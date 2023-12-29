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Новости Война
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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до 8

запоріжжя

Вследствие российского утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 8 человек, еще 13 получили травмы.

Об этом рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:30 количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожью возросло до 8 человек.

По состоянию на 15:15 было известно о 7 погибших и 13 травмированных людях.

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Работы на местах попадания вражеских ракет продолжаются.

Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27071) жертвы (2071)


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Топ комментарии
+9
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29.12.2023 19:25
+9
Хочу,чтобы в Новый год это же самое произошло в России
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился
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29.12.2023 19:31
+6
Був би в нас Президент - а не членограй рояльний, він би мовчки розпочав операцію відплати террористам, і через певний час усі підараси-літуни зі стратавіа попали під "нещасний випадок", разом з їх сім'ями. Але в нас немає Президента.
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29.12.2023 20:23
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29.12.2023 19:25 Ответить
Десь там на передовій, під Марїнкою, мабуть, Бриль, отой екс-голова Запорізької ода, він дивно НЕготував лінії оборонних споруд на Маріупільському напрямі! Можливо, він особисто та якісно підготував Запорізьку область, до відбиття повномасштабки з московії???

Яценюк з гройсманом, так усе і затихарили, але особисто прибарахлилися…..
Співпадіння чи ….
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29.12.2023 19:29 Ответить
ага.
якби не галасували.....
то сорі.
не думаю що б в Ірпіні по опитуванню - "любл*ть Зе"

так шо.... ясно шо переживаємо, але....... ну ****, ну скільки можна бути ..... ну....... не знаю. воно серед руїн буде кричати "зазе"? іпануті.ТЕ
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29.12.2023 19:35 Ответить
Проваокатор
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29.12.2023 20:33 Ответить
Хочу,чтобы в Новый год это же самое произошло в России
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился
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29.12.2023 19:31 Ответить
Треба вдарити дронами про будинках де живуть льотчики та їх сімїі. Возмездія повинно бути адекватним скільки можно проявляти к цим кацапцьким оркам гуманність.
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29.12.2023 20:36 Ответить
Мав би президент оголосити 30 грудня всеукраїнський день жалоби ,адже стільки людей загинули в різних містах ,це рашиський геноцид ,але чи дійде.
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29.12.2023 19:40 Ответить
Був би в нас Президент - а не членограй рояльний, він би мовчки розпочав операцію відплати террористам, і через певний час усі підараси-літуни зі стратавіа попали під "нещасний випадок", разом з їх сім'ями. Але в нас немає Президента.
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29.12.2023 20:23 Ответить
Одноразовий.
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29.12.2023 19:50 Ответить
Через *****.
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29.12.2023 20:22 Ответить
з помічью янелоха
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29.12.2023 20:38 Ответить
 
 