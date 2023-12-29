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Новости Война
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Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Авдеевка. Наши позиции. Наши ребята. Украина здесь защищает свое. И защищает весь наш народ. Как и на всей линии на передовой. Донетчина. Харьковщина. Запорожье. Херсонщина – левый берег. Это тяжело. Это боль, это потери. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины, здесь жизнь борется, и мы благодарны всем бойцам, каждому солдату и матросу, каждому сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе, я благодарю всех вас, воины!

Сегодня в Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Всех, кто на нуле. Кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность. И всем родным, каждой семье наших героев. И всем помогающим. Кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое. И всем в мире, кто верит в нас и делает все, чтобы Украина смогла больше. Помним, что решается в этой войне. И защищаем наше государство", - сказал Зеленский.

В ходе поездки президент посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады, находящейся в Авдеевке. Зеленский заслушал доклад командира бригады – Героя Украины Николая Чумака – об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий.

Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 01

"Глава государства расспросил военных об основных потребностях, среди которых чаще всего упоминали необходимость пополнения личного состава и средства РЭБ. В то же время бойцы отметили, что обеспечение дронами в последнее время значительно улучшилось", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Уничтожение двух российских танков на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 02
Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 03

Зеленский также вручил защитникам Авдеевки государственные награды. В частности, из рук президента получил орден "Золотая Звезда" младший сержант Игорь Тимощук, которому присвоено звание Героя Украины. Отличием президента "Крест боевых заслуг" награжден старший лейтенант Евгений Байков. Также Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орден "За мужество" ІІІ степени.

Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 04
Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 05
Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных 06

Читайте также: Войска РФ не прекращают тактику "мясных штурмов" на Авдеевском направлении, - Нацгвардия

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Авдеевка (2444) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+81
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29.12.2023 18:47
+61
Поганий знак
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29.12.2023 18:42
+51
Безцінні кадри Зеленського.
Розвалили економіку, доб'ють оборонку.
"Колишні чиновники повертаються: Милованова і Гончарука призначили в наглядову раду "Укроборонпрому"
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29.12.2023 18:43
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Страница 2 из 2
Это на сколько километров перетащили этот указатель? Там на заднем плане воин уже ******** его поддерживать.
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29.12.2023 20:02 Ответить
хто небудь з тих героїв спитав у цього клоуна за маріуполь за мобілізацію за чому нема зброї та дронів за багато іншого? нє? це значить що їх все влаштовує.. ну то хай сидять в окопах поки всі не виздохнуть. що ще сказать? мєдалькі їм дали...
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29.12.2023 20:04 Ответить
Шут гороховый, расскажи бойцам сколько средств на клоун-марафон ушло за 2 года, вместо оборудования хорошо укрепленных позиций. Тварь!
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29.12.2023 20:04 Ответить
Попри всей негатив - Молодець. При всіх реальних ризиках і загрозах, не те що пуйло - вживу нагороджує на першій лінії оборони. І судячи з фото він помітно постарів за останні роки.
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29.12.2023 20:07 Ответить
Там де Боневтік не обстрілюють!
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29.12.2023 20:57 Ответить
Точно ,згідно Оману ,мабуть
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29.12.2023 21:09 Ответить
Я заплякаль від вашого коментаря,сльози рікою
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29.12.2023 21:12 Ответить
Краще б він порозумнішав.
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30.12.2023 08:36 Ответить
Зеленский мой Президент
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29.12.2023 20:11 Ответить
Заберіть його до себе.
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30.12.2023 08:37 Ответить
а їздити на передову і керувати чиновниками буде Наталія Балун... Мабудь з нею одразу, спілкуватись буде будь який чиновник Європарламенту і США?

По закінченні війни має бути Суд над усіма чиновниками країни.
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30.12.2023 11:54 Ответить
памятаю він і в Бахмут приїзджав.і що ? ну не постріляли день,а потім знищили.
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29.12.2023 20:11 Ответить
Ну і що тут поганого, що у Бахмут він приїзжав? Може краще було йому з польсько - угорського кордону патріотизм проявляти ? Але на цей раз це не спрацює, не ті часи. Краще б він послав в Авдієвку своїх героїчних хлопців з Кварталу, гарно озброєних та підготовлених. Підмінити тих воїнів що там 2ий рік сидять в окопах.
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30.12.2023 09:30 Ответить
в Европе очень уважают Зеленского
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29.12.2023 20:13 Ответить
А Німеччина це Європа?


Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...

Оце повага!
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30.12.2023 11:33 Ответить
Не сміши. Своє здивоване ставлення до нього європейські політики висловлювали ще в перші місяці царювання цієї істоти після перших зустрічей з ним. На контрасті з відношенням до Порошенка це дуже кидалось у вічі. І це справедливо. А зараз війна, а воно як-ніяк офіційно представляє Україну, тож Захід стримується щоб не нашкодити нашій країні.
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30.12.2023 13:05 Ответить
Они уважают украинский народ и армию, к сожалению в его лице,потому что в западной дипломатии так принято.А то что его якобы уважают небось по телемарафрну паспиарили. Кому я это все рассказываю, и главное зачем?
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30.12.2023 19:45 Ответить
А что здесь Дермак делает, канцтовары которого осталось в Киеве?
Планы вынюхивает? О, как смотрит! Как будто что-то соображает.
Или знает, что фотографирует и напускает умный вид.
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29.12.2023 20:13 Ответить
GPS маячки розставляє, чи не розумієте?
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29.12.2023 20:52 Ответить
Він має контролювати всі дії інфантильного песика. Бо той по дурості та ще й з переляку перед військовими може нашкодити власним планам "завхоза".
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30.12.2023 13:08 Ответить
Понтарь- дурогон.
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29.12.2023 20:37 Ответить
Як сказав Чінгізхан після здачі зрадниками Бухари-Хто зрадив народ один раз той зрадить і ще раз- це 73% усвідомлюють.
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29.12.2023 20:45 Ответить
Монголи після "мавр сделал свое дело" ламали зрадникам хребти і лишали в полі.
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29.12.2023 22:35 Ответить
Чому ж Сашкові Невському та його татусеві не зламали?
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30.12.2023 18:52 Ответить
Єта фсьо прощє паренай рєпи. Для орди вони були свої. Ну тіпа розборки на "куліковам полє", кто же там і с кєм, і за что ваівал. Діди ваівалі !
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30.12.2023 22:45 Ответить
Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...
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29.12.2023 20:56 Ответить
Там де він стоїть ,ще рік назад мінометом можно б було дістати,та навіть глибше,не кажучи про щось міцніше.,а зараз тим більше...
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29.12.2023 21:06 Ответить
Іпать кацап ти лошара! Я ледь зрозумів, що ти мав на увазі!
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30.12.2023 05:47 Ответить
Тряпка видосик с посощью хромакей запилял?
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29.12.2023 21:08 Ответить
я б йому в морду ту нагороду запечатав, кончений виродок, що стільки горя приніс людям.
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29.12.2023 21:10 Ответить
І де ця "позиція", якщо крім своєї неголеності і флісової "боневтікачки" на ньому нічого захисного нема.
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29.12.2023 21:11 Ответить
Нічого так собі Бєдосік поздоровив сьогодні з Н.Р... зовсім ніфіга (не)співпадіння.
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29.12.2023 21:14 Ответить
Авдіївка,- все проглядається ворогом, небо насичено ..., невідомо чим. Тихо!, - найвеличніший робить селфі.
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29.12.2023 21:15 Ответить
Діяльність керівництва 110 ОМБР заслуговує розслідування, а не медальки.
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29.12.2023 21:19 Ответить
Ветер флаги рвёт, а у преЗедента волос на башке не шевельнется. Заговоренный....
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29.12.2023 21:19 Ответить
Який сміливий президент, ні тобі бронежилета, ні шолом на голову, прям відчайдух якийсь, і кацапи не стріляють, теж мабуть зачаровані таким героїзмом.
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29.12.2023 21:27 Ответить
Робочі карта комбріга з нанесеним розташування підрозділів - або "таємна" або "ДСК"

Чого туди витрищівся "цивільний представник команди" ??
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29.12.2023 21:30 Ответить
Уря!!!! Прапор, який найближчий до Зелі - це нашої роти 31-ої ОМБр. Судячи по напису, належить одному з "Братів Гавс".
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29.12.2023 21:33 Ответить
З популізма почав, популізмом і продовжує.. Замість медальок хай би дрони привіз і профінансував облаштування укріплень. Тоді би більше героїв повернулися б додому живими. Якщо кожен буде робити сумлінно свою роботу, то герої не ************.
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29.12.2023 21:35 Ответить
@pogranec2063

https://twitter.com/pogranec2063/status/1740791303527690320

Легенький вітерець ніжно хитав 24-ту арматуру. Повз пролітали бігборди,сміттєві баки.
І жодна волосина зачіски не шевельнулась у нашого Ящетута.
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29.12.2023 21:36 Ответить
Дивишся на ці світлини і бачиш з одного боку Героїв, які гідні цих державних нагород, бо вони за державу віддають свої життя та здоров"я, а з іншого боку ницого брехливого самозакоханого ватника, для якого ці світлини лише частина його самопіару. Доборолась Україна до самого краю ... негідник нагороджує Героїв.
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29.12.2023 21:38 Ответить
Вперед керманіч. Ми тобі віремо,
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29.12.2023 21:44 Ответить
иди жри шашлик
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29.12.2023 22:46 Ответить
Вперед - то щоб пішов на штурм позицій орків? Я теж хотів би це побачити.
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30.12.2023 13:14 Ответить
Слов нет, однэ матючча.
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29.12.2023 21:45 Ответить
Молодець , не побоявся приїхати до наших хлопців. Цензор , робіть щось із кацапськими тролями на вашому сайті і на цій гілці зокрема. Таке засилля не робить авторитету цензору
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29.12.2023 21:45 Ответить
Зеленский здав рашистам, своїми - не стрілять, отвести войска в одностороннем порядке - 600 км обороних споруд у три лінії оборони( це бетонні споруди, окопи у повний профіль, взводні, ротні бетоні опорні пункти) - ці три лінії оброни будувала вся країна у 15-16 роках. Але більшість українців вирішила - а нахріна нам оборона - дороги треба, та вибрала наркомана.
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30.12.2023 04:15 Ответить
Шашлыки, блт
Зато хотьпаржом
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30.12.2023 09:17 Ответить
Тепер ржутьна кутні
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30.12.2023 09:30 Ответить
Зелена гнида, ану швиденько до ТЦК!
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30.12.2023 05:51 Ответить
Я не троль, не бот. Пересічний українець. Але я відверто зневажаю цю потвору. Жадібну, тупу, мстиву потвору. Не буду навіть перераховувати за що, про це вже тисячі разів писали ті хто мають очі та мозок.
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30.12.2023 13:22 Ответить
Какая же лицемерная тварь.
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29.12.2023 21:51 Ответить
НЕТРЯПКО...............
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29.12.2023 21:55 Ответить
треба не відосики знімати а будувати військову індустрію
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29.12.2023 22:27 Ответить
В міре нєт байца смілєй нашего чітирєжди укланіста !
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29.12.2023 22:37 Ответить
пздц, он сольёт локацию
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29.12.2023 22:41 Ответить
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29.12.2023 22:49 Ответить
Нелох поїхав туди казати їм скласти зброю і відступити? Чому його туди пускають? Він має сидіти за розмінування Чонгару!
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29.12.2023 22:59 Ответить
Хитре падло , знає коли їхати краще в Авдіївку ....бо Київ ******** ...
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29.12.2023 23:06 Ответить
Нихрена он не знает, каждый день разнюхивается в говно, куда привезли там и сфоткался.
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29.12.2023 23:38 Ответить
Згодна з вами 👍він не знає ,ті шо возять це опудало ...знають
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29.12.2023 23:45 Ответить
Під час селфі літери "Авдіївка" повинні бути інвертованими, волосся від вітру не ворушиться, тобто павільонна зйомка
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29.12.2023 23:41 Ответить
Що не знаєте як "дзеркальний режим" відключити? Скоріше відео зроблено у середині листопада.
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30.12.2023 00:26 Ответить
І знову цей гнусявий ПІДОР приперся з дЄрьмаком...Хочь би щось корисне привіз військовим з своїх мільярдів як Порох,пікап,старлінк,буржуйку чи дрони !!!
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29.12.2023 23:48 Ответить
де наші 150 ракет які сьогодні вночі мають летіти на москву?? де вони?? де хоч якась відповідь?
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30.12.2023 00:06 Ответить
я так розумію в авдіївку він попрощатися приїхав. перед сдачею...
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30.12.2023 00:10 Ответить
100% . С Херсоном-22 так же было... ((
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30.12.2023 09:15 Ответить
путін зацікавлений щоб шут залишався президентом, тому там йому нічого не загрожує
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30.12.2023 00:28 Ответить
Скажіть будь ласка навіщо цього болванчика туди тягають.Шоб що.Він же ситься навіть журналістів.Пресуха показала.Після питання його спочатку заклинило,а потім вінакинувся на нього як обісявшойся дрібний гопнік нарвавшись на людину яка сільнійше за нього.
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30.12.2023 05:41 Ответить
Куда приползает - беда будет! Вспомните Херсон за неделю до вторжения. И после освобождения - как привезли мартышку ермака, так начали крыть нещадно
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30.12.2023 09:14 Ответить
Краще б він послав в Авдієвку своїх героїчних хлопців з Кварталу, гарно озброєних та підготовлених. Підмінити тих воїнів що там 2ий рік сидять в окопах.
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30.12.2023 09:15 Ответить
Вже Знімаюю капельха перед людьми,повіривши шо це полено тупе був в авдіївки.Учора ранком він був у бункері а вже середині дня в авдієвці(450)км.Не фантастика стала дійсністью чи це телепорт?
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30.12.2023 09:32 Ответить
Ти диви, як зелєбобіків пре!
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30.12.2023 10:56 Ответить
Цікаво, хоч хтось із цих героїчних хлопців спитав Хєрпіду, де, *****, 26000 дронів з таємничого складу?
Хлопці, якщо не ви спитаєте, то хто?!
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30.12.2023 11:37 Ответить
І знов ця харя зрадника дермака не вірю
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30.12.2023 12:42 Ответить
МАМА, Я ЄДУ В АВДЄЄВКУ!!!!!!

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30.12.2023 12:52 Ответить
Без шолому, як завжди, нехтуючи усіма правилами!!! Все це схоже на погану виставу. Я більше осьго бісить Ермак на кожній світлині
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30.12.2023 13:09 Ответить
Пам'ятаю як цей шлімазел персонально розброював Азов та плигав, як кр гопнік, на війскових Азова, а потім взагалі здав Азов та 36 Бригаду Миколаївских морпіхів до катівень та вбивства рашистами у Маріуполі - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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30.12.2023 13:25 Ответить
https://t.me/OstapDrozdovOfficial Ostap Drozdov

Депрес-конференція.

Це жахливо. Катастрофічно плінтусний рівень усіх компонентів публічної політики без вийнятку. Це навіть не рівень району чи містечка. Це взагалі навіть не політичний рівень.

Навіть натяку нема на компетентність і обізнаність. У жодному з питань. Хаотизм думки. Розірваність вербального мовлення. Майже патологічний плеоназм і тавтології (надлишковість і дублювання одних і тих же одноманітних висловів).

Повне нерозуміння контексту. Хапання за завчені звороти риторики, які, помітно, вже давно охололі й вистуджені навіть для мовця. Абсолютна негнучкість ні в мисленні, ні в реакціях, ні в акцентах, ні навіть у кінесиці тіла.

Цілковита неспроможність мотивувати свій народ. Ущент вигасле полум'я. Дотла вичахла ватра. Лідерські якості й харизма - навіть не нуль, а мінус. Пропаганда втоми, виснаги, знемоги, інтелектуальної поверхневості й астенії.

Абсолютна влада - в руках абсолютної пересічі. Це навіть не бліда серединка. Це щось украй аутсайдерське, притуплене, побіжне, плитке, мілке, застійне, прибите, пригнічене.

Коли з копій копії робляться наступні копії - кожна з них стає все блідіша.
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30.12.2023 14:29 Ответить
Головне, що Єрмака не забув з собою взяти. Головного військового менеджера і рушія реформ
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30.12.2023 14:46 Ответить
Sho tam robyt' potvora-der'mak ??!! De drony vova !!!???
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30.12.2023 16:26 Ответить
Ма сатрі какой я верховний!
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30.12.2023 18:37 Ответить
2км від фронту.
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01.01.2024 16:39 Ответить
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