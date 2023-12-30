В Запорожье раздался взрыв, - телеграм-канал
Днем 30 декабря в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
Больше информации пока неизвестно.
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