Бойовому командиру Чекмазу (Їжак) інкримінують привласнення бронежилетів. Проте вони були неякісні і ставити їх на облік було б незаконно, - адвокат

Правоохоронці розпочали провадження проти бойового командира Олександра Чекмаза (Їжак) через нібито привласнення бронежилетів, які передали військовим волонтери. Водночас ці бронежилети були несертифіковані. Частину з них видали військовим, а решта залишилася на складах, а докази про їхнє привласнення відсутні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Віталій Коломієць.

"У червні 2022 року його було призначено командиром окремого батальйону (55-го Окремий батальйон спеціального призначення. - Ред.). А в травні (2022 року. - Ред.) на військову частину польські волонтери (передавав польський волонтер Хернік Войчех та ГО "Український кластер інноваційного розвитку". - Ред.) привезли 300 бронежилетів. Лишили їх у фурі, ніхто не зміг їх прийняти, бо не було жодних документів. Щоб поставити на облік військової частини, треба, щоб був сертифікати якості з протоколами випробувань, паспорт на кожен бронежилет. Накладні документи, бухгалтерські. Стояла довго ця машина. Сказали: присяга, хай хлопці вдягають бронежилети". Одягнули, потім знову здали їх на склад, тому що не можна їх було примусово людям віддавати, не розуміючи якість та походження цих бронежилетів. Оскільки вони не використовувалися, то "Їжак" каже: "Хто хоче добровільно, нікого не змушую їх носити. Є ось такі бронежилети, добровільно по заяві можете приходити і брати їх", - розповів він.

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Сторона захисту стверджує, що бронежилети було передано без паспорта та пакувального листа, а також без проведення приймально-здавальних випробувань та позитивних результатів попередніх періодичних випробувань, та не надано товаротранспортні документи, що визначають вартість та найменування і є підставою бухгалтерського обліку.

За словами адвоката, погодилися їх взяти близько 200 осіб. Згодом військовослужбовці, які отримали бронежилети, перевірили їх на стрільбищі та виявили, що вони не мають достатній рівень захисту. Дізнавшись про це, інші військові відмовились брати такі бронежилети, оскільки їх отримання позбавило б можливості у подальшому отримати бронежилет достатнього рівня захисту.

Чекмаз був позбавлений законної можливості поставити бронежилети на облік. Ба більше, постановка на облік засобів індивідуального захисту військовослужбовців без відповідних документів про якість таких засобів є злочином. Адже прийняті на облік військової частини бронежилети фактично в примусовому порядку необхідно носити бійцям.

"100 залишилися невитребуваними. Коли переформатовували цю військову частину, то нове керівництво теж відмовилося їх приймати через відсутність документів для постановки на облік військової частини. Дослівно "Їжаку" сказало керівництво на питання, що робити з бронежилетами: "Що хочеш, те й роби. Ти їх не на військову частину приймав, ти їх приймав особисто".

Дійсно в Україні є процедура, коли волонтери передають якесь майно безпосередньо військовослужбовцю. Але він каже: "на військову частину, безпосередньо на мене як на командира, я просто фізично не міг поставити на облік військової частини. Якщо їх поставлю на облік військової частини, бійці змушені будуть його вдягати як індивідуальний захист"", - продовжив Коломієць.

Згодом, зазначив адвокат, почалися провадження, провели обшуки.

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"Хоча до обшуків вже були запити. "Їжак" казав, що є ці бронежилети, візьміть їх на випробування, сертифікуйте чи експертизи проведіть. Нічого слідство зі свого боку не робило. Після обшуків за тими місцями, де вони думали, що він їх у себе особисто зберігає, нічого вдома не знайшли. А потім він сказав, що вони на старому складі лежать. Відвіз на старий склад, видав їм ці бронежилети. Для себе думав, що якось через експертизи в межах кримінальної справи, вони їх сертифікують і можна буде роздати. Нічого слідчі не робили. Натомість інкримінували йому привласнення військового майна. На людині зробили ось такий показник в особливо тяжкому злочині. Жодної користі, жодного факту продажу - нуль", - додав він.

Зазначається, що Чекмаз особисто не приймав бронежилети, оскільки така допомога надійшла наприкінці травня 2022 року, а наказ про його призначення на посаду командира батальйону був від червня 2022 року.

Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Водночас за понад рік розслідування не зафіксовано жодного випадку продажу Чекмазом бронежилетів чи використання всіх 300 бронежилетів для особистих потреб.

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