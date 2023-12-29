Зеленский посетил позиции 110-й ОМБр в Авдеевке и наградил военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Авдеевка. Наши позиции. Наши ребята. Украина здесь защищает свое. И защищает весь наш народ. Как и на всей линии на передовой. Донетчина. Харьковщина. Запорожье. Херсонщина – левый берег. Это тяжело. Это боль, это потери. И это люди, которые на себе держат жизнь Украины, здесь жизнь борется, и мы благодарны всем бойцам, каждому солдату и матросу, каждому сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе, я благодарю всех вас, воины!
Сегодня в Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Всех, кто на нуле. Кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность. И всем родным, каждой семье наших героев. И всем помогающим. Кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое. И всем в мире, кто верит в нас и делает все, чтобы Украина смогла больше. Помним, что решается в этой войне. И защищаем наше государство", - сказал Зеленский.
В ходе поездки президент посетил передовой контрольно-наблюдательный пункт 110-й отдельной механизированной бригады, находящейся в Авдеевке. Зеленский заслушал доклад командира бригады – Героя Украины Николая Чумака – об оперативной ситуации на направлении и ходе оборонных действий.
"Глава государства расспросил военных об основных потребностях, среди которых чаще всего упоминали необходимость пополнения личного состава и средства РЭБ. В то же время бойцы отметили, что обеспечение дронами в последнее время значительно улучшилось", - говорится в сообщении.
Зеленский также вручил защитникам Авдеевки государственные награды. В частности, из рук президента получил орден "Золотая Звезда" младший сержант Игорь Тимощук, которому присвоено звание Героя Украины. Отличием президента "Крест боевых заслуг" награжден старший лейтенант Евгений Байков. Также Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и орден "За мужество" ІІІ степени.
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По закінченні війни має бути Суд над усіма чиновниками країни.
Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...
Оце повага!
Планы вынюхивает? О, как смотрит! Как будто что-то соображает.
Или знает, что фотографирует и напускает умный вид.
Чого туди витрищівся "цивільний представник команди" ??
https://twitter.com/pogranec2063/status/1740791303527690320
Легенький вітерець ніжно хитав 24-ту арматуру. Повз пролітали бігборди,сміттєві баки.
І жодна волосина зачіски не шевельнулась у нашого Ящетута.
Зато хотьпаржом
Хлопці, якщо не ви спитаєте, то хто?!
Депрес-конференція.
Це жахливо. Катастрофічно плінтусний рівень усіх компонентів публічної політики без вийнятку. Це навіть не рівень району чи містечка. Це взагалі навіть не політичний рівень.
Навіть натяку нема на компетентність і обізнаність. У жодному з питань. Хаотизм думки. Розірваність вербального мовлення. Майже патологічний плеоназм і тавтології (надлишковість і дублювання одних і тих же одноманітних висловів).
Повне нерозуміння контексту. Хапання за завчені звороти риторики, які, помітно, вже давно охололі й вистуджені навіть для мовця. Абсолютна негнучкість ні в мисленні, ні в реакціях, ні в акцентах, ні навіть у кінесиці тіла.
Цілковита неспроможність мотивувати свій народ. Ущент вигасле полум'я. Дотла вичахла ватра. Лідерські якості й харизма - навіть не нуль, а мінус. Пропаганда втоми, виснаги, знемоги, інтелектуальної поверхневості й астенії.
Абсолютна влада - в руках абсолютної пересічі. Це навіть не бліда серединка. Це щось украй аутсайдерське, притуплене, побіжне, плитке, мілке, застійне, прибите, пригнічене.
Коли з копій копії робляться наступні копії - кожна з них стає все блідіша.