30 декабря в Одессе и области объявлен днем траура по погибшим в результате российских обстрелов

В результате российских обстрелов 29 декабря в Одессе погибли 4 человека. 30 декабря объявлен днем траура.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур.

Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрелов Одессы 29 декабря 2023 года погибли 4 человека. В то же время 22 получили ранения.

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