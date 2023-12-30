Вночі знищено 5 із 10 ударних "Шахедів", - Генштаб

У ніч на 30 грудня ворог продовжував атакувати Україну із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.

Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.

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