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Новини Війна
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Вночі знищено 5 із 10 ударних "Шахедів", - Генштаб

шахед

У ніч на 30 грудня ворог продовжував атакувати Україну із використанням дронів-камікадзе типу "Шахед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.

Як повідомлялося раніше, вночі 30 грудня під час оголошеної повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.

Також читайте: РФ отримала з Ірану чергову партію ударних дронів-камікадзе, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) ППО (3180) дрони (4678)


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Фарбують,с*ки,в чорний колір,щоб були менш помітні.
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30.12.2023 07:28 Відповісти
Логічно роблять, маскування, які претензії?

Ми на свої будемо фото їх фюрера клеїти і розфарбовувати в кольори аквафрешу. Нехай хтось спробує в народну гідність стрельнути
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30.12.2023 07:35 Відповісти
Тобто п'ять влучили. Сумно...
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30.12.2023 08:24 Відповісти
восхитительные результат. а если 50 кинут - 25 прилетят???
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30.12.2023 15:54 Відповісти
50% збиттів, у Хмельницькій області ? мда .

Сподіваюсь, у нас є адекватні уми, які додумаються, як ховати f-16 і берегти наше озброєння , враховуючи поточні реалії ( шахеди тепер літають щодня, завжди долітають до Хмельниччини, і завжди є прильоти )
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30.12.2023 18:34 Відповісти
 
 