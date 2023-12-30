Ночью уничтожены 5 из 10 ударных "Шахедов", - Генштаб
В ночь на 30 декабря враг продолжал атаковать Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены.
Как сообщалось ранее, ночью 30 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались звуки взрывов.
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Ми на свої будемо фото їх фюрера клеїти і розфарбовувати в кольори аквафрешу. Нехай хтось спробує в народну гідність стрельнути
Сподіваюсь, у нас є адекватні уми, які додумаються, як ховати f-16 і берегти наше озброєння , враховуючи поточні реалії ( шахеди тепер літають щодня, завжди долітають до Хмельниччини, і завжди є прильоти )