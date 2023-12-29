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Украинские хакеры "поздравили" с новогодними праздниками владельцев более 53 компаний России, поддерживавших войну против Украины

Украинские хакеры атаковали сайты российских компаний перед новым годом.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Украинские хакеры поздравили с новогодними праздниками владельцев более 53 компаний России, поддерживавших войну против Украины 01

Вот такое сообщение встречало пользователей сайтов более 53 российских компаний, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.

"Среди них - "МеталлЭкспресс", специализирующаяся на изготовлении металлических конструкций для ВПК, и "ТрансАмур", занимающийся перевозками для оккупантов", - заявляют в Генштабе.

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Автор: 

россия (95481) Украина (44936) кибератака (178)


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Топ комментарии
+8
А ты задонатил, чтобы "ждать"?
Стерненко на фронт уже 20 тысяч ФПВ-дронов поставил, а ты все "ждешь".
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29.12.2023 18:00
+6
Не смішіть людей. Краще запустіть 200 дронів на засрашку. Чи після сьогоднішнього як завжди втремось?
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29.12.2023 17:53
+6
Знайшов крайніх. А умєрова зі шмигалем спитати не варіант?
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29.12.2023 17:54
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Правила форума Совет форумчан
На ігрові платформи треба було..так надійніше..ігромани б влаштували їм ніч довгих ножів. Тим більш, що більшість ігор там або повністю платні, або частково. І теж є спонсорами війни.
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29.12.2023 17:50 Ответить
Смішно.

Ну і що це дало ? Аби поржати?

Як результат збоя комп'ютерної систему два кацапських потяги пішли в лоба у друг друга?

Або енерго система москалів зізнала пошкоджень? Ні.

Або база данних якогось банка чи державної установи була знешкоджена або викрадена? Ні.

Навіщо поводитись як діти?
Робіть « по більшому», без сміху.
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29.12.2023 18:36 Ответить
Я вище написала. Ігромани - ще гірші за звичайних нарків. Ті вб'ють за дозу, а куди діти агресію, визвану ломкою від недосяжності ігрового ресурсу? Можете поржати.

Покласти енергетику всю й відразу - неможливо. Он водоканал накрили - то й що? Дві третини населення мокшандії живуть без центрального опалення, водоканалу, світла, каналізації. Вони звикли. А от якщо ігрові ресурси - то ломка конкретна. Від нефіг робити підуть по вулицях бійки та погроми влаштовувати.
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29.12.2023 20:48 Ответить
Знайшов крайніх. А умєрова зі шмигалем спитати не варіант?
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29.12.2023 17:54 Ответить
А ты задонатил, чтобы "ждать"?
Стерненко на фронт уже 20 тысяч ФПВ-дронов поставил, а ты все "ждешь".
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29.12.2023 18:00 Ответить
А ты на его канал зайди и посмотри - там каждый день видеоотчеты идут от разных подразделений защитников Украины, получивших от Стерненко от 50 до 150 дронов - в среднем он поставляет на фронт от 200 дронов КАЖДЫЙ ДЕНЬ, пока ты, лживый поц, не давший ни копейки на защиту страны и не ударивший пальцем о палец, "ждешь".
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29.12.2023 18:18 Ответить
Дебил брехливый, это ВИДЕО отчеты, на которых ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ распаковывают дроны, называют свое подразделение и количество полученных дронов!
Ты прежде чем брехать - зайди и посмотри!
Человек делает огромное дело по защите нашей страны, а ты, ********, НИЧЕГО сам не делаешь, только говном закидываешь волонтеров!
Признайся - ты ведь НИ КОПЕЙКИ НИКОМУ не перевел, верно? И ни дроном, ничем ни разу нашей армии не помог, верно? Такие как ты способны только вонять и дерьмом закидывать тех, кто реально что-то делает!
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29.12.2023 19:05 Ответить
Засранец тупоголовый тут только ты. Ибо именно ты ни на что более не способен, кроме как обсирать людей, которые реально много делают для защиты Украины!
Ты же, чмо, не делаешь НИЧЕГО, ты только срешь.
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29.12.2023 20:23 Ответить
Забавно, что я ни разу не написал "притула" до этого поста.
Так что, мудила, ты себя сам адолбал, ибо ты - просто говнюк, который сам НИЧЕГО не сделал для защиты Украины, а только кидаешься дерьмом в тех, кто делает для защиты Украины, в тчи твоей жопы, очень много! Или ты из подкацапсников, которые ждут "расеюшку"? В таком случае твоя ненависть к украинским волонтерам вполне понятна.
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29.12.2023 20:56 Ответить
а нагадай, які посади в притули чи в стерненка у владі?? АБСОЛЮТНО НІЯКІ!!!!
а чого ти не питаєш в зеленського, в дєрмака чи в умерОВа?
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29.12.2023 18:28 Ответить
Схоже, що воно шарійобик.
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29.12.2023 21:30 Ответить
Не смішіть людей. Краще запустіть 200 дронів на засрашку. Чи після сьогоднішнього як завжди втремось?
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29.12.2023 17:53 Ответить
"Краще запустіть 200 дронів"

Це ви до кого звертаєтесь? Зверніться до найвеличнішого, до дерьмака, до Умерова

Кожний робить, що може одне іншому не заважає.
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29.12.2023 18:02 Ответить
Дууууже потужно. Ну прямо як нетряпка з відосиками.....
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29.12.2023 18:03 Ответить
Кожен робить те, що може.
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29.12.2023 18:40 Ответить
Чи граються.....
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29.12.2023 18:48 Ответить
Зєля сьогодні в Авдіївці !!
Ну все . Ввечері соловйов розгромить студію ,, а скабєйчиху паралізує від люті .
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29.12.2023 18:05 Ответить
Це фігня. Треба якусь більш масштабну диверсію
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29.12.2023 18:07 Ответить
українські хакери мають руйнувати не вебсайти а спецзв'язок в росії

руйнація вебсайту ніяк не впливає нінащо
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29.12.2023 18:13 Ответить
Краще москву і кремль ракетами привітати.
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29.12.2023 18:13 Ответить
Нас россияне поздравили ракетами!
А мы сайты взломали
Неплохо,конечно
Вот только человек так устроен
Пока сам не попадет под ракетный обстрел
Ему плевать
И россиянам плевать
У них стоят целые города
У них не погибают гражданские
У них не крадут детей
Поэтому они и не заморачиваются
А надо сделать так
Чтобы они начали ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
Если бы Израиль не нанёс удары по Хамасу
ХАМАС бы уже зарезал половину израильтян
А вторую половину изнасиловал
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29.12.2023 18:14 Ответить
100% так!
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29.12.2023 18:19 Ответить
так, то ж сраїль, де влада євреїв для євреїв, а в Україні влада.... також євреїв але вже не для українців
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29.12.2023 18:30 Ответить
очень грозно поздравили
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29.12.2023 18:20 Ответить
 
 