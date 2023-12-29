Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до 8

Вследствие российского утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 8 человек, еще 13 получили травмы.

Об этом рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:30 количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожью возросло до 8 человек.

По состоянию на 15:15 было известно о 7 погибших и 13 травмированных людях.

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Работы на местах попадания вражеских ракет продолжаются.

Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".

Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.