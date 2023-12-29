Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Авдеевка. Наши позиции. Наши ребята. Украина здесь защищает свое. И защищает весь наш народ. Как и на всей линии на передовой. Донетчина. Харьковщина. Запорожье. Херсонщина – левый берег. Это тяжело. Это боль, это потери. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины, здесь жизнь борется, и мы благодарны всем бойцам, каждому солдату и матросу, каждому сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе, я благодарю всех вас, воины!

Сегодня в Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Всех, кто на нуле. Кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность. И всем родным, каждой семье наших героев. И всем помогающим. Кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое. И всем в мире, кто верит в нас и делает все, чтобы Украина смогла больше. Помним, что решается в этой войне. И защищаем наше государство", - сказал Зеленский.

В ходе поездки президент посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады, находящейся в Авдеевке. Зеленский заслушал доклад командира бригады – Героя Украины Николая Чумака – об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий.

"Глава государства расспросил военных об основных потребностях, среди которых чаще всего упоминали необходимость пополнения личного состава и средства РЭБ. В то же время бойцы отметили, что обеспечение дронами в последнее время значительно улучшилось", - говорится в сообщении.

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Зеленский также вручил защитникам Авдеевки государственные награды. В частности, из рук президента получил орден "Золотая Звезда" младший сержант Игорь Тимощук, которому присвоено звание Героя Украины. Отличием президента "Крест боевых заслуг" награжден старший лейтенант Евгений Байков. Также Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орден "За мужество" ІІІ степени.







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