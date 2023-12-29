Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 8

Внаслідок російського ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 8 осіб, ще 13 осіб отримали травми.

Про це розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 17:30 кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.

Станом на 15:15 було відомо про 7 загиблих і 13 травмованих людей.

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Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.

Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".

Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.