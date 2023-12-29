30 декабря в Одессе и области объявлен днем траура по погибшим в результате российских обстрелов
В результате российских обстрелов 29 декабря в Одессе погибли 4 человека. 30 декабря объявлен днем траура.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур.
Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате обстрелов Одессы 29 декабря 2023 года погибли 4 человека. В то же время 22 получили ранения.
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https://www.gazeta.ru/army/news/2023/12/29/22035907.shtml
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