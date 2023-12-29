Ракетный удар по Запорожью: количество погибших выросло до 8
Вследствие российского утреннего ракетного удара по городу Запорожье 29 декабря погибли по меньшей мере 8 человек, еще 13 получили травмы.
Об этом рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 17:30 количество жертв утреннего ракетного удара по Запорожью возросло до 8 человек.
По состоянию на 15:15 было известно о 7 погибших и 13 травмированных людях.
Работы на местах попадания вражеских ракет продолжаются.
Во время массированной атаки по Украине 29 декабря россияне били по Запорожью ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон".
Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.
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Яценюк з гройсманом, так усе і затихарили, але особисто прибарахлилися…..
Співпадіння чи ….
якби не галасували.....
то сорі.
не думаю що б в Ірпіні по опитуванню - "любл*ть Зе"
так шо.... ясно шо переживаємо, але....... ну ****, ну скільки можна бути ..... ну....... не знаю. воно серед руїн буде кричати "зазе"? іпануті.ТЕ
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился