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Новости Война
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30 декабря в Одессе и области объявлен днем траура по погибшим в результате российских обстрелов

свеча,траур

В результате российских обстрелов 29 декабря в Одессе погибли 4 человека. 30 декабря объявлен днем траура.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур.

Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрелов Одессы 29 декабря 2023 года погибли 4 человека. В то же время 22 получили ранения.

Также читайте: Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7878) Одесская область (3563) траур (227)


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Сумуємо разом з одеситами і всіма людьми в Україні 🥲
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29.12.2023 17:32 Ответить
Читаю інформацію від прокуратури України про Смілу. Де СБУ, бо там така локація вказана куди ракета потрапила і що поряд є. Це веде до нових жертв. Відкрили справу по факту,так тримайте язик за зубами.
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29.12.2023 17:58 Ответить
фашисти навіть не ховаються

https://www.gazeta.ru/army/news/2023/12/29/22035907.shtml
Военный эксперт назвал причину массированных ударов по УкраинеКнутов: удары по Украине стали ответом за атаку на БДК «Новочеркасск»
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29.12.2023 18:01 Ответить
Кива, це ти? Тьху ти, то Мертвечук.
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29.12.2023 18:40 Ответить
Жаль людей, это не закочится никогда пока запад вместе с США не дадут ракеты 500+ для адекватного ответа. И что толку от их советов становится в стратегическую оборону если обстрелы Украины будут глубоко в тылу по мирным,
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29.12.2023 18:28 Ответить
 
 