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Новини
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Бойовому командиру Чекмазу (Їжак) інкримінують привласнення бронежилетів. Проте вони були неякісні і ставити їх на облік було б незаконно, - адвокат

чекмаз

Правоохоронці розпочали провадження проти бойового командира Олександра Чекмаза (Їжак) через нібито привласнення бронежилетів, які передали військовим волонтери. Водночас ці бронежилети були несертифіковані. Частину з них видали військовим, а решта залишилася на складах, а докази про їхнє привласнення відсутні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Віталій Коломієць.

"У червні 2022 року його було призначено командиром окремого батальйону (55-го Окремий батальйон спеціального призначення. - Ред.). А в травні (2022 року. - Ред.) на військову частину польські волонтери (передавав польський волонтер Хернік Войчех та ГО "Український кластер інноваційного розвитку". - Ред.) привезли 300 бронежилетів. Лишили їх у фурі, ніхто не зміг їх прийняти, бо не було жодних документів. Щоб поставити на облік військової частини, треба, щоб був сертифікати якості з протоколами випробувань, паспорт на кожен бронежилет. Накладні документи, бухгалтерські. Стояла довго ця машина. Сказали: присяга, хай хлопці вдягають бронежилети". Одягнули, потім знову здали їх на склад, тому що не можна їх було примусово людям віддавати, не розуміючи якість та походження цих бронежилетів. Оскільки вони не використовувалися, то "Їжак" каже: "Хто хоче добровільно, нікого не змушую їх носити. Є ось такі бронежилети, добровільно по заяві можете приходити і брати їх", - розповів він.

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Сторона захисту стверджує, що бронежилети було передано без паспорта та пакувального листа, а також без проведення приймально-здавальних випробувань та позитивних результатів попередніх періодичних випробувань, та не надано товаротранспортні документи, що визначають вартість та найменування і є підставою бухгалтерського обліку.

За словами адвоката, погодилися їх взяти близько 200 осіб. Згодом військовослужбовці, які отримали бронежилети, перевірили їх на стрільбищі та виявили, що вони не мають достатній рівень захисту. Дізнавшись про це, інші військові відмовились брати такі бронежилети, оскільки їх отримання позбавило б можливості у подальшому отримати бронежилет достатнього рівня захисту. 

Чекмаз був позбавлений законної можливості поставити бронежилети на облік. Ба більше, постановка на облік засобів індивідуального захисту військовослужбовців без відповідних документів про якість таких засобів є злочином. Адже прийняті на облік військової частини бронежилети фактично в примусовому порядку необхідно носити бійцям.

"100 залишилися невитребуваними. Коли переформатовували цю військову частину, то нове керівництво теж відмовилося їх приймати через відсутність документів для постановки на облік військової частини. Дослівно "Їжаку" сказало керівництво на питання, що робити з бронежилетами: "Що хочеш, те й роби. Ти їх не на військову частину приймав, ти їх приймав особисто".

Дійсно в Україні є процедура, коли волонтери передають якесь майно безпосередньо військовослужбовцю. Але він каже: "на військову частину, безпосередньо на мене як на командира, я просто фізично не міг поставити на облік військової частини. Якщо їх поставлю на облік військової частини, бійці змушені будуть його вдягати як індивідуальний захист"", - продовжив Коломієць.

Згодом, зазначив адвокат, почалися провадження, провели обшуки.

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"Хоча до обшуків вже були запити. "Їжак" казав, що є ці бронежилети, візьміть їх на випробування, сертифікуйте чи експертизи проведіть. Нічого слідство зі свого боку не робило. Після обшуків за тими місцями, де вони думали, що він їх у себе особисто зберігає, нічого вдома не знайшли. А потім він сказав, що вони на старому складі лежать. Відвіз на старий склад, видав їм ці бронежилети. Для себе думав, що якось через експертизи в межах кримінальної справи, вони їх сертифікують і можна буде роздати. Нічого слідчі не робили. Натомість інкримінували йому привласнення військового майна. На людині зробили ось такий показник в особливо тяжкому злочині. Жодної користі, жодного факту продажу - нуль", - додав він.

Зазначається, що Чекмаз особисто не приймав бронежилети, оскільки така допомога надійшла наприкінці травня 2022 року, а наказ про його призначення на посаду командира батальйону був від червня 2022 року.

Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Водночас за понад рік розслідування не зафіксовано жодного випадку продажу Чекмазом бронежилетів чи використання всіх 300 бронежилетів для особистих потреб.

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Автор: 

кримінальна справа (519) військовослужбовці (4739) Бронежилет (154)


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Топ коментарі
+23
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29.12.2023 17:12
+16
Дебильные следователи. Подобные уроды Гладковскому насчитывали присвоенную "выгоду" на контробандных клистронах.
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29.12.2023 17:15
+15
Є дуже просте й дуже еффективне рішення, - одіти на тих, хто завів справу ці бронежилети, та послати в окопи на передок для випробовування і їх сертифікації в подальшому. Впевнений - як тільки надінуть ці казкові броніки, ще до передка діло зникнне. АРХ М
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29.12.2023 17:20
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29.12.2023 17:12 Відповісти
Щось мені ця вітрина з солодощами іспанську нагадує.
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29.12.2023 19:44 Відповісти
Якщо вони негодні - який там ОЛХ. Може там ступінь захисту - тільки від холодної зброї.

Негодне у нас як раз передають армійцям. То якісне все на торгівельних платформах. Причому розбазарюється зі складів, а не бригад.
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29.12.2023 17:15 Відповісти
слухай, то стопроцентна русня, тролик, йому побоку аргументи!
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29.12.2023 17:22 Відповісти
Угу, від останніх постів очі випали...
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29.12.2023 17:23 Відповісти
я тільки зараз побачив, ну і ..... нахіба останні пости дивитись якщо і тут все ясно.
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29.12.2023 17:25 Відповісти
Він пише на кацапській неграмотно. Це стопроцентний признак кацапа.
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29.12.2023 17:31 Відповісти
і саме головне, воно - "йо-каё"

ця падлюча недобуква аж .... ну не знаю, .... хочеться стріляти не на звук, а на вигляд
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29.12.2023 17:50 Відповісти
ты ватная особь самки тролля, но свинособаки, читать умеров, ой, умеешь? - ниче не продавалось как у вас на парашке было бы! просто бюрократия и не было иного, дали волонтеры, а "пиджаки" вытерев штаны, уверившись в том что орков отбросили, сразу весело набросились.
рака тебе, тролль
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29.12.2023 17:20 Відповісти
Читати ти вмієш, але зрозуміти що кацапам тут не раді тобі не дано.
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29.12.2023 17:33 Відповісти
Совёршённо согласён!
МО ничёго нё делаёт, Зёля - агёнт Крёмля, ой, прёзидёнт, никто нё думаёт вас загнать под шконарь, гдё вам и самоё мёсто.
Ибо я думаю что тут не все так просто, как будто жертвоприношение делают, но только не надо кричать про нато, вы, скот, тупо на это пошли, это есть жертвоприношение вашей клики, вот они кричат что где то там "сотонисты" = оглянись взад, что называется, троллик. да ты и так походу понимаешь че к чему то, 1о-кающая подстилочка крёмля то
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29.12.2023 17:36 Відповісти
ты палишься, ну и скажу так, прямо, иди, шолё, Ёрмака попроси нанять кого то нормального.
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29.12.2023 17:41 Відповісти
Дебильные следователи. Подобные уроды Гладковскому насчитывали присвоенную "выгоду" на контробандных клистронах.
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29.12.2023 17:15 Відповісти
Бідолашний.... Так і бути - довелося прибрати до рук, раз немає документів, щоб поставити на облік...
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29.12.2023 17:17 Відповісти
Виникає одне питання - якщо на обліку не стоять, то що заважає бійцю, маючи цей бронежилет, отримати в подальшому сертифікований, який буде стояти на обліку? Ан ніт!!! Сумління не дозволяє видавати їх бійцям. Най бігають з голою сракою... Якась потойбічна сила завжди заважає віддавати волонтерське за призначенням. Бо, бачте, смерть бійця може бути не сертифікованою...
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29.12.2023 17:25 Відповісти
Є дуже просте й дуже еффективне рішення, - одіти на тих, хто завів справу ці бронежилети, та послати в окопи на передок для випробовування і їх сертифікації в подальшому. Впевнений - як тільки надінуть ці казкові броніки, ще до передка діло зникнне. АРХ М
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29.12.2023 17:20 Відповісти
Якщо немає ніяких - то або купуй - або бери те що є.
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29.12.2023 17:47 Відповісти
Та є й третє рішення, на мій погляд цілком справедливе: - бий рило тим, хто відповіда за матеріальне забезпечення. АРХ М
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29.12.2023 17:49 Відповісти
А що означає у ваших дописах "АРХ М" ?
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29.12.2023 18:16 Відповісти
Відповідь на це питання є в відкритій часом Біблії Київської Русі, що є російськомовною, чи то другою ложкою знань України, оскільки україномовна(укр. мова=ложка знань) та російськомовна співпадають географічно, хоча україномовна має менші території, аніж колись мала Київська Русь, тобто в російськомовній територія більша. Бажаєте спробувати зробити це самі, - все дуже просто, відкривши біблію МИНУЛЕ вам не потрібно читати текст, все, що ви повинні бачити це рядок букв, тож йдучи по цій стежині букв ви повинні виділити всі слова, що стосуються БОГА, тобто - БОГ, підкресливши, а також всіх дієвих осіб яких знаєте в часі 120 років(встановлений БОГОМ), НАЗВИ ******* МІСТ, річок, предметів побуту та досягнень людства, наприклад: Київ, Рига.... І.В.Сталін, В.Ленін, В.Путін, М.Амосов, Апіна,..... телефон, мобіла, перинатальний центр, літак.... Якщо ви з такою працею знайомі та вправні в ній, та не шкодуватимете часу, то це займе у вас декілька років. Там же находиться призвіще, ім,я та по батькові того, хто керує РАЄМ, чи то Сина, що подібний(схожий) БОГУ, а також вказано де на теренах Землі він з,явиться, коли зійде з неба для виконання земної частини праці та його сан. Все, що я вказав засвідчене БОГОМ та свідками. Тож - виконавши таку незвичну працю ви матимете СКРИЖАЛІ НАЧЕРТАНІ(бо ваші слова що ви виділили підкреслені), подібно тим, які колись БОГ дав Мойсею і які він розбив, коли зійшовши побачив, як народ, що його чекав зліпив собі бога - золотого тільця. АРХ М
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30.12.2023 04:27 Відповісти
Чому нікого не хвилює продаж землі під час війни? У кого є кошти на це а не для ЗСУ? А також про охорону шкіл поліцією. Це знову тисячі навчених в тилу до тих 350 тисяч,що уже є.
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29.12.2023 17:21 Відповісти
вам та земля аж блін - "душу" крає. та хай купляють.
в Ізраїлі в пустелі вирощують так що і у нас їх продукти є.
може тут справа у "вирощувачі"?
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29.12.2023 17:24 Відповісти
100 га? У вас є кошти на це? Поки аграрії воюють,їх землі розпродають. Вас що доля України зовсім не цікавить? Унизу одна про особисте,зелене, але не про майбутнє України. Мда, а пишуть,що винна Європа, що в українців не має мізків про країну дбати.
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29.12.2023 17:55 Відповісти
про "мізги" маємо досвід недавній, промізгували, на плечах ЗСУ вивели бадло і ......???????

тобі особисто такі "мізги" дали щось? ну, для ППО, чи для побудови заводу шоб ремонтував танки?
закордонні то.
м?
ну і, якщо тут були б закордонщики, то орки би подумали чи нападати, чи може, Порош, ой, Мобіл би не дозволив(ну Мобіл чи там хоч Рено, неважно)
вибач, хочеш землі, ну, воюй, а потім ставай як Лапін - депутатом і борись.
не твоя земля, не свисти проти там того що хтось там її купить, головне шоб не кацапи.
догалагувались?
так і треба вже догоспідорюватись.
хоча би може захистять, а як інакше?
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29.12.2023 18:11 Відповісти
Так захищай свою землю не писаниною, а в ЗСУ, а то усі такі розумні далеко від фронту ,за компом. Що з такими говорити,ні честі,ні совісті, ні моралі.
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29.12.2023 18:32 Відповісти
ну так
це не моя земля
просто я не розумію коли мене хтось до чогось примушує.
так само і про то шо я атеїст - ненавиджу примус.
якось так. камуфляжники зараз всіх беруть в армію? ну ок, може скажу шо надо мені в мобілки, там типу світити прожектором вна проєкти... ти сам то йди. мо сміятись то(бросається ховатись від повістки захищати Єлдака)
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29.12.2023 18:36 Відповісти
Так,так, слуга уже писам,що ми козаки і нас не можна примушували. При цьому забув,що козаки свою землю захищали,а не грабували. Не будьте схожими на черняєва.
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29.12.2023 18:42 Відповісти
ну ок.це там не моя земля.
а ваша?
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29.12.2023 19:04 Відповісти
Тобто?? Школи охороняти не треба? В нас й до воєнного стану обов'язково 1-2 чергових поліціянтов було, про всяк випадок. Бо й неадекватних батьків вистачало. А зараз прибрати, бо спокійніше стало??
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29.12.2023 17:26 Відповісти
Для цього є зовсім інші служби. Так,школи не потребують поліції, а звичайних охоронців, в контексті з війною з звільнених з ЗСУ по стану здоров'я. А неадекватні батьки повинні бути на фронті. По вашому армія наученої поліції за ваші кошти повинна сидіти в тилу? Дивна логіка
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29.12.2023 17:51 Відповісти
Які інші служби?? Ви де мешкаєте? Може там й інші служби.
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29.12.2023 17:53 Відповісти
Неадекватні батьки на фронті? Ви хто взагалі? Командувач Сухопутних військ? Начальник ГШ? Ідіть порадійте, що Київ обстріляли. Без порад з Германії розберемося, кому і що робити
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29.12.2023 18:21 Відповісти
тсссс
на місці Шольца, ти розумієш шо я би зараз робив?....
м, можу в принципі як би показать, ....: .......... (п.є пиво)
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29.12.2023 18:30 Відповісти
шо охоронець зробить проти 5-6 бойовиків?
взагалі, не поставити для шкіл 20 поліції осіб.
якщо захочуть, то бабку скрутять, а якщо там 2-3 бика, то і їх теж.
ну не знаю, давай.те, по 10 мусорів по школам розмістити. а чо, може Кадиров нападе.
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29.12.2023 18:22 Відповісти
З 2014 року в школі, що поряд, дідуся пенсіонера замінили на поліцейського. Зараз такі підлітки - і бухі на уроки приходять й наркотою торгують. Батькі теж бувають різні. Дід-охоронець не впорається.
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29.12.2023 18:31 Відповісти
о, пардон,
я за тих хто там може, як в Брянську було, або - як було там же на рашці шо група зайшла.
Так от, як і хто вам охоронцем дасть опір до ЗНЕНАЦЬКОЇ атаки хоч від одного терориста? ніхто. за шо і мова
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29.12.2023 18:40 Відповісти
Згодна! Краще нічого не робити, а потім бідкатись, що хтось бухий зі зброєю прийшов.

Доречі, рамки теж не завадили.
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29.12.2023 20:40 Відповісти
Які б не були бронежилети без документів не можливо оформити. Тупа підстава.
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29.12.2023 17:29 Відповісти
Згадайте випадок як мусорів на блок посту військові поклали пиками в землю? Отож...
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29.12.2023 17:32 Відповісти
Кракени?
ну, там.... з ним на хаті Буданов живе, Гогілашвілі?
ахах...... тут ти, "брат", чий правда, "в штангу вдарив", чию правда....
ти поняв шо сказав?? Буданова просто...., а, ну, він же сказав що нічого такого.
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29.12.2023 18:25 Відповісти
Мусора хотят звездочку на погоны за раскрытое дело, им плевать на то как было на самом деле.
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29.12.2023 17:32 Відповісти
Відмазка така собі. Рило в пуху у Чекмаза.
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29.12.2023 17:36 Відповісти
А може краще яйця розслідувати?Там навар більший!
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29.12.2023 17:37 Відповісти
хто це придумав? мабуть який небудь черговий "друг" України а-ля татаров..., це ж прекрасно! в нас кожного бойового командира є за що "закрити" бронєжилети, лопати, турнікети..., неякісне та прийняте якось не так як треба...й все, нічого більше не потрібно- робота бойових підрозділів буде паралізована без всяких обстрілів та втрат - суди в нас роками дивляться на 3 рядки обвинувачення й не можуть зробити ніякого притомного висновку... це перемога..., на жаль тільки не наша...
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29.12.2023 17:39 Відповісти
Ще броніки могли солдатам продавати. Командири. Якщо все поставлено на комерцію - то і патрони будуть купувати.
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29.12.2023 17:44 Відповісти
Тобто командир підрозділу "винен" в обох випадках - не проприходував як слід майно, ти винен. Якщо проприходував, але неякісне, без сертифікатів, теж винен. Тобто найкращий спосіб було всю цю партію або спаслити або десь прикопати. Ось тоді для нашої ЗЕ-швалі та для чинуш, яких ця ЗЕ-шваль призначає, було б все нормас. Для чиновника краще солдат взагалі без броніка, без каски, голий, босий, ненагодований, ніж ситий та в броніку, але без потрібного папірця з купою печаток та підписів, які неможливо на всі 100% правильно оформити в фронтових умовах... Оту б ******* піздоту з прокурорів та ДБРівських чєпушил нагородити повістками та на "нуль" хоча б на тиждень, може б одразу "просвєтлєніє в уму" настало у цих покидьків... Немає слів.
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29.12.2023 17:49 Відповісти
А за 26000 тисяч дронів заниканих на складі коли звинувачення будуть???
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29.12.2023 17:49 Відповісти
факт був, значить був учисел і похер хто ти
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29.12.2023 17:56 Відповісти
Напрошується думка, що зелені виродки, за завданням кремлівських кураторів, взялися клепати справи на бойових командирів, які у кацапів, як скалка у дупі. Причому, це вже носить системний характер - Роман Червінський, Хоренко.....
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29.12.2023 18:00 Відповісти
Всіх хто проводив чи проводить розслідування чи причетні до справи вдягнути в ці броніки і на ноль..
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29.12.2023 18:01 Відповісти
у часи війни ... такий маразм !розтриляти цих зеленських потвор не шкода ...бл... от вже довірили наркому президенту, Державу ..хоч стій хоч падай ...капец повний
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29.12.2023 18:04 Відповісти
А у волонтерів претензії є?
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29.12.2023 18:07 Відповісти
Якась муть. Дебеерерівці звичайно козли ще ті, справу вони не могли з пальця висмоктати, а значить зачепились десь на митниці,потім копнули ГО" Український кластер інноваційного розвитку", тобто якісь документи на броніки бачили. Де вони? Але. Це дитячий садочок N 55 чи батальйон? Не приймав, роздав, потім перевірили, передумали. Невже важко було взяти кілька броніків, відстріляти і зафіксувати комісійно результати? Якщо не годні - не роздавай, якщо не зовсім гівно і нема інших - волонтери виписують накладну або складається акт прийому - передачі, пишеться наказ про вимушену необхідність у використанні до отримання сертифікованих і рапорт вищому начальнику про необхідність заміни по таких-то причинах. І сраку свою прикрив, і особовий склад не в трусах з кулеметними стрічками на голих грудях. Тим більше, що червень 22-го - всього не хватало і використовували навіть пластини зварені з рессор.
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29.12.2023 19:55 Відповісти
Журнал обліку видачі журналів...
Совкова Українська Паперова Армія
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29.12.2023 19:56 Відповісти
Цікаве інтерв'ю Євгена Дикого на телеканалі Прямий:Повний шок! Арестович випадково показав своє справжнє обличчя.
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29.12.2023 21:35 Відповісти
В Україні судова система регулярно переслідує тих, хто служить інтересам України, патріотів, а справжніх зрадників, корупціонерів, антиукраїнських суддів, чиновників ця система покриває і підтримує.
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30.12.2023 00:16 Відповісти
А что вы хотите?
Эти "следователи"- весьма блатное место - и зарплата более чем, и на фронт не пошлют.
Надо же оправдывать своё существование ПО ЛЮБОМУ!
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30.12.2023 11:19 Відповісти
 
 