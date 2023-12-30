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Новости Война
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Ночью уничтожены 5 из 10 ударных "Шахедов", - Генштаб

шахед

В ночь на 30 декабря враг продолжал атаковать Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены.

Как сообщалось ранее, ночью 30 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались звуки взрывов.

Также читайте: Силы обороны отразили штурмы врага на 5 направлениях и пытаются расширить плацдарм на Херсонщине, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6254) ПВО (2739) дроны (3896)


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Фарбують,с*ки,в чорний колір,щоб були менш помітні.
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30.12.2023 07:28 Ответить
Логічно роблять, маскування, які претензії?

Ми на свої будемо фото їх фюрера клеїти і розфарбовувати в кольори аквафрешу. Нехай хтось спробує в народну гідність стрельнути
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30.12.2023 07:35 Ответить
Тобто п'ять влучили. Сумно...
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30.12.2023 08:24 Ответить
восхитительные результат. а если 50 кинут - 25 прилетят???
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30.12.2023 15:54 Ответить
50% збиттів, у Хмельницькій області ? мда .

Сподіваюсь, у нас є адекватні уми, які додумаються, як ховати f-16 і берегти наше озброєння , враховуючи поточні реалії ( шахеди тепер літають щодня, завжди долітають до Хмельниччини, і завжди є прильоти )
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30.12.2023 18:34 Ответить
 
 