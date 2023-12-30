Вночі знищено 5 із 10 ударних "Шахедів", - Генштаб
У ніч на 30 грудня ворог продовжував атакувати Україну із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.
Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.
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Ми на свої будемо фото їх фюрера клеїти і розфарбовувати в кольори аквафрешу. Нехай хтось спробує в народну гідність стрельнути
Сподіваюсь, у нас є адекватні уми, які додумаються, як ховати f-16 і берегти наше озброєння , враховуючи поточні реалії ( шахеди тепер літають щодня, завжди долітають до Хмельниччини, і завжди є прильоти )