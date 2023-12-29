Боевому командиру Чекмазу (Їжак) инкриминируют присвоение бронежилетов. Однако они были некачественны, и ставить их на учет было бы незаконно, - адвокат

Правоохранители начали производство против боевого командира Александра Чекмаза (Їжак) из-за якобы присвоения бронежилетов, переданных военным волонтерами. В то же время эти бронежилеты были несертифицированы. Часть из них выдали военным, а остальные остались на складах, а доказательства об их присвоении отсутствуют.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Виталий Коломиец.

"В июне 2022 года он был назначен командиром отдельного батальона (55-й Отдельный батальон специального назначения. - Ред.). А в мае (2022 года. - Ред.) на воинскую часть польские волонтеры (передавал польский волонтер Херник Войчех и ОО "Украинский кластер инновационного развития". - Ред.) привезли 300 бронежилетов. Оставили их в фуре, никто не смог их принять, потому что не было никаких документов. Чтобы поставить на учет воинской части, нужно, чтобы были сертификаты качества с протоколами испытаний, паспорт на каждый бронежилет. Накладные документы, бухгалтерские. Стояла долго эта машина. Сказали: "Присяга, пусть ребята надевают бронежилеты". Надели, потом снова сдали их на склад, потому что нельзя их было принудительно людям отдавать, не понимая качество и происхождение этих бронежилетов. Поскольку они не использовались, то Їжак говорит: "Кто хочет добровольно, никого не заставляю их носить. Есть вот такие бронежилеты, добровольно по заявлению можете приходить и брать их", - рассказал он.

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Сторона защиты утверждает, что бронежилеты были переданы без паспорта и упаковочного листа, а также без проведения приемо-сдаточных испытаний и положительных результатов предварительных периодических испытаний, и не предоставлены товаротранспортные документы, определяющие стоимость и наименование и основанные на бухгалтерском учете.

По словам адвоката, согласились их взять около 200 человек. Впоследствии военнослужащие, получившие бронежилеты, проверили их на стрельбище и обнаружили, что у них нет достаточного уровня защиты. Узнав об этом, другие военные отказались брать такие бронежилеты, поскольку их получение лишило бы возможности в дальнейшем получить бронежилеты достаточного уровня защиты.

Чекмаз был лишен законной возможности поставить бронежилеты на учет. Более того, постановка на учет средств индивидуальной защиты военнослужащих без соответствующих документов о качестве таких средств является преступлением. Ведь принятые на учет воинской части бронежилеты практически в принудительном порядке нужно носить бойцам.

"100 остались незатребованными. Когда переформатировали эту воинскую часть, то новое руководство тоже отказалось их принимать из-за отсутствия документов для постановки на учет воинской части. Дословно Їжаку сказало руководство на вопрос, что делать с бронежилетами: "Что хочешь, то и делай. Ты их не на воинскую часть принимал, ты их принимал лично".

Действительно, в Украине есть процедура, когда волонтеры передают какое-то имущество непосредственно военнослужащему. Но он говорит: "На воинскую часть, прямо на меня как на командира, я просто физически не мог поставить на учет воинской части. Если их поставлю на учет воинской части, бойцы вынуждены будут его одевать как индивидуальную защиту", - продолжил Коломиец.

Впоследствии, отметил адвокат, начались производства, провели обыски.

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"Хотя до обысков уже были запросы. Їжак говорил, что есть эти бронежилеты, возьмите их на испытания, сертифицируйте или проведите экспертизы. Ничего следствие со своей стороны не делало. После обысков по тем местам, где они думали, что он их в себя лично хранит, ничего дома не нашли, а потом он сказал, что они на старом складе лежат, отвез на старый склад, выдал им эти бронежилеты. Сам же думал, что через экспертизы в рамках уголовного дела они их сертифицируют и можно будет раздать. Ничего следователи не делали. Вместо этого инкриминировали ему присвоение военного имущества. На человеке сделали вот такое показательное обвинение в особо тяжком преступлении. Никакой пользы, ни одного факта продажи - ноль", - добавил он.

Отмечается, что Чекмаз лично не принимал бронежилеты, поскольку такая помощь поступила в конце мая 2022, а приказ о его назначении на должность командира батальона был с июня 2022 года.

Ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах. В то же время за более чем год расследования не зафиксировано ни одного случая продажи Чекмазом бронежилетов или использования всех 300 бронежилетов для личных нужд.

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