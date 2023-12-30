Ночью уничтожены 5 из 10 ударных "Шахедов", - Генштаб

В ночь на 30 декабря враг продолжал атаковать Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены.

Как сообщалось ранее, ночью 30 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области раздались звуки взрывов.

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