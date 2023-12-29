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Новини Війна
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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 8

запоріжжя

Внаслідок російського ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 8 осіб, ще 13 осіб отримали травми.

Про це розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 17:30 кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.

Станом на 15:15 було відомо про 7 загиблих і 13 травмованих людей.

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Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.

Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".

Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28392) жертви (1792)


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Топ коментарі
+9
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29.12.2023 19:25
+9
Хочу,чтобы в Новый год это же самое произошло в России
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился
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29.12.2023 19:31
+6
Був би в нас Президент - а не членограй рояльний, він би мовчки розпочав операцію відплати террористам, і через певний час усі підараси-літуни зі стратавіа попали під "нещасний випадок", разом з їх сім'ями. Але в нас немає Президента.
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29.12.2023 20:23
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29.12.2023 19:25 Відповісти
Десь там на передовій, під Марїнкою, мабуть, Бриль, отой екс-голова Запорізької ода, він дивно НЕготував лінії оборонних споруд на Маріупільському напрямі! Можливо, він особисто та якісно підготував Запорізьку область, до відбиття повномасштабки з московії???

Яценюк з гройсманом, так усе і затихарили, але особисто прибарахлилися…..
Співпадіння чи ….
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29.12.2023 19:29 Відповісти
ага.
якби не галасували.....
то сорі.
не думаю що б в Ірпіні по опитуванню - "любл*ть Зе"

так шо.... ясно шо переживаємо, але....... ну ****, ну скільки можна бути ..... ну....... не знаю. воно серед руїн буде кричати "зазе"? іпануті.ТЕ
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29.12.2023 19:35 Відповісти
Проваокатор
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29.12.2023 20:33 Відповісти
Хочу,чтобы в Новый год это же самое произошло в России
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился
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29.12.2023 19:31 Відповісти
Треба вдарити дронами про будинках де живуть льотчики та їх сімїі. Возмездія повинно бути адекватним скільки можно проявляти к цим кацапцьким оркам гуманність.
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29.12.2023 20:36 Відповісти
Мав би президент оголосити 30 грудня всеукраїнський день жалоби ,адже стільки людей загинули в різних містах ,це рашиський геноцид ,але чи дійде.
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29.12.2023 19:40 Відповісти
Був би в нас Президент - а не членограй рояльний, він би мовчки розпочав операцію відплати террористам, і через певний час усі підараси-літуни зі стратавіа попали під "нещасний випадок", разом з їх сім'ями. Але в нас немає Президента.
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29.12.2023 20:23 Відповісти
Одноразовий.
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29.12.2023 19:50 Відповісти
Через *****.
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29.12.2023 20:22 Відповісти
з помічью янелоха
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29.12.2023 20:38 Відповісти
 
 