Украинские хакеры "поздравили" с новогодними праздниками владельцев более 53 компаний России, поддерживавших войну против Украины

Украинские хакеры атаковали сайты российских компаний перед новым годом.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Вот такое сообщение встречало пользователей сайтов более 53 российских компаний, поддерживающих вооруженную агрессию против Украины.

"Среди них - "МеталлЭкспресс", специализирующаяся на изготовлении металлических конструкций для ВПК, и "ТрансАмур", занимающийся перевозками для оккупантов", - заявляют в Генштабе.

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