Бойовому командиру Чекмазу (Їжак) інкримінують привласнення бронежилетів. Проте вони були неякісні і ставити їх на облік було б незаконно, - адвокат
Правоохоронці розпочали провадження проти бойового командира Олександра Чекмаза (Їжак) через нібито привласнення бронежилетів, які передали військовим волонтери. Водночас ці бронежилети були несертифіковані. Частину з них видали військовим, а решта залишилася на складах, а докази про їхнє привласнення відсутні.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Віталій Коломієць.
"У червні 2022 року його було призначено командиром окремого батальйону (55-го Окремий батальйон спеціального призначення. - Ред.). А в травні (2022 року. - Ред.) на військову частину польські волонтери (передавав польський волонтер Хернік Войчех та ГО "Український кластер інноваційного розвитку". - Ред.) привезли 300 бронежилетів. Лишили їх у фурі, ніхто не зміг їх прийняти, бо не було жодних документів. Щоб поставити на облік військової частини, треба, щоб був сертифікати якості з протоколами випробувань, паспорт на кожен бронежилет. Накладні документи, бухгалтерські. Стояла довго ця машина. Сказали: присяга, хай хлопці вдягають бронежилети". Одягнули, потім знову здали їх на склад, тому що не можна їх було примусово людям віддавати, не розуміючи якість та походження цих бронежилетів. Оскільки вони не використовувалися, то "Їжак" каже: "Хто хоче добровільно, нікого не змушую їх носити. Є ось такі бронежилети, добровільно по заяві можете приходити і брати їх", - розповів він.
Сторона захисту стверджує, що бронежилети було передано без паспорта та пакувального листа, а також без проведення приймально-здавальних випробувань та позитивних результатів попередніх періодичних випробувань, та не надано товаротранспортні документи, що визначають вартість та найменування і є підставою бухгалтерського обліку.
За словами адвоката, погодилися їх взяти близько 200 осіб. Згодом військовослужбовці, які отримали бронежилети, перевірили їх на стрільбищі та виявили, що вони не мають достатній рівень захисту. Дізнавшись про це, інші військові відмовились брати такі бронежилети, оскільки їх отримання позбавило б можливості у подальшому отримати бронежилет достатнього рівня захисту.
Чекмаз був позбавлений законної можливості поставити бронежилети на облік. Ба більше, постановка на облік засобів індивідуального захисту військовослужбовців без відповідних документів про якість таких засобів є злочином. Адже прийняті на облік військової частини бронежилети фактично в примусовому порядку необхідно носити бійцям.
"100 залишилися невитребуваними. Коли переформатовували цю військову частину, то нове керівництво теж відмовилося їх приймати через відсутність документів для постановки на облік військової частини. Дослівно "Їжаку" сказало керівництво на питання, що робити з бронежилетами: "Що хочеш, те й роби. Ти їх не на військову частину приймав, ти їх приймав особисто".
Дійсно в Україні є процедура, коли волонтери передають якесь майно безпосередньо військовослужбовцю. Але він каже: "на військову частину, безпосередньо на мене як на командира, я просто фізично не міг поставити на облік військової частини. Якщо їх поставлю на облік військової частини, бійці змушені будуть його вдягати як індивідуальний захист"", - продовжив Коломієць.
Згодом, зазначив адвокат, почалися провадження, провели обшуки.
"Хоча до обшуків вже були запити. "Їжак" казав, що є ці бронежилети, візьміть їх на випробування, сертифікуйте чи експертизи проведіть. Нічого слідство зі свого боку не робило. Після обшуків за тими місцями, де вони думали, що він їх у себе особисто зберігає, нічого вдома не знайшли. А потім він сказав, що вони на старому складі лежать. Відвіз на старий склад, видав їм ці бронежилети. Для себе думав, що якось через експертизи в межах кримінальної справи, вони їх сертифікують і можна буде роздати. Нічого слідчі не робили. Натомість інкримінували йому привласнення військового майна. На людині зробили ось такий показник в особливо тяжкому злочині. Жодної користі, жодного факту продажу - нуль", - додав він.
Зазначається, що Чекмаз особисто не приймав бронежилети, оскільки така допомога надійшла наприкінці травня 2022 року, а наказ про його призначення на посаду командира батальйону був від червня 2022 року.
Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Водночас за понад рік розслідування не зафіксовано жодного випадку продажу Чекмазом бронежилетів чи використання всіх 300 бронежилетів для особистих потреб.
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Негодне у нас як раз передають армійцям. То якісне все на торгівельних платформах. Причому розбазарюється зі складів, а не бригад.
ця падлюча недобуква аж .... ну не знаю, .... хочеться стріляти не на звук, а на вигляд
рака тебе, тролль
МО ничёго нё делаёт, Зёля - агёнт Крёмля, ой, прёзидёнт, никто нё думаёт вас загнать под шконарь, гдё вам и самоё мёсто.
Ибо я думаю что тут не все так просто, как будто жертвоприношение делают, но только не надо кричать про нато, вы, скот, тупо на это пошли, это есть жертвоприношение вашей клики, вот они кричат что где то там "сотонисты" = оглянись взад, что называется, троллик. да ты и так походу понимаешь че к чему то, 1о-кающая подстилочка крёмля то
в Ізраїлі в пустелі вирощують так що і у нас їх продукти є.
може тут справа у "вирощувачі"?
тобі особисто такі "мізги" дали щось? ну, для ППО, чи для побудови заводу шоб ремонтував танки?
закордонні то.
м?
ну і, якщо тут були б закордонщики, то орки би подумали чи нападати, чи може, Порош, ой, Мобіл би не дозволив(ну Мобіл чи там хоч Рено, неважно)
вибач, хочеш землі, ну, воюй, а потім ставай як Лапін - депутатом і борись.
не твоя земля, не свисти проти там того що хтось там її купить, головне шоб не кацапи.
догалагувались?
так і треба вже догоспідорюватись.
хоча би може захистять, а як інакше?
це не моя земля
просто я не розумію коли мене хтось до чогось примушує.
так само і про то шо я атеїст - ненавиджу примус.
якось так. камуфляжники зараз всіх беруть в армію? ну ок, може скажу шо надо мені в мобілки, там типу світити прожектором вна проєкти... ти сам то йди. мо сміятись то(бросається ховатись від повістки захищати Єлдака)
а ваша?
на місці Шольца, ти розумієш шо я би зараз робив?....
м, можу в принципі як би показать, ....: .......... (п.є пиво)
взагалі, не поставити для шкіл 20 поліції осіб.
якщо захочуть, то бабку скрутять, а якщо там 2-3 бика, то і їх теж.
ну не знаю, давай.те, по 10 мусорів по школам розмістити. а чо, може Кадиров нападе.
я за тих хто там може, як в Брянську було, або - як було там же на рашці шо група зайшла.
Так от, як і хто вам охоронцем дасть опір до ЗНЕНАЦЬКОЇ атаки хоч від одного терориста? ніхто. за шо і мова
Доречі, рамки теж не завадили.
ну, там.... з ним на хаті Буданов живе, Гогілашвілі?
ахах...... тут ти, "брат", чий правда, "в штангу вдарив", чию правда....
ти поняв шо сказав?? Буданова просто...., а, ну, він же сказав що нічого такого.
Совкова Українська Паперова Армія
Эти "следователи"- весьма блатное место - и зарплата более чем, и на фронт не пошлют.
Надо же оправдывать своё существование ПО ЛЮБОМУ!