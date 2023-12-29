Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 8
Внаслідок російського ранкового ракетного удару по місту Запоріжжя 29 грудня загинули щонайменше 8 осіб, ще 13 осіб отримали травми.
Про це розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 17:30 кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб.
Станом на 15:15 було відомо про 7 загиблих і 13 травмованих людей.
Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.
Під час масованої атаки по України 29 грудня росіяни били по Запоріжжю ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також "Циркон".
Руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
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+9 Чайка Київ
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Яценюк з гройсманом, так усе і затихарили, але особисто прибарахлилися…..
Співпадіння чи ….
якби не галасували.....
то сорі.
не думаю що б в Ірпіні по опитуванню - "любл*ть Зе"
так шо.... ясно шо переживаємо, але....... ну ****, ну скільки можна бути ..... ну....... не знаю. воно серед руїн буде кричати "зазе"? іпануті.ТЕ
Не гуманно?
Да, не гуманно
Мой гуманизм закончился