффективне рішення, - одіти на тих, хто завів справу ці бронежилети, та послати в окопи на передок для випробовування і їх сертифікації в подальшому. Впевнений - як тільки надінуть ці казкові броніки, ще до передка діло зникнне. АРХ М
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29.12.2023 17:20
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29.12.2023 17:12 Ответить
Щось мені ця вітрина з солодощами іспанську нагадує.
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29.12.2023 19:44 Ответить
Якщо вони негодні - який там ОЛХ. Може там ступінь захисту - тільки від холодної зброї.

Негодне у нас як раз передають армійцям. То якісне все на торгівельних платформах. Причому розбазарюється зі складів, а не бригад.
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29.12.2023 17:15 Ответить
слухай, то стопроцентна русня, тролик, йому побоку аргументи!
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29.12.2023 17:22 Ответить
Угу, від останніх постів очі випали...
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29.12.2023 17:23 Ответить
я тільки зараз побачив, ну і ..... нахіба останні пости дивитись якщо і тут все ясно.
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29.12.2023 17:25 Ответить
Він пише на кацапській неграмотно. Це стопроцентний признак кацапа.
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29.12.2023 17:31 Ответить
і саме головне, воно - "йо-каё"

ця падлюча недобуква аж .... ну не знаю, .... хочеться стріляти не на звук, а на вигляд
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29.12.2023 17:50 Ответить
ты ватная особь самки тролля, но свинособаки, читать умеров, ой, умеешь? - ниче не продавалось как у вас на парашке было бы! просто бюрократия и не было иного, дали волонтеры, а "пиджаки" вытерев штаны, уверившись в том что орков отбросили, сразу весело набросились.
рака тебе, тролль
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29.12.2023 17:20 Ответить
Читати ти вмієш, але зрозуміти що кацапам тут не раді тобі не дано.
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29.12.2023 17:33 Ответить
Совёршённо согласён!
МО ничёго нё делаёт, Зёля - агёнт Крёмля, ой, прёзидёнт, никто нё думаёт вас загнать под шконарь, гдё вам и самоё мёсто.
Ибо я думаю что тут не все так просто, как будто жертвоприношение делают, но только не надо кричать про нато, вы, скот, тупо на это пошли, это есть жертвоприношение вашей клики, вот они кричат что где то там "сотонисты" = оглянись взад, что называется, троллик. да ты и так походу понимаешь че к чему то, 1о-кающая подстилочка крёмля то
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29.12.2023 17:36 Ответить
ты палишься, ну и скажу так, прямо, иди, шолё, Ёрмака попроси нанять кого то нормального.
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29.12.2023 17:41 Ответить
Дебильные следователи. Подобные уроды Гладковскому насчитывали присвоенную "выгоду" на контробандных клистронах.
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29.12.2023 17:15 Ответить
Бідолашний.... Так і бути - довелося прибрати до рук, раз немає документів, щоб поставити на облік...
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29.12.2023 17:17 Ответить
Виникає одне питання - якщо на обліку не стоять, то що заважає бійцю, маючи цей бронежилет, отримати в подальшому сертифікований, який буде стояти на обліку? Ан ніт!!! Сумління не дозволяє видавати їх бійцям. Най бігають з голою сракою... Якась потойбічна сила завжди заважає віддавати волонтерське за призначенням. Бо, бачте, смерть бійця може бути не сертифікованою...
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29.12.2023 17:25 Ответить
Є дуже просте й дуже еффективне рішення, - одіти на тих, хто завів справу ці бронежилети, та послати в окопи на передок для випробовування і їх сертифікації в подальшому. Впевнений - як тільки надінуть ці казкові броніки, ще до передка діло зникнне. АРХ М
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29.12.2023 17:20 Ответить
Якщо немає ніяких - то або купуй - або бери те що є.
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29.12.2023 17:47 Ответить
Та є й третє рішення, на мій погляд цілком справедливе: - бий рило тим, хто відповіда за матеріальне забезпечення. АРХ М
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29.12.2023 17:49 Ответить
А що означає у ваших дописах "АРХ М" ?
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29.12.2023 18:16 Ответить
Відповідь на це питання є в відкритій часом Біблії Київської Русі, що є російськомовною, чи то другою ложкою знань України, оскільки україномовна(укр. мова=ложка знань) та російськомовна співпадають географічно, хоча україномовна має менші території, аніж колись мала Київська Русь, тобто в російськомовній територія більша. Бажаєте спробувати зробити це самі, - все дуже просто, відкривши біблію МИНУЛЕ вам не потрібно читати текст, все, що ви повинні бачити це рядок букв, тож йдучи по цій стежині букв ви повинні виділити всі слова, що стосуються БОГА, тобто - БОГ, підкресливши, а також всіх дієвих осіб яких знаєте в часі 120 років(встановлений БОГОМ), НАЗВИ ******* МІСТ, річок, предметів побуту та досягнень людства, наприклад: Київ, Рига.... І.В.Сталін, В.Ленін, В.Путін, М.Амосов, Апіна,..... телефон, мобіла, перинатальний центр, літак.... Якщо ви з такою працею знайомі та вправні в ній, та не шкодуватимете часу, то це займе у вас декілька років. Там же находиться призвіще, ім,я та по батькові того, хто керує РАЄМ, чи то Сина, що подібний(схожий) БОГУ, а також вказано де на теренах Землі він з,явиться, коли зійде з неба для виконання земної частини праці та його сан. Все, що я вказав засвідчене БОГОМ та свідками. Тож - виконавши таку незвичну працю ви матимете СКРИЖАЛІ НАЧЕРТАНІ(бо ваші слова що ви виділили підкреслені), подібно тим, які колись БОГ дав Мойсею і які він розбив, коли зійшовши побачив, як народ, що його чекав зліпив собі бога - золотого тільця. АРХ М
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30.12.2023 04:27 Ответить
Чому нікого не хвилює продаж землі під час війни? У кого є кошти на це а не для ЗСУ? А також про охорону шкіл поліцією. Це знову тисячі навчених в тилу до тих 350 тисяч,що уже є.
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29.12.2023 17:21 Ответить
вам та земля аж блін - "душу" крає. та хай купляють.
в Ізраїлі в пустелі вирощують так що і у нас їх продукти є.
може тут справа у "вирощувачі"?
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29.12.2023 17:24 Ответить
100 га? У вас є кошти на це? Поки аграрії воюють,їх землі розпродають. Вас що доля України зовсім не цікавить? Унизу одна про особисте,зелене, але не про майбутнє України. Мда, а пишуть,що винна Європа, що в українців не має мізків про країну дбати.
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29.12.2023 17:55 Ответить
про "мізги" маємо досвід недавній, промізгували, на плечах ЗСУ вивели бадло і ......???????

тобі особисто такі "мізги" дали щось? ну, для ППО, чи для побудови заводу шоб ремонтував танки?
закордонні то.
м?
ну і, якщо тут були б закордонщики, то орки би подумали чи нападати, чи може, Порош, ой, Мобіл би не дозволив(ну Мобіл чи там хоч Рено, неважно)
вибач, хочеш землі, ну, воюй, а потім ставай як Лапін - депутатом і борись.
не твоя земля, не свисти проти там того що хтось там її купить, головне шоб не кацапи.
догалагувались?
так і треба вже догоспідорюватись.
хоча би може захистять, а як інакше?
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29.12.2023 18:11 Ответить
Так захищай свою землю не писаниною, а в ЗСУ, а то усі такі розумні далеко від фронту ,за компом. Що з такими говорити,ні честі,ні совісті, ні моралі.
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29.12.2023 18:32 Ответить
ну так
це не моя земля
просто я не розумію коли мене хтось до чогось примушує.
так само і про то шо я атеїст - ненавиджу примус.
якось так. камуфляжники зараз всіх беруть в армію? ну ок, може скажу шо надо мені в мобілки, там типу світити прожектором вна проєкти... ти сам то йди. мо сміятись то(бросається ховатись від повістки захищати Єлдака)
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29.12.2023 18:36 Ответить
Так,так, слуга уже писам,що ми козаки і нас не можна примушували. При цьому забув,що козаки свою землю захищали,а не грабували. Не будьте схожими на черняєва.
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29.12.2023 18:42 Ответить
ну ок.це там не моя земля.
а ваша?
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29.12.2023 19:04 Ответить
Тобто?? Школи охороняти не треба? В нас й до воєнного стану обов'язково 1-2 чергових поліціянтов було, про всяк випадок. Бо й неадекватних батьків вистачало. А зараз прибрати, бо спокійніше стало??
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29.12.2023 17:26 Ответить
Для цього є зовсім інші служби. Так,школи не потребують поліції, а звичайних охоронців, в контексті з війною з звільнених з ЗСУ по стану здоров'я. А неадекватні батьки повинні бути на фронті. По вашому армія наученої поліції за ваші кошти повинна сидіти в тилу? Дивна логіка
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29.12.2023 17:51 Ответить
Які інші служби?? Ви де мешкаєте? Може там й інші служби.
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29.12.2023 17:53 Ответить
Неадекватні батьки на фронті? Ви хто взагалі? Командувач Сухопутних військ? Начальник ГШ? Ідіть порадійте, що Київ обстріляли. Без порад з Германії розберемося, кому і що робити
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29.12.2023 18:21 Ответить
тсссс
на місці Шольца, ти розумієш шо я би зараз робив?....
м, можу в принципі як би показать, ....: .......... (п.є пиво)
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29.12.2023 18:30 Ответить
шо охоронець зробить проти 5-6 бойовиків?
взагалі, не поставити для шкіл 20 поліції осіб.
якщо захочуть, то бабку скрутять, а якщо там 2-3 бика, то і їх теж.
ну не знаю, давай.те, по 10 мусорів по школам розмістити. а чо, може Кадиров нападе.
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29.12.2023 18:22 Ответить
З 2014 року в школі, що поряд, дідуся пенсіонера замінили на поліцейського. Зараз такі підлітки - і бухі на уроки приходять й наркотою торгують. Батькі теж бувають різні. Дід-охоронець не впорається.
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29.12.2023 18:31 Ответить
о, пардон,
я за тих хто там може, як в Брянську було, або - як було там же на рашці шо група зайшла.
Так от, як і хто вам охоронцем дасть опір до ЗНЕНАЦЬКОЇ атаки хоч від одного терориста? ніхто. за шо і мова
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29.12.2023 18:40 Ответить
Згодна! Краще нічого не робити, а потім бідкатись, що хтось бухий зі зброєю прийшов.

Доречі, рамки теж не завадили.
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29.12.2023 20:40 Ответить
Які б не були бронежилети без документів не можливо оформити. Тупа підстава.
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29.12.2023 17:29 Ответить
Згадайте випадок як мусорів на блок посту військові поклали пиками в землю? Отож...
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29.12.2023 17:32 Ответить
Кракени?
ну, там.... з ним на хаті Буданов живе, Гогілашвілі?
ахах...... тут ти, "брат", чий правда, "в штангу вдарив", чию правда....
ти поняв шо сказав?? Буданова просто...., а, ну, він же сказав що нічого такого.
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29.12.2023 18:25 Ответить
Мусора хотят звездочку на погоны за раскрытое дело, им плевать на то как было на самом деле.
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29.12.2023 17:32 Ответить
Відмазка така собі. Рило в пуху у Чекмаза.
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29.12.2023 17:36 Ответить
А може краще яйця розслідувати?Там навар більший!
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29.12.2023 17:37 Ответить
хто це придумав? мабуть який небудь черговий "друг" України а-ля татаров..., це ж прекрасно! в нас кожного бойового командира є за що "закрити" бронєжилети, лопати, турнікети..., неякісне та прийняте якось не так як треба...й все, нічого більше не потрібно- робота бойових підрозділів буде паралізована без всяких обстрілів та втрат - суди в нас роками дивляться на 3 рядки обвинувачення й не можуть зробити ніякого притомного висновку... це перемога..., на жаль тільки не наша...
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29.12.2023 17:39 Ответить
Ще броніки могли солдатам продавати. Командири. Якщо все поставлено на комерцію - то і патрони будуть купувати.
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29.12.2023 17:44 Ответить
Тобто командир підрозділу "винен" в обох випадках - не проприходував як слід майно, ти винен. Якщо проприходував, але неякісне, без сертифікатів, теж винен. Тобто найкращий спосіб було всю цю партію або спаслити або десь прикопати. Ось тоді для нашої ЗЕ-швалі та для чинуш, яких ця ЗЕ-шваль призначає, було б все нормас. Для чиновника краще солдат взагалі без броніка, без каски, голий, босий, ненагодований, ніж ситий та в броніку, але без потрібного папірця з купою печаток та підписів, які неможливо на всі 100% правильно оформити в фронтових умовах... Оту б ******* піздоту з прокурорів та ДБРівських чєпушил нагородити повістками та на "нуль" хоча б на тиждень, може б одразу "просвєтлєніє в уму" настало у цих покидьків... Немає слів.
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29.12.2023 17:49 Ответить
А за 26000 тисяч дронів заниканих на складі коли звинувачення будуть???
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29.12.2023 17:49 Ответить
факт був, значить був учисел і похер хто ти
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29.12.2023 17:56 Ответить
Напрошується думка, що зелені виродки, за завданням кремлівських кураторів, взялися клепати справи на бойових командирів, які у кацапів, як скалка у дупі. Причому, це вже носить системний характер - Роман Червінський, Хоренко.....
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29.12.2023 18:00 Ответить
Всіх хто проводив чи проводить розслідування чи причетні до справи вдягнути в ці броніки і на ноль..
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29.12.2023 18:01 Ответить
у часи війни ... такий маразм !розтриляти цих зеленських потвор не шкода ...бл... от вже довірили наркому президенту, Державу ..хоч стій хоч падай ...капец повний
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29.12.2023 18:04 Ответить
А у волонтерів претензії є?
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29.12.2023 18:07 Ответить
Якась муть. Дебеерерівці звичайно козли ще ті, справу вони не могли з пальця висмоктати, а значить зачепились десь на митниці,потім копнули ГО" Український кластер інноваційного розвитку", тобто якісь документи на броніки бачили. Де вони? Але. Це дитячий садочок N 55 чи батальйон? Не приймав, роздав, потім перевірили, передумали. Невже важко було взяти кілька броніків, відстріляти і зафіксувати комісійно результати? Якщо не годні - не роздавай, якщо не зовсім гівно і нема інших - волонтери виписують накладну або складається акт прийому - передачі, пишеться наказ про вимушену необхідність у використанні до отримання сертифікованих і рапорт вищому начальнику про необхідність заміни по таких-то причинах. І сраку свою прикрив, і особовий склад не в трусах з кулеметними стрічками на голих грудях. Тим більше, що червень 22-го - всього не хватало і використовували навіть пластини зварені з рессор.
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29.12.2023 19:55 Ответить
Журнал обліку видачі журналів...
Совкова Українська Паперова Армія
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29.12.2023 19:56 Ответить
Цікаве інтерв'ю Євгена Дикого на телеканалі Прямий:Повний шок! Арестович випадково показав своє справжнє обличчя.
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29.12.2023 21:35 Ответить
В Україні судова система регулярно переслідує тих, хто служить інтересам України, патріотів, а справжніх зрадників, корупціонерів, антиукраїнських суддів, чиновників ця система покриває і підтримує.
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30.12.2023 00:16 Ответить
А что вы хотите?
Эти "следователи"- весьма блатное место - и зарплата более чем, и на фронт не пошлют.
Надо же оправдывать своё существование ПО ЛЮБОМУ!
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30.12.2023 11:19 Ответить
 
 