Украинские хакеры "поздравили" с новогодними праздниками владельцев более 53 компаний России, поддерживавших войну против Украины
Украинские хакеры атаковали сайты российских компаний перед новым годом.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Вот такое сообщение встречало пользователей сайтов более 53 российских компаний, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.
"Среди них - "МеталлЭкспресс", специализирующаяся на изготовлении металлических конструкций для ВПК, и "ТрансАмур", занимающийся перевозками для оккупантов", - заявляют в Генштабе.
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+8 Tierre
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+6 Gary Grant
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Ну і що це дало ? Аби поржати?
Як результат збоя комп'ютерної систему два кацапських потяги пішли в лоба у друг друга?
Або енерго система москалів зізнала пошкоджень? Ні.
Або база данних якогось банка чи державної установи була знешкоджена або викрадена? Ні.
Навіщо поводитись як діти?
Робіть « по більшому», без сміху.
Покласти енергетику всю й відразу - неможливо. Он водоканал накрили - то й що? Дві третини населення мокшандії живуть без центрального опалення, водоканалу, світла, каналізації. Вони звикли. А от якщо ігрові ресурси - то ломка конкретна. Від нефіг робити підуть по вулицях бійки та погроми влаштовувати.
Стерненко на фронт уже 20 тысяч ФПВ-дронов поставил, а ты все "ждешь".
Ты прежде чем брехать - зайди и посмотри!
Человек делает огромное дело по защите нашей страны, а ты, ********, НИЧЕГО сам не делаешь, только говном закидываешь волонтеров!
Признайся - ты ведь НИ КОПЕЙКИ НИКОМУ не перевел, верно? И ни дроном, ничем ни разу нашей армии не помог, верно? Такие как ты способны только вонять и дерьмом закидывать тех, кто реально что-то делает!
Ты же, чмо, не делаешь НИЧЕГО, ты только срешь.
Так что, мудила, ты себя сам адолбал, ибо ты - просто говнюк, который сам НИЧЕГО не сделал для защиты Украины, а только кидаешься дерьмом в тех, кто делает для защиты Украины, в тчи твоей жопы, очень много! Или ты из подкацапсников, которые ждут "расеюшку"? В таком случае твоя ненависть к украинским волонтерам вполне понятна.
а чого ти не питаєш в зеленського, в дєрмака чи в умерОВа?
Це ви до кого звертаєтесь? Зверніться до найвеличнішого, до дерьмака, до Умерова
Кожний робить, що може одне іншому не заважає.
Ну все . Ввечері соловйов розгромить студію ,, а скабєйчиху паралізує від люті .
руйнація вебсайту ніяк не впливає нінащо
А мы сайты взломали
Неплохо,конечно
Вот только человек так устроен
Пока сам не попадет под ракетный обстрел
Ему плевать
И россиянам плевать
У них стоят целые города
У них не погибают гражданские
У них не крадут детей
Поэтому они и не заморачиваются
А надо сделать так
Чтобы они начали ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
Если бы Израиль не нанёс удары по Хамасу
ХАМАС бы уже зарезал половину израильтян
А вторую половину изнасиловал