В Запорожье раздался взрыв, - телеграм-канал

Днем 30 декабря в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Больше информации пока неизвестно.

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